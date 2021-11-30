የዩናይትድ ስቴትስ በኢትዮጵያ ታሳድራለች ያሉትን ጫና የተቃወሙ ሰልፎች በጀርመን ከተሞች

በዋና ከተማ በርሊን ፣በንግድ ከተማዋ በፍራንክፈርትና የተመድ ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤት በሚገኝበት በቦን ከተሞች በተካሄዱት ሰልፎች ላይ የተካፈሉት የኢትዮጵያን ህልውና ይፈታተናል ያሉትን የውጭና የሀገር ውስጥ እንቅስቃሴም ተቃውመዋል። በተለይ ፍራንክፈርት ውስጥ የኢትዮጵያ መንግሥትን የሚያወግዝ ሌላ የአደባባይ ሰልፍም ተደርጓል።
በሦስት የጀርመን ከተሞች ነዋሪ የሆኑ ኢትዮጵያውያን ትውልደ ኢትዮጵያውያን ኤርትራውያን እንዲሁም የኢትዮጵያ ወዳጆች ምዕራባውያን ሀገራት በተለይ ዩናይትድ ስቴትስ በኢትዮጵያ ላይ ታሳድራለች ያሉትን ግፊትና ጫና እንዲሁም ዓለም አቀፍ መገናኛ ብዙሀን ያሰራጫሉ ያሏቸውን የሀሰት ዜና በመቃወም ሰላማዊ ሰልፎች አካሄዱ። በዋና ከተማ በርሊን ፣በንግድ ከተማዋ በፍራንክፈርትና የተመድ ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤት በሚገኝበት በቦን ከተሞች በተካሄዱት ሰልፎች ላይ የተካፈሉት፣ የኢትዮጵያን ህልውና ይፈታተናል ያሉትን የውጭና የሀገር ውስጥ
እንቅስቃሴም ተቃውመዋል። በተለይ ፍራንክፈርት ውስጥ የኢትዮጵያ መንግሥትን የሚያወግዝ ሌላ የአደባባይ ሰልፍ መደረጉን እንዳልካቸው ፈቃደ ዘግቧል።
እንዳልካቸው ፈቃደ
ኂሩት መለሰ
ነጋሽ መሐመድ