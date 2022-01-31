የየካቲት 7 ቀን 2014 ዓ/ም የስፖርት ዝግጅት  

በቅርቡ የታንዛንያ አቻውን በደርሶ መልስ አሸንፎ ለዓለም ከ20 ዓመት በታች ዋንጫ ተሳትፎ የመጨረሻ የደርሶ መልስ ግጥሚያ የሚጠብቀው የኢትዮጵያ ከ20 ዓመት በታች የሴቶች ብሔራዊ ቡድን ለ27 ተጫዋቾች ጥሪ ማድረጉ ተሰምቷል። ዘንድሮ የደቡብ አሜሪካዋ ኮስታሪካ ለምታስተናግደው የዓለም ዋንጫ ተሳትፎ የመጨረሻ ምዕራፍ ላይ ደርሷል።
ጤና ይስጥልን አድማጮች እንደምን ሰነበታችሁ ዐቢይት ሳምንታዊ ስፖርታዊ ክንውኖችን የሚዳስሰው ዝግጅታችን ተጀምሯል። አትሌቲክስ ፣ የዓለም ክለቦች የእግር ኳስ የፍጻሜ ፣ ሻምፒዮንስ ሊግ እንዲሁም ትኩረት የሳቡ የእንግሊዝ ፕሪምየር ሊግ እና የጀርመን ቡንደስ ሊጋ ጫወታዎች ይቃኛሉ።
በአትሌትክስ መረጃዎች ስንጀምር በሳምንቱ የመጨረሻ ቀናት የጃን ሜዳ ዓመታዊ የሀገር አቋራጭ ውድድር ጨምሮ ኢትዮጵያውያን የተሳተፉበት ዓለም አቀፍ የአትሌቲክስ ውድድሮች ተካሂደዋል። ባለፈው ቅዳሜ አዲስ አበባ ጃንሜዳ በ 6 ፣ 8 እና 10 ኪሎ ሜትሮች ድብልቅ ውድድርን ጨምሮ በሁለቱም ጾታዎች በወጣት እና አዋቂዎች መካከል ውድድሩ በድምቀት ተካሂዷል። በውድድሩ ከኢትዮጵያውያን በተጨማሪ 6 የምሥራቅ አፍሪቃ ሃገራት ተሳታፊ መሆናቸውን የኢትዮጵያ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን ያወጣው ዘገባ ያመለክታል። ውድድሩን በድምር ውጤት በድብልቅ ሪሌ ኦሮሚያ ክልል፤ 6 ኪሜ ወጣት ሴቶች፣ የአማራ ክልል፤ 8 ኪሜ ወጣት ወንዶች፣ አማራ ክልል፤ 10 ኪሜ አዋቂ ሴቶች፣ ኦሮሚያ ክልል፤ እንዲሁም 10 ኪሜ አዋቂ ወንዶች፣ ኢትዮ ኤሌትሪክ የዋንጫ አሸናፊዎች መሆን ችለዋል።
ከአትሌቲክስ ዜና ሳንወጣ በተመሳሳይ ቀን የናይጄሪያዋ ሌጎስ ከተማ ባስተናገደችው የማራቶን ውድድር ኢትዮጵያውያን አትሌቶች በሁለቱም ጾታዎች አሸናፊ መሆን ችለዋል። በሴቶች መካከል በተደረገው በተደረገው የማራቶን ውድድር ኢትዮጵያውያኑ ሥራነሽ ዳኜ እና ዓለምነሽ ሂርጳ ተከታትለው በመግባት ውድድሩን በአንደኛ እና ሁለተኛ በመሆን አጠናቀዋል። ኬንያዊቷ ናኦሚ ማዮ በሦስተኛነት አጠናቃለች። በወንዶች መካከል በተካሄደው ውድድር ደግሞ ኢትዮጵያዊው ዴሬሳ ገለታ ኬንያውያኑን ዴቪድ ባርማሲ እና ኢማኑኤል ናቤን በማስከተል አሸናፊ መሆን ችሏል። በሁለቱም ጾታ የውድድሩ አሸናፊዎች የ30 ሺ የአሜሪካ ዶላር ተሸላሚ መሆን ሆነዋል። ውድድሩ በከተማዋ ከተጀመረ የጎርጎርሳውያኑ 2016 ጀምሮ ኢትዮጵያውያን ሴት አትሌቶች አምስት ጊዜ በማሸነፍ ስማቸውን በቀዳሚነት ማስመዝገብ ችለዋል።
ወደ እግር ኳስ መረጃዎቻችን ስንሸጋገር በቅርቡ የታንዛንያ አቻውን በደርሶ መልስ አሸንፎ ለዓለም ከ20 ዓመት በታች ዋንጫ ተሳትፎ የመጨረሻ የደርሶ መልስ ግጥሚያ የሚጠብቀው የኢትዮጵያ ከ20 ዓመት በታች የሴቶች ብሔራዊ ቡድን ለ27 ተጫዋቾች ጥሪ ማድረጉ ተሰምቷል። ዘንድሮ የደቡብ አሜሪካዋ ኮስታሪካ ለምታስተናግደው የዓለም ዋንጫ ቡድኑ ተሳትፎውን ለማረጋገጥ ከጋና ከ20 ዓመት በታች ብሔራዊ ቡድን ጋር ለመግጠም አሰልጣኝ ፍሬው ኃይሉ የመጨረሻ ዝግጅታቸውን በማድረግ ላይ ይገኛሉ። ብሔራዊ ቡድኑ እስካሁን ያደረጋቸውን አራት የደርሶ መልስ የማጣሪያ ጨዋታዎች በድምር ውጤት አሸናፊ መሆን የቻለ ሲሆን አምስተኛውን እና ከጋና ጋር የሚያደርገውን ግጥሚያ ማሸነፍ ከቻለ በታሪኩ ለመጀመሪያ ጊዜ በዓለም ዋንጫ መድረክ መሳተፍ የሚያስችለውን ትኬት ይቆርጣል።
የአፍሪቃ ዋንጫን ለመጀመሪያ ጊዜ ያሸነፈችው ሴኔጋል በአጥቂዋ የሊቨርፑሉ ኮከብ ሳዲዮ ማኔ ስም ስቴዲየም መሰየሟ ተሰምቷል። በ33ኛው የአፍሪካ ዋንጫ ሦስት ጎሎችን እና ሁለት ወደ ጎልነት የተቀየሩ ኳሶችን በማቃበል ማኔ የክለቡ ወሳኝ ተጫዋች መሆኑን አስመስክሯል። ሴኔጋል ግብጽን በመለያ ምት ብልጫ ስታሸንፍም የመጨረሻዋን የማሸነፊያ ጎል በማስቆጠር በጎርጎርሳውያኑ 2019 በአልጄሪያ የተነጠቀውን ድርብርብ ደስታ ይዞ ወደ ዳካር መግባት ችሏል።
የዓለም ክለቦች ሻምፒዮና
የእንግሊዙን ቼልሲ ከብራዚሉ ፓልሜሪስ ጋር ያገናኘው የዘንድሮው የዓለም የእግር ኳስ ክለቦች የአሸናፊዎች አሸናፊ ፍጻሜ የዋንጫ ጨዋታ በሰባቱ አህጉራት አሸናፊዎች መካከል ሲካሄድ ቆይቶ ቅዳሜ ምሽት ሁለቱ ክለቦች የ90 ደቂቃ ፍልሚያቸውን 1 ለ 1 አቻ በሆነ ውጤት ቢያጠናቅቁም በተጨማሪ 30 ደቂቃ ቼልሲዎች 116ኛ ደቂቃ ላይ ያገኙትን ፍጹም ቅጣት ምት ካኢ ሃቬርስ ወደ ጎልነት በመቀየሩ ክለቡን በታሪኩ የመጀመሪያውን የዓለም ክለቦች ሻምፒዮና ማድረግ ችሏል። በጎርጎርሳውያኑ 2020 የተጀመረውን የዓለም ክለቦች ሻምፒዮና የስፔይኑ ሪያል ማድሪድ አራት ጊዜ በማሸነፍ ሲመራ ፤ ሌላው የስፔይን ኃያል ባርሴሎና ሦስት ጊዜ በማሸነፍ ይከተላል። የጀርመኑ ባየር ሙንሽን ሁለት ጊዜ በማሸነፍ በሦስተኛነት ይከተላል። በዘንድሮው የእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ እንደ አጀማመሩ መቀ,ጠል ያልቻለው ቼልሲ ውድድሩን ማሸነፉ ለክለቡ መነቃቃት ሊፈጥርነት እንደሚችል ተገምቷል።
ሻምፒዮንስ ሊግ
ሃያሉ ባርሴሎና ከዓመታት በኋላ የማይሳተፍበት እና 16 ሃገራትን ሊያፋልም ቀጠሮ የተያዘለት የአውሮጳ ሻምፒኖስ ሊግ የጥሎ ማለፍ ውድድሮች በሳምንቱ ውስጥ ይከናወናሉ። የእንግሊዙ ኃያል ማንችስተር ሲቲ ወደ ሊዝበን አቅንቶ ስፖርቲንግ ሊዝበንን ለመግጠም ማክሰኞ ወደዚያው እንደሚያቀና ተረጋግጧል። በተመሳሳይ ቀን የፈረንሳይ እና ስፔይን ኃያልንን የሚያፋጥጠው ጨዋታም ተጠባቂ ነው። ሪያል ማድሪድ ከሜዳው ውጪ ፓሪሴን ዠርሜን ይገጥማል። በተከታዩ ቀን ረቡዕ ምሽት የጀርመኖቹ ክለብ ሬድ ቡል ሳልስቡርግ ከባየር ሙንሽን እንዲሁም ኢንተርሚላን ሊቨርፑልን የሚያስተናግዱበት ጨዋታዎች ተጠባቂ ናቸው።
የቀሪዎች ክለቦች የጥሎ ማለፍ ውድድሮች በተከታዩ ሳምንት ይጠበቃሉ። የእንግሊዝ ክለቦች ባለፉት አምስት የውድድር ዘመኖች አራት ክለቦች 16ቱን በመቀላቀል ጥንካሬያቸውን አሳይተዋል።
ፕሪሚየር ሊግ
በሳምንቱ የመጨረሻ ቀናት በእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ ተጠባቂ ጫወታዎች የተደረጉ ሲሆን መሪው ማንችስተር ሲቲ ከሜዳው ውጪ ተጉዞ ኖርዊች ሲቲን አራት ለምንም ረምርሞ የተመለሰበት ጨዋታ ተጠቃሽ ነው። በጨዋታው የክለቡ ፊት አውራሪ ራሄም ስተርሊን ሦስት ጎሎችን ከመረብ በማገናኘት በስሙ ሃትሪክ ማስመዝገብ ችሏል።
ውጤቱን ተከትሎ ሲቲ በ63 ነጥቦች ቀዳሚነቱን ሲያስጠብቅ ኖርዊች ሲቲ በአንጻሩ ወራጅ ቀጣና ውስጥ ለመቆየት ተገዷል። ከሜዳው ውጭ ተጉዞ የተጫወተው ሊቨርፑልም በርኒሌይን 1 ለ 0 በማሸነፍ ነጥቡን ወደ 54 በማሳደግ ሁለተኛነቱን አስጠብቆ ተመልሷል። ቼልሲ እና አርሴናል በለንደን ደርቢ ለቅዳሜ ተይዞላቸው የነበረው ቀጠሮ አርሴናል በነበረበት ሌላ ተደራራቢ ጨዋታ ምክንያት ለሌላ ጊዜ ተላልፏል። ሳውዝ ሃምፕተንን በሜዳው ያስተናገደው ማንችስተር ዩናይትድም አንድ አቻ በመውጣቱ ነጥብ ለመጣል ተገዷል። ሊጉን ሲቲ ፣ ሊቨርፑል ፣ ቼልሲ እና ዌስት ሃም ከአንድ እስከ አ,ራት ያለውን ደረጃ ሲይዙ ማንችስተር ዩናይትድ አምስተኛ ደረጃ ላይ ተቀምጧል።
ቡንደስ ሊጋ
በሳምንቱ መጨረሻ ቀናት በጀርመን ቡንደስ ሊጋ መሪው ባየር ሙንሽን ቦኹምን ገጥሞ አራት ለሁለት በሆነ ዉጤት መራር ሽንፈት ያስተናገደበት ውድድር ሊጉ ካስተናገዳቸው እና በሳምንቱ መነጋገሪያ ከነበሩ ጨዋታዎች በግንባር ቀደምትነት ተጠቃሽ ነው። ባለፈው ቅዳሜ ምሽት ቦኹሞች ከእረፍት በፊት በጨዋታ ብልጫ ጭምር እጅግ ውብ እና ማራኪ ጎሎችን ሙንሺኖች ላይ ሲያዘንቡ እግር ኳስ ያልተጠበቀው ብቻ ሳይሆን ይልቁኑ ያልታሰበ ክስተት ሊስተናገድበት እንደሚችል ማሳያ ሆኖ አልፏል።
ጎሎቹን ለቦኹም ክርስቶፎር አንትዊ፣ ዩርገን ሎካሲያ ፣ ክሪስትያን ጋምቦዋ ፣ እንጌሪት ሆልት ማን ሲያስቆጥሩ ባየር ሙንሽንን ከሽንፈት ያልታደጉት ሁለቱን ጎሎች የጎል ቀበኛው ሮበርት ሉዋንዶቭስኪ አስቆጥሯል። ሊጉን በሁለተኛነት የሚከተለው ዶርትሙንድ ወደ በርሊን አቅንቶ ዩንየን በርሊንን ሦስት ለምንም አሸንፎ መመለስ ችሏል። በሜዳው ሽቱትጋርትን ያስተናገደው ሊቨርኩዘንም አራት ለሁለት በማሸነፍ ደረጃውን አስጠብቆ መውጣት የቻለበትን ዉጤት አስመዝግቧል።
ቤጂንግ የክረምት ኦሎምፒክ
ከብዙ ፖለቲካዊ ውዝግብ በኋላ ቤጂንግ እያስተናገደች በሚገኘው እና 10ኛ ቀኑን ባስቆጠረው የክረምት ኦሎምፒክ ኖርዌይ በዘጠኝ ወርቆች አምስት ብር እና 7 የነሐስ ሜዳሊያዎች በድምሩ 21 ሜዳሊያዎችን በማግኘት የሜዳሊያውን ሰንጠረዥ በመምራት ላይ ትገኛለች።
ጀርመን በስምንት ወርቅ አምስት ብር እና 2 የነሀስ ሜዳሊያዎች ሁለተኛ ስትሆን አሜሪካ በሰባት ወርቅ ስድስት ብር እና ሦስት የነሐስ ሜዳሊያዎች በሦስተኝነት ትከተላለች። አዘጋጇ ቻይና ደግሞ በአምስት ወርቅ ሦስት ብር እና ሁለት የነሐስ ሜዳሊያዎች በሰባተኛ ደረጃ ላይ ተቀምጣለች። በውድድሩ አብዛኞቹ ከአውሮጳ እና ሰሜን አሜሪካ የሆኑ 26 ሃገራት የሜዳሊያ ሰንጠረዥ ውስጥ መግባት ችለዋል። ውድድሩ አሁንም እንደቀጠለ ነው። እንግዲህ አድማጮች ለዛሬ ብለን ያሰናዳናቸው እና ዐበይት ስፖርታዊ ክንዋኔዎችን በአጭሩ የዳሰሰው የስፖርት ዝግጅታችን በዚሁ ያበቃል ፤ ሳምንት በሌሎች ርዕሰ ጉዳዮች እንጠብቃችኋለን እስከዚያው ቸር እንሰንብት !
ታምራት ዲንሳ
ሸዋዬ ለገሰ