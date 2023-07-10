የዩኒቨርስቲ ተመራቂዎች የመውጫ ፈተና ዛሬ ተጀመረ

የመውጫ ፈተናው የትምህርት ጥራትን ለማስጠበቅ ያግዛል ተብሎ መታመኑን የሀዋሳ ዩኒቨርሲቲ የሬጅስትራርና አሉሚኒ ጉዳዮች ዳይሬክተር ዶክተር ዘርይሁን ክንፈ ተናግረዋል፡፡ተፈታኞች ደግሞ ፈተናው ለመጀመሪያ ጊዜ የሚሰጥ በመሆኑ ፍርሃት የተሰማቸው ቢሆንም ፈተናው ብቃታቸው የተረጋገጠ ተመራቂዎችን ለማውጣት ጠቀሜታ አለው ብለው እንደሚያምኑ ተናግረዋል ፡፡
በኢትዮጵያ የትምህርት ጥራት በየጊዜው እያሽቆለቆለ እንደሚገኝ ይነገራል፡፡ ጉዳዩ ያሳሰበው የትምህርት ሚንስቴር ከቅርብ ዓመታት ወዲህ የትምህርት ጥራትን ለማስጠበቅ ያስችላሉ የላቸውን የማሻሻያ እርምጃዎች እየወሰደ ይገኛል ፡፡የማሻሻያ ሥራው አካል ነው የተባለው የከፍተኛ ትምህርት ተመራቂዎች የመውጫ ፈተና ከዘንድሮው ዓመት ጀምሮ ተግባራዊ እየተደረገ ይገኛል ፡፡ ዛሬ ሰኞ የመውጫ ፈተና ከተጀመረባቸው አንዱ የሀዋሳ ዩኒቨርሲቲ ተመራቂዎች የመውጫ ፈተና ተሰጥቷቸዋል ፡፡በዩኒቨርሲቲው ዛሬ በተጀመረውና እስከ መጪው ዓርብ በሚቆየው መውጫ ፈተና ወደ 12 ሺህ የሚጠጉ ተመራቂዎችን እንደሚያስፈትን በዩኒቨርሲቲው የሬጅስትራርና አሉሚኒ ጉዳዮች ዳይሬክተር ዶክተር ዘርይሁን ክንፈ ገልጸዋል ፡፡
ዩኒቨርሲቲው በሁሉም ካምፓሶቹ ከሚያስፈትናቸው ተማሪዎች መካከል 2 ሺህ 700 ያህሉ የራሱ የዩኒቨርሲቲው ተማሪዎች መሆናቸውን የጠቀሱት ዳይሬክተሩ “ የተቀሩት በሀዋሳ ከተማ እና በአካባቢው ከሚገኙ የግል ኮሌጆች የመጡ ተፈታኞች ናቸው “ ብለዋል ፡፡ዶቼ ቬለ DW ያነጋገራቸው ተፈታኞች ፈተናው ለመጀመሪያ ጊዜ የሚሰጥ በመሆኑ ፍርሃት የተሰማቸው ቢሆንም ፈተናው
ብቃታቸው የተረጋገጠ ተመራቂዎችን ለማውጣት ጠቀሜታ አለው ብለው እንደሚያምኑ ተናግረዋል ፡፡የመውጫ ፈተናው የትምህርት ጥራትን ለማስጠበቅ ያግዛል ተብሎ መታመኑን የጠቀሱት የሀዋሳ ዩኒቨርሲቲ የሬጅስትራርና አሉሚኒ ጉዳዮች ዳይሬክተር ዶክተር ዘርይሁን ክንፈ ፈተናው እንደሚሰጥ ከተነገረበት ጊዜ ጀምሮ ተመራቂዎች ሙሉ ትኩረታቸውን በንባብ ላይ የማድረግ አዝማሚያ መታየቱን ተናግረዋል፡፡
ፈተናው ከሰው ንክኪ በጸዳ ሁኔታ በኤሌክትሮኒክስ ዘዴ የተሠጠ መሆኑ የፈተናዎች መሠረቅን ሥጋት መቀነሱን ተፈታኞቹ ተናግረዋል፡፡ ነገር ግን አሁንም ከጥያቄዎች አወጣጥ ጋር ተያይዞ ግድፎቶችን ማስተዋላቸውን የጠቀሱት ተፈታኞቹ “ በአንድንድ ጥያቄዎች ላይ ተመሳሳይ ምርጫዎች መኖርና መግለጫ የሌላቸው ስዕላዊ ጥያቄዎች መቅረብን ጨምሮ በፈተናው የታዩ ግድፈቶችን ለፈታኞች ሪፖርት አድርገናል ፡፡ እነሱም ሥህተት የለባቸው ጥያቄዎች ተለይተው በእርማት ወቅት ከግምት የሚገቡበት ሁኔታ እንደሚኖር ገልጸውልናል “ ብለዋል ፡፡
ሸዋንግዛው ወጋየሁ
ኂሩት መለሰ
ነጋሽ መሐመድ