የዩናይትድ ስቴትስና የኢትዮጵያ እሰጥ አገባ

ብሊንከን በዚሕ አለበቁም።ከአራቱ ኃይላት የትግራይ ነፃ አዉጪን አስቀርተዉ የተቀሩት ሶስቱን ወይም አባሎቻቸዉን በሰብአዊነት ላይ «ወንጀል ፈፅመዋል» ብለዋል።ከሶስቱ ደግሞ የአማራ ኃይላት አባላት ያሏቸዉን ለብቻ ነጥለዉ «በዘር ማፅዳት» ወንጅለዋቸዋል
የዩናይትድ ስቴትስ ዉጪ ጉዳይ ሚኒስቴር በሰሜን ኢትዮጵያዉ ጦርነት ወቅት ተፈፅሟል ስላለዉ ከፍተኛ የሰብአዊ መብት ጥሰት ትናንት ያሰራጨዉን ዘገባ የኢትዮጵያ መንግስት ዉድቅ አደረገዉ።የዩናይትድ ስቴትስ ዉጪ ጉዳይ ሚንስትር አንቶኒ ብሊከን መስሪያ ቤታቸዉ «ሕግና ተጨባጭ እዉነትን በጥንቃቄ» ከመረመረ በኋላ ወሰንኩ ባሉት ዘገባ የሰሜን ኢትዮጵያ ተፋላሚ ኃይላት በሙሉ የጦር ወንጀል ፈፅመዋል።በተለይ የአማራ ኃይሎች አባላት «የዘር ማፅዳት አድርሰዋል» ብለዋል።የኢትዮጵያ ዉጪ ጉዳይ ሚንስቴር ዛሬ በፅሑፍ ባሰራጨዉ አፀፋ ዘገባዉን ወገንተኛ፣ከፋፋይ፣ጊዜዉን ያልጠበቀ፣ ጠብ አቀጣጣይ በማለት አጣጥሎታል።ነጋሽ መሐመድ አጭር ዘገባ አለዉ
ባለፈዉ ሳምንት ይኸኔ፣ የዩናይትድ ስቴትሱ ዉጪ ጉዳይ ሚንስትር አንቶኒ ብሊከን-አዲስ አበባን ሲጎበኙ፣ በሰሜኑ ኢትዮጵያ ጦርነት ሰበብ ተቀዛቅዞ የነበረዉ የሁለቱ ሐገራት ግንኙነት እንዳዲስ ማበብ፣መድመቅ መጠናከሩ ሲነገር፣ሲዘገብ ጉብኝቱ በዋና ምክንያትነት ሲጠቀስም ነበር።ሚንስትሩም አልዘነጉትም።
«እንደምታስታዉሱት ወደ ኢትዮጵያ ተጉዤ፣ ከጠቅላይ ሚንስትር ዓብይ አሕመድና ከቡድናቸዉ ጋር ፍሬያማ ዉይይት አድርጌያለሁ።የጥቅምት 23ቱን ግጭትን የማቆም ስምምነትን ህወሓትን ወክለዉ ከፈረሙትና አሁን የትግግራይ የሽግግር አስተዳደር መሪ ሆነዉ ከተሰየሙት ከጌታቸዉ ረዳ ጋርም ተነጋግሬያለሁ።»
ይሕ እንግዴሕ ያዉ ትዉስታ ብጤ ነዉ።ብሊንከን ከአዲስ አበባ በኒያሚ-ኒዠር አድርገዉ ዋሽግተን ሲገቡ መስሪያ ቤታቸዉ በየዓመቱ እንደሚያደርገዉ የብዙ ሐገራትን የሰብአዊ መብት ይዞታ የገመገመበትን ዘገባ አጠናቅቆ ጠበቀቻዉ።
ዘገባዉ፣ ዩክሬንን፣ሩሲያን፣ አፍቃኒስታንን፣ ቻይናን፣ኢራንን ሌሎች ብዙ ሐገራትን የነካካ ነዉ። የማቅረቡ ኃላፊነት የሚንስትሩ።ኢትዮጵያን በሚመለከት፣ የኢትዮጵያ መንግስትና ሕወሓት የሰላም ስምምነት መፈራረማቸዉ ብሊንከን እንዳሉት ብዙ ሕይወት አድኗል፣የብዙ መቶ ሺዎችን ሕይወት ለዉጧልም።
የኢትዮጵያ መንግስት የሽግግር ፍትሕ ለማስፈን የሚያደርገዉን ጥረት በቅርብ መከታላቸዉን፣ ጥረቱ ሁሉንም ወገኖች ያሳተፈ እንዲሆን ከጠቅላይ ሚንስትር ዓብይ ጋር ባደረጉት ዉይይት መግባባታቸዉን ጠቅሰዋል፤ሒደቱን ደግፈዋልም።
ይሁንና ሚንስትሩ እንዳሉት መስሪያ ቤታቸዉ በሰሜኑ ኢትዮጵያ ጦርነት ወቅት ስለተፈፀመዉ የሰብአዊ መብት ጥሰት «ህግና ተጨባጭ እዉነትን በጥንቃቄ ከመረመረ በኋላ ወሰንኩ» ባሉት ዘገባ ተፋላሚ ኃይላት በሙሉ የጦር ወንጀል ፈፅመዋል።
«የኢትዮጵያ ብሔራዊ መከላከያ ኃይላት ባልደረቦች፣የኤርትራ መከላከያ ኃይላት፣ የትግራይ ሕዝብ ነፃ አዉጪ ግንባር ኃይላትና የአማራ ኃይላት፣በሰሜን ኢትዮጵያዉ ጦርነት ወቅት የጦር ወንጀል ፈፅመዋል።»
ብሊንከን በዚሕ አለበቁም።ከአራቱ ኃይላት የትግራይ ነፃ አዉጪን አስቀርተዉ የተቀሩት ሶስቱን ወይም አባሎቻቸዉን በሰብአዊነት ላይ «ወንጀል ፈፅመዋል» ብለዋል።ከሶስቱ ደግሞ የአማራ ኃይላት አባላት ያሏቸዉን ለብቻ ነጥለዉ «በዘር ማፅዳት» ወንጅለዋቸዋል።
«የኢትዮጵያ ብሔራዊ መከላከያ ኃይላት ባልደረቦች፣የኤርትራ መከላከያ ኃይላትና የአማራ ኃይላት ግድያ፣ አስገድዶ መድፈርና ሌሎች ፆታዊ ጥቃቶችንና ማሰቃየትን ጨምሮ በሰብአዊነት ላይም ወንጀል ፈፅመዋል።የአማራ ኃይላት ባልደረቦች በሰብአዊነት ላይ የፈፀሙት ወንጀል፣መጠረዝ ወይም አስገድዶ ማጋዝ እና ምዕራባዊ ትግራይ የሚኖሩ የትግራይ ተወላጆችን ባስተናገዱበት ሁኔታ የዘር ማፅዳት ፈጥመዋል።»
የኢትዮጵያ የሐገር መከላከያ ሚንስቴር የሕዝብ ግንኙነት ኃላፊ ኮሎኔል ጌትነት አዳነ በመስሪያ ቤታቸዉ በባልደረቦቹ ላይ ስለተሰነዘረዉ ወቀሳ በቀጥታ መልስ የሚሰጠዉ የዉጪ ጉዳይ ሚንስቴር ወይም ሌላ የመንግስት አካል ነዉ ብለዋል።
«ባጠቃላይ ግን» ኮሎኔሉ እንዳሉት መከላከያ ሚንስቴር እንኳንስ የሰብአዊ መብት ጥሰትን ቀርቶ ትናንሽ የሥራዓት ጉድለቶችን ሳይቀር የሚከታተል፣ የሚቆጣጠርና ጥፋተኞችን የሚቀጣበት ሕግና ሥርዓት አለዉ።
«ሠራዊታችን የፍትሕ ስርዓት የሚያከናዉንበት፣ወታደራዊ ፖሊስ፣ወታደራዊ አቃቤ ሕግ፣ወታደራዊ ፍርድ ቤት አሉት።ትልልቅ ወንጀሎች በሚከሰቱበትም ጊዜ እንዴት በጦር ፍርድ ቤት ሊዳኝ እንደሚችል አሰራር አለ።»
የኢትዮጵያ መንግስት የኮሙኒኬሽን አገልግሎትና የኢትዮጵያ የዉጪ ጉዳይ ሚንስቴር ባለስልጣናትን በስልክ ለማነጋገር በተደጋጋሚ ሞክረን ነበር።ብዙ ጊዜ እንደሚያደርጉት ዛሬም ስልካቸዉን አያነሱም።
የኢትዮጵያ የዉጪ ጉዳይ ሚንስቴር ዛሬ በፅሁፍ ባሰራጨዉ መግለጫ የአሜሪካ ዉጪ ጉዳይ ሚንስቴር ዘገባን አጣጥሎ ነቅፎታል።
መግለጫዉ እንደሚለዉ የኢትዮጵያ የሰብአዊ መብት ኮሚሽንና የተባበሩት መንግስታት የሰብአዊ መብቶች ኮሚሽንን የጋራ የምርመራ ዉጤትን ለተገነዘበ ፣ያሁኑ (የአሜሪካ) መግለጫ ምንም አዲስ ነገር የለዉም። ዘገባዉ፣ አከለ መግለጫዉ አንዱን ወገን ከተጠያቂነት ለማዳን ያለመ፣ሌላዉን መርጦ ለማሳጣት የሚቃጣ ነዉ።
ዘገባዉ-ይላል የኢትዮጵያ ዉጪ ጉዳይ ሚንስቴር ረጅም የእንግሊዝኛ መግለጫ፣ ኢትዮጵያ ዉስጥ «የሽግግር ፍትሕ ለማስፈን በአማራጮች ላይ ብሔራዊ ምክክር በሚደረግበት ወቅት የወጣ፣ጥልቅ ምርምር እንዲካሔድ በሚደረገዉን ብሔራዊ ጥረት ላይ የአስቅድሞ-እምነት እንዲፀርስ የሚያደርግ ወቅቱን ያልጠበቀ» ብሎታል።
የኢትዮጵያ ዉጪ ጉዳይ ሚንስቴር መግለጫ እንደሚለዉ አሜሪካ የዉጪ ጉዳይ ሚንስቴር ዓላማ ምንም ሆነ ምን «ዘገባዉ በተለያዩ የኢትዮጵያ ማሕበረሰብ አባላት መካከል ያለዉ ክፍፍል በናረበት ወቅት በመሰራጨቱ-ጠብ አቀጣጣይ ነዉ።»
የኤርትራ ዉጪ ጉዳይ ሚንስቴርም የአሜሪካኖቹን ዘገባ «መሰረተ ቢስ» እና «ስም አጥፊ» በማለት አጣጥሎታል
ነጋሽ መሐመድ
እሸቴ በቀለ