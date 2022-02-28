የዩሮኤሺያ ጥልማሞት

የስላቮች መናኸሪያ፣ የቫራንጊያሶች ወይም የቫይኪንጎች መናገሻይቱ፣ የኪየቫን-ሩስ መንደላቀቂያዋ ከተማ በ1240 ሞንጎሎች እንዳጠፏት ያክል አልሞተችም።የምስራቅ አዉሮጳዊቱ ባግዳድ መሆን አለመሆኗም አለየም።አልሞተችም ግን ጥልማሞት ሰፍሯባታል።የማስጠንቀቂያ ደዉል ጩኸት፣ የቦምብ፣ ሚሳዬል ነጎድጓድ የሞት ምፅአቱን ሰዓት በሰዓት ያረዳባታል
ዝብግኒየቭ ካዚሚየር ብርዜንዚንስኪ ነብይ አልነበሩም።ግን በ20ኛዉ መቶ ክፍለ ዘመን ፖላንድ ካፈራቻቸዉ፣ ዩናይትድ ስቴትስ ካሳደገቻቸዉ ዕዉቅ የፖለቲካ ሳይንቲስቶች አንዱ ነበሩ።በ1997 (ዘመኑ በሙሉ እንደ ጎርጎሪያኑ አቆጣጠር ነዉ) ታላቁ የቼዝ ገበታ The grand Chssboard) ባሉት መፅፈሐፍ «ሩሲያ ዩክሬንን ካጣች ለሞስኮ ታላቅ መልከዓምድራዊ፣ስልታዊ፣ፖለቲካዊም ድቀት ነዉ» ብለዉ ነበር።እኛ የፖላንድ ዉልዱ፣የአሜሪካ ማደጎዉ የፖለቲካ ርዕሰ-ርዑሳን፣ ዲፕሎማትና አማካሪ፣ አሜሪካና ተባባሪዎችዋ የዓለምን ፖለቲካዊ ሥርዓት ሊያናጋ የሚችለዉን የዩሮ-ኤሽያን ቀዉስ ለመከላከል ሁነኛ መርሕ እንዲከተሉ መክረዉም ነበር። ሰዉ ናቸዉ።ግን ዛሬ የሆነዉን ከ25 ዓመት በፊት ተንብዩ እንበል ይሆን?አልንም-አላልን ዩክሬን በሩሲያ ቦምብ፣ሚሳዬል መድፍ-አዳፍኔ እየነደደች ነዉ።ጦርነት።የዋሽግተን፣ለንደን፣ ብራስልስ ዉግዘት እየናረ፣ እየጋመ እየመረረ፣ ጦር መሳሪያ፣ ወታደርና ገንዘብ ወደ ዩክሬንና ጎረቤቶችዋ እየጎረፈ ነዉ።ከዚያስ? ላፍታ እንቀጥል።
በ1994 ሰዉ በገፍና ግፍ የሚረሸን፣ የሚያልቅ፣ የሚሰደድባት ኪጋሊ ነበረች ሩዋንዳ-አፍሪቃ።ከ1995 እስከ ጀምሮ ሳርዬቮ ቀጠለች።በ1995 ሰሬብሬንትሳ ላይ የቦስኒያ ሙስሊም አዋቂ-ወጣት ወንዶች ከየሚስት፣እናት እሕቶቻቸዉ እየተነጠሉ፣ ከተባበሩት መንግስታት ድርጅት የጦር ሠፈር ጭምር እንደአዉሬ እየታደኑ ተረሸኑ።
ከ8ሺሕ በላይ ወንዶች ሲረሸኑ የዓለም አቀፉን ድርጅት ሰማያዊ መለዮ ያጠለቁ፣ የኔዘርላንድስ ወታደሮች የአዉሮጳ-አሜሪካን ዘመናይ ጠመንጃ ታቅፈዉ ይመለከቱ ነበር።ሰሬብሬንትሳ አዉሮጳ ናት። የንስ ሽቶልተንበርግ ኔዘርላንዳዊ ናቸዉ።የሰሜን አትላንቲክ ጦር ቃል ኪዳን ድርጅት (NATO) ዋና ፀሐፊ።ባለፈዉ ሮብ-ለሐሙስ አጥቢያ ዩክሬን
ላይ የሆነዉ ለአዉሮጳ ያለፈ «ታሪክ ነዉ ብለን ነበር» አሉ።
በ1990ዎቹ መጀመሪያ ሞቃዲሾ፣ በ1997 ግሮዝኒ ጠፍታለች።በ2000 ካንዳሐር፣ በ2003 ባግዳድ፣በ2011 ትሪፖሊ፣ በ2012 አሌፖ፣ በ2014 ክሪሚያ፣በ2015 ሰነዓ፣ በ2020 አክሱም፣ ዝርዝሩ ብዙ ነዉ።ዘንድሮ ኪየቭ ከዝርዝሩ መቀየጧ ይሆን? አናዉቅም።
ዩክሬንን የወረረዉ የሩሲያ ጦር ቃል አቀባይ ኢጎር ኮናሼንኮቭ እንዳሉት ግን ኪየቭ ባትሆን ሌሎች የዩክሬን ከተማና አካባቢዎች እየወደሙ ነዉ።በሩሲያና በተባባሪዎቹ ጦር እጅ ወድቀዋልም።
«የሉሐንስክ ሪፐብሊክ ኃይላት በሩሲያ ጦር ኃይል ድጋፍ በከፈቱት ጥቃት ኽቮሮስትያንካ፣ ሱኻኖቭስካ፣ አርትዮም ተቆጣጥረዋል።የሉሐንስክ ጦር ኃይል ክፍለ ጦሮች 19ኝ ኪሎ ሜትር ርቀት ተጉዞ ኖቫዲርን ይዟል።ቮልኖቫክሕ ሙሉ በሙሉ ተከባለች።የሩሲያ ጦር ቤርድያንስክንና ኢነርጎዳርን ከተሞችን ተቆጣጥሯል።»
የድፍን ዩክሬን
ሰማይም ሙሉ በሙሉ በሩሲያ የሬዳርና የሚሳዬል ቀለበት ዉስጥ ገብቷል።ያቺc ከአምስተኛዉ መቶ ክፍለ ዘመን ጀምሮ ነጋዴዎች፣የጦር መሪዎች፣ ንጉሶች፣ ቀሳዉስት፣ ወይዛዝርታት የሚርመስመሱባት ኪየቭ ጣረ ሞት አንዣቦባታል።መስሪያ ቤቶች፣ ትምሕርት ቤቶች፣ መደብሮች፣ ሆቴሎች፣ መዝናኛ ቤቶች፣ ተከርችመዋል።
ያዩ እንዳሉት የሕፃናት መቦረቂያ፣ የወጣቶች መጫዎችዋ፣ የጥንዶች መናፈሻ፣ የአዛዉንቶች ማረፊያ ሜዳዎች፣ ላይ ተጋገሮ የነበረዉ በረዶ በደም፣በክሳይ፣ በአመድ ረመጥ፣ በቀለሕ፣ በሕንፃ ፍርስራሽ ቅይጥ ተለዉሶ የመረሬ ቡኮ መስሏል።ረጃጅም ሕንጻዎቿ በቦምብ ሚሳዬል ተቦተራርፈዋል። ባዷቸዉን ተገትረዋል።እኒያ ወቅርማ ጉልላት ያጠለቁት ነጫጭ ሕንፃዎቿ ጢስ ጠለስ ታጥነዉ ደብዝዘዋል።
የስላቮች መናኸሪያ፣ የቫራንጊያሶች ወይም የቫይኪንጎች መናገሻይቱ፣ የኪየቫን-ሩስ መንደላቀቂያዋ ከተማ በ1240 ሞንጎሎች እንዳጠፏት ያክል አልሞተችም።የምስራቅ አዉሮጳዊቱ ባግዳድ መሆን አለመሆኗም አለየም።አልሞተችም ግን ጥልማሞት ሰፍሯባታል።የማስጠንቀቂያ ደዉል ጩኸት፣ የቦምብ፣ ሚሳዬል ነጎድጓድ የሞት ምፅአቱን ሰዓት በሰዓት ያረዳባታል።የዩናይትድ ስቴትስ ሰላዮች እንዳስታወቁት ከኪየቭ ሰላሳ ኪሎ ሜትር ርቀት የደረሰዉ የሩሲያ ጦር ሊፈጠርቃት እያደባ ነዉ።ፕሬዝደንት ቮሎድሚይር ዜሌንስኪ ግን «እጅ እንሰጥም።» ይላሉ።ዩክሬኖች ወራሪዉን እየመከቱ ነዉ።
«ዩክሬን መንግስቷን ለመከላከል መዘጋጀትዋ፣ በጋራ መቆማችንና ጀግንነታችን ሐገራችንን በኃል ለመያዝ የነበረዉን ሁኔታ ሰብሮታል።ዩክሬኖች ጠንካራ፣ ኃይለኛ፣ የማይበገሩ ጀግኖች መሆናችንን ለዓለም አመስክረናል።ዩክሬኖች ትዉልድ ሐገራቸዉ ዉስጥ ናቸዉ።ሐገራቸዉን ለማንም አይሰጡም።ሐገራቸዉን በጭራሽ አይክዱም።እንዲሕ አይነቱ ጠንካራ ሕዝብ ጠንካራ ወዳጅ ቢኖረዉ አያስደንቅም።ከጠላቶቻችን የበለጡ ጠንካሮች ናቸዉ።»
የዩክሬን ዜጎች ግን ከተማ መንደሮቻቸዉን እየለቀቁ ወደ አጎራባች ሐገራት እየተግተለተሉ ነዉ።አዉቶቡሶች፣ ባቡሮች፣ የግል መኪኖችም የቻሉትን ያሕል እያፈሱ ፖላንድ፣ ሞልዶቫ፣ ሩሜንያና ሐንጋሪ ድንበር ይዘረግፋሉ።የልቪቯ ነዋሪ የባቡሩ ጉዞ አንገሽግሿታል።
«ከሊቪቭ ባቡር ተሳፍሬ እዚሕ ደረስኩ።በጣም ከባድ ነበር፣ በጣም ብዙ ሰዎች ነበሩ።በጣም ያስፈራል።ለአካልም፣ለመንፈስም በጣም
አደገኛ ነዉ።ሰዉ ጭንቀት ዉስጥ ነዉ።ሰዎች ሲፈሩ ሁሉን ነገር ይረሱና ራስ ወዳድ ይሆናሉ።እዚያ ባቡር ዉስጥ ስለነበርን መጥፎዉ ስሜት አለቀቀንም።»
የተባበሩት መንግሥታት ድርጅት እንዳስታወቀዉ እስከ ዛሬ ጠዋት ድረስ ከ500 ሺሕ የሚበልጡ የዩክሬን ዜጎች ወደ ጎረቤት ሐገሮች ሸሽተዋል።
ዩክሬን በሚያዋስኑት የኔቶ አባል ሐገራት ኢስቶኒያ፣ ላቲቪያ፣ ሊቱዌንያ፣ ፖላንድና ሩሜንያ ዉስጥ ፓትሪየት የተሰኘዉ የዩናይትድ ስቴትስ ፀረ-ሚሳዬል ሚሳዬል ተጠምዷል።የቴኒስ ኳስን ከሰማይ መቅለብ ይችላል የሚባለዉ የብሪታንያ ስካይ ሳበሬ፣ የፈረንሳዩ ሜቴአር ሚሳዬሎች ተገጥግጠዋል።
F-17፣ታይፉን፣ስዬስ ካት፣ ራፋሌ፣ FCAS ወዘተ የሚባሉ የምዕራባዉያን ዘመናይ ጄቶች ተደርድረዋል።ከሰላሳዎቹ የኔቶ አባል ሐገራት የዘመተ ከ20 ሺሕ የሚበልጥ ወታደር ከዘመናይ፣ ታንክ፣ መድፉ ጋር ሠፍሯል።
የዓለም ብቸኛ የጦር ተሻራኪ ድርጅት ወታደሮች የሩሲያ ሚግ፣SU ፍሮግ ፉት የተባሉ ተዋጊ ጄቶች በዩክሬን ሰማይ ላይ ሲናኙ፣ የሩሲያ ታንክ-መድፍ ወታደሮች ዩክሬን ዉስጥ ሲርመሰመሱ ከሩቅ፣ የዩክሬን ስደተኞች ሲታረመሱ ከቅርብ ይመለከታሉ።ምናልባት የሩሲያ ጦር ግዳይ የጣለዉን ሲቆጥር ልክ እንደኛዉ አብረዉ ይቆጥሩ ይሆናል።
«የሩሲያ አየር ኃይል በመላዉ ዩክሬን የአየር ክልል የበላይን ይዟል።ዘመቻዉ ከተጀመረበት ጊዜ ጀምሮ የሩሲያ ኃይላት፣ የዩክሬን ጦርን 1 ሺሕ 114 አዉታሮች አዉድመዋል።31 የዕዝና የመገናኛ አዉታሮችን፣314 ታንኮችና ሌሎች ብረት ለበስ ተሽከርካሪዎችን 57 ባለብዙ አፈሙዝ ሚሳዬል ማወንጨፊያዎችን፣ 121 የመስክ መድፍና ዳፍኔ አሐዶችን፣ 274 ወታደራዊ ተሽከርካሪዎችን አዉድሟል።»
የሩሲያ ጦር ቃል አቀባይ።
የኔቶ አባል ሐገራት ባንፃሩ ለዩክሬን ጦር በጎደለ ለመሙላት ዘመናይ ጦር መሳሪያቸዉን ወደ ዩክሬን እያጎረፉ ነዉ።ጦር መሳሪያ ለመላክ ስታቅማማ የነበረችዉ ጀርመን የላከችዉ ፀረ-ሚሳዬል ሚሳዬልና ሌላ ጦር መሳሪያ በሰዓታት ዉስጥ ዩክሬን እንደሚገባ የሐገሪቱ መከላከያ ሚንስቴር ዛሬ ጠዋት አስታዉቋል።የአዉሮጳ ሕብረት በበኩሉ ለዩክሬን ጦር መሳሪያ መግዢያ ገንዘብ እንደሚሰጥ የሕብረቱ ኮሚሽን ፕሬዝደንት ኡርዙላ ፎንደር ላይን ቃል ገብተዋል።
«የአዉሮጳ ሕብረት በታሪኩ ለመጀመሪያ ጊዜ ለተጠቃችዉ ሐገር የጦር መሳሪያና የሌሎች ቁሳቁሶች መግዢያና ማጓጓዢያ ወጪን ይከፍላል።»
የዩክሬኑ ፕሬዝደንት ቮሎድይምየር ዜሌንስኪ በቅርቡ ሙኒክ-ጀርመን ላይ በተደረገዉ የዓለም የፀጥታ ጉባኤ ላይ ዩክሬን ከተጠቃች በኋላ በሩሲያ ላይ የሚጣል ማዕቀብ ለዩክሬን አይጠቅምም ብለዉ ነበር።ይሁንና ማዕቀቡ ለዩክሬን ጠቀመም አልጠቀመ ሩሲያን መጉዳቱ አይቀርም።ቀጥሏልም።የአዉሮጳ ሕብረትን ጨምሮ ምዕራባዉያን መንግስታት የሩሲያን ባንኮች ስዊፍት ከተባለዉ የገንዘብ ዝዉዉር ሥርዓት አስወጥተዋል።የሩሲያ አዉሮፕላኖች ከና ወደ አዉሮጳ ሕብረት አባላት ሐገራት እንዳይበሩ ሕብረቱ አግዷል።እንደገና ፎን ዴር ለይን
«የአዉሮጳ ሕብረት የአየር ክልሎችን ለሩሲያ አዉሮፕላኖች እየዘጋን ነዉ።ሩሲያ በባለቤትነት የያዘቻቸዉ፣ የመዘገበቻቸዉና የምትቆጣጠራቸዉ አዉሮፕላኖች በሙሉ እንዲታገዱ አቅደናል።እነዚሕ አዉሮፕላኖች በአዉሮጳ ሕብረት አባል ሐገራት ዉስጥ ማረፍ፣ መነሳትና በሕብረቱ የአየር ክልል ላይ መብረር አይችሉም።»
የሩሲያ መገናኛ ዘዴዎችም አዉሮጳ
ዉስጥ እንዳይደመጡ ለማገድ ሕብረቱ ወስኗል።የብራስልስ፣ለንደን ዋሽግተን ተሻራኪ ሐገራት መሪዎች በሩሲያ በጣሙን በፕሬዝደንት ቭላድሚር ፑቲን ላይ የሚያወርዱት ርግማን፣ ስድብ፣ ዉግዘትም አላባራም።ሰሞኑን በየከተሞቹ አደባባይ ከወጣዉ ሕዝብ መሐል እኛን ሞገደኛ መሪ ከአዶልፍ ሒትለር ጋር ያመሳሰሏቸዉ ነበሩ።«ቭላዶልፍ ፑትለር» ይላል አንዱ መፈከር።
ተቃዉሞዉ ፑቲን የትዉልድ ከተማ ፒተርስበርግም ተደርጎ ነበር።
የተባበሩት መንግስታት የፀጥታዉ ጥበቃ ምክር ቤት ሩሲያን ጨምሮ ድምፅን በድምፅ የመሻር ስልጣን ያላቸዉ ሐገራትን ጥቅም የሚፃረር ዉሳኔ ለማሳለፍ አቅም የለዉም።የአባል ሐገራት አምባሳደሮች ባለፈዉ ሳምንት ማብቂያ ተሰበሰቡ። አወሩ፣ሩሲያ ተቃወመች፣ ቻይናና ሌሎች 4 ሐገራት ድምፃቸዉን አቀቡ፣ ተበተኑ።ዋና ፀሐፊ አንቶኒዮ ጉተሬሽ ግን ዛሬም ድርድ- ዲፕሎማሲ ማለቱ አልታከታቸዉም።
«ጥቃቱ እንዲቆምና ወደ ድርድርና ዲፕሎማሲዉ መስመር እንዲመለሱ ያለሳለሰ ጥሪ አድርጌያለሁ።የሰብአዊ መብትን የሚከታተለዉ ተልዕኳችን ዩክሬን ዉስጥ የሚያከናዉነዉን ሥራ እንደቀጠለ ነዉ።የሰብአዊ ርዳታ ድርጅቶቻችንም ዘመቻቸዉን ያጠናክራሉ።በሚፈልጉን ወቅት ከጎናቸዉ መቆማችንን ለመላዉ የዩክሬን ሕዝብ ማሳየት አለብን።»
የሩሲያና የዩክሬን ባለስልጣናት ዛሬ ቤሎሩስን ከዩክሬን ጋር በሚያገናኘዉ ድንበር ላይ መነጋገራቸዉ ተሰምቷል።አደራዳሪዋ የአዉሮጳ ሕብረት በማዕቀብ የቀጣት ቤሎሩስ ናት።ይሁንና ንግግሩ ሁነኛ ዉጤት ማምጣቱ አጠራጣሪ ነዉ።በምዕራባዉያኑ ዉግዘትና ጠንካራ ማዕቀብ የተቆጡት ቭላድሚር ፑቲን የኒኩሌር ቦምብ ቀለበታቸዉን ወደ ጣታቸዉ እያስጠጉ ነዉ።የፖለቲካ ሳይንቲስት ብርዚንስኪ እንዳሉት ይሕ ጦርነት የዓለምን ፖለቲካዊ ስርዓት እንዳያናጋዉ ማስጋት-ማስፈራቱም እንደቀጠለ ነዉ።
ነጋሽ መሐመድ
እሸቴ በቀለ