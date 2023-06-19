የዩኒቨርስቲ ተማሪዎች የመውጫ ፈተና ያስከተለው ተቃውሞ

ተማሪ ቤተማርያም በሐረማያ ዩኒቨርሲቲ ዘንድሮ ትምህርታቸውን አጠናቀው ለምረቃ የሚያበቃውን የመውጫ ፈተና ከሚወስዱ ተማሪዎች አንዱ ነው። በፈተናው ላይ ቅሬታ ባይኖረውም በእኛ ላይ መጀመሩ ትንሽ ከባድ ነው ይላል።
በመገባደድ ላይ ባለው የትምህርት ዓመት በሀገሪቱ በሚገኙ ከፍተኛ የትምህርት ተቋማት ለመጀመርያ ጊዜ ተግባራዊ ይሆናል የተባለው የዩኒቨርሲቲ እጩ ተመራቂ ተማሪዎች መውጫ ፈተና በከፊል ከተማሪዎች ቅሬታ እየቀረበበት ይገኛል። ተማሪዎቻቸውን ከሚያስፈትኑ ተቋማት አንዱ የሆነው የሀረማያ ዩኒቨርሲቲ ፈተናውን ለመስጠት አስፈላጊውን ዝግጅት እያደረገ መሆኑን በመግለፅ ተማሪዎችም ለዚሁ ዝግጁ መሆን እንዳለባቸው አስታውቋል።
ተማሪ ቤተማርያም በዩኒቨርሲቲው ዘንድሮ ትምህርታቸውን አጠናቀው ለምረቃ የሚያበቃውን የመውጫ ፈተና ከሚወስዱ ተማሪዎች አንዱ ነው። በፈተናው ላይ ቅሬታ ባይኖረውም በእኛ ላይ መጀመሩ ትንሽ ከባድ ነው ይላል።
ሌላኛው የዩኒቨርሲቲው ተማሪ በዳሶ በመውጫ ፈተናው ጠቀሜታ ላይ ተመሳሳይ አስተያየት ቢኖረውም ምዘናውን ያላለፉ ተማሪዎች ለምረቃ አለመታደም ስን ልቦናን ይጎዳል ባይ ነው።
በሀረማያ ዩኒቨርሲቲ የስፖርት ሳይንስ ትምህርት ክፍል መምህሩ ሚሊዮን መኮንን ፈተናው ተማሪዎች በየጊዜው በሚወስዱት ትምህርት ዙርያ በቂ ክህሎት እንዲያዳብሩ ታግዛል የሚል አስተያየት ሰጥተዋል።
የሀረማያ ዩኒቨርሲቲ የአካዳሚክ ጉዳዮች ምክትል ፕሬዝዳንት ፕሮፌሰር መንግስቱ ዑርጌ በበኩላቸው" ፈተና አዲስ ነገር አለመሆኑን" በማንሳት ዩኒቨርሲቲው ተማሪዎቹን ለማስፈተን ዝግጅት እያደረገ መሆኑን አንስተዋል።
ዘንድሮ ለመጀመርያ ጊዜ ለምረቃ በተቃረቡ ተማሪዎች ላይ ተግባራዊ ይደረጋል የተባለውን የዩኒቨርሲቲ መውጫ ፈተና በመቃወም በአንዳንድ ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ተማሪዎች ተቃውሞዎችን ማሰማታቸው ይታወሳል።
የዩኒቨርሲቲ ተመራቂ ተማሪዎች የመውጫ ፈተና ከሐምሌ 3 እስከ 15 ቀን 2015ዓ.ም ድረስ በመንግስት ዩኒቨርሲቲዎች የመፈተኛ ማዕከላት እንደሚሰጥ የትምህርት ሚንስቴር በቅርቡ ማስታወቁ ይታወሳል።
መሳይ ተክሉ
ዮሃንስ ገብረእግዚአብሄር
እሸቴ በቀለ