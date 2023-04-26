የየብስ መጓጓዣ ወደ ትግራይ ክልል ዳግም መጀመር

ለረዥም ግዜ ተቋርጦ የነበረው ወደ ትግራይ የሚደረግ የየብስ የህዝብ ማመላለሻ አገልግሎት ዳግም ተጀመረ። ወደ ትግራይ የየብስ ጉዞው የጀመሩት የጀመሩት የግል የትራንስፖርት አገልግሎት ሰጪ ድርጅቶች ናቸው።
ለረዥም ግዜ ተቋርጦ የነበረው ወደ ትግራይ የሚደረግ የየብስ የህዝብ ማመላለሻ አገልግሎት ዳግም ተጀመረ። ወደ ትግራይ የየብስ ጉዞው የጀመሩት የጀመሩት የግል የትራንስፖርት አገልግሎት ሰጪ ድርጅቶች ናቸው። ከዚህ በተጨማሪ ሸቀጦች ይዘው የሚንቀሳቀሱ የጭነት መኪኖችም በአፋርና አማራ ክልል በኩል ወደ ትግራይ የሚገቡ ሲሆን ይሁንና በመንገዳቸው በርካታ ችግሮች እየገጠማቸው መሆኑ ሹፌሮች ይገልፃሉ።
ከጦርነቱ ጋር ተያይዞ ሙሉበሙሉ ተዘግተው የነበሩ ትግራይን ከተለያዩ የኢትዮጵያ ክፍሎች የሚያገናኙ መንገዶች አሁን በከፊል እየተከፈቱ ይገኛሉ። በአውሮፕላን ብቻ ተጀምሮ የነበረው ወደ እና ከትግራይ የሚደረግ የመንገደኞች ጉዞ ካለፈው ቅዳሜ ጀምሮ በየብስም ዳግም ቀጥሏል። ሰላም ባስ የተባለ የግል ትራንስፖርት አገልግሎት ሰጪ ድርጅት ከመቐለ ወደ አዲስአበባ፣ ከአዲስአበባ ወደ መቐለ በዓፋር ክልል በኩል የመጀመርያ የመንገደኞች የየብስ ጉዞ ባለፈው ቅዳሜ ያደረገ ሲሆን፣ ሌሎች የግል ትራንስፖርት አገልግሎት ሰጪዎችም ተከትለው ስራ እየጀመሩ ይገኛሉ። የመሬት የጉዞ ዕድሉ ለመጠቀም ትኬት ሲገዙ ያገኘናቸው ተገልጋዮች አገልግሎቱ መጀመሩ ደስታ እንደጠፈረባቸው በመግልፅ፥ መንግስት የመንገዶች ድህንነት እንዲያስጠብቅ ጥሪ አቅርበዋል። የየብስ ትራንስፖርት አገልግሎት ሰጪዎቹ ከመቐለ አዲስአበባ ከሁለት ሺህ ብር በላይ ክፍያ ይጠይቃሉ።
ከህዝብ ማመላለሻ ትራንስፖርት ውጭ ሸቀጦች ይዘው የሚንቀሳቀሱ መኪኖችም እንዲሁ በአፋር እና አማራ ክልል በኩል ወደ ትግራይ ይገባሉ፣ ከትግራይ ይወጣሉ። ይህ የኢኮኖሚ አንቅስቃሴው ቢያነቃቃውም በበርካታ ፈተናዎች የታጀበ መሆኑ ተገልጿል። በመቐለ አግኝተን ያነጋገርናቸው ከአዲስአበባ እና ሌሎች የኢትዮጵያ ክፍሎች ሸቀጦች ጭነው በአማራ እና አፋር ክልል በኩል ወደ ትግራይ የሚገቡ የኤፍኤስአር፣ አይሱዙ እና ሌሎች ተሽከርካሪዎች ሹፌሮች በተለያዩ ወደ ትግራይ የሚወስዱ አውራ ጎዳናዎች ዝርፍያ እና እንግልት እየገጠማቸው መሆኑ ገልፀውልናል። በተለይም በአማራ ክልል ሰሜን ወሎ በኩል ወደ ትግራይ በሚያስገቡ መንገዶች በተለያዩ ቦታዎች ሕገወጥ ኬላዎች ተተክለው፣ ቀረጥ የሚያስከፍሉ ታጣቂዎች ተበራክተዋል ሲሉ ይገልፃሉ።
ከጦርነት በፊት ጀምሮ ለበርካታ ዓመታት የጭነት መኪና ይዞ ከትግራይ ወደ የተለያዩ የኢትዮጵያ ክፍሎች እየተመላለሰ ይሰራ እንደነበረ የነገረን ስሙ እንዳይገለፅ የጠየቀን ሹፌር፣ በከፊልና ከነችግሩም ቢሆን ከትግራይ ጋር የሚያገናኙ መንገዶች ከሁለት ዓመታት በኃላ መክፈታቸው ተስፋ ቢፈጥርበትም፥ ከዚህ በፊት ባልነበረ ሁኔታ በየቦታው የሚገኙ ታጣቂዎች ሕገወጥ ኬላ ሰርተው፣ መኪኖች እያስቆሙ፣ ቀረጥ የሚመስል ክፍያ ማስከፈላቸው ስራቸው አስቸጋሪ እንዳደረገው ይናገራል።
ሌሎች በመቐለ ያነጋገርናቸው ሹፌሮችም ከደሴ እስከ አላማጣ ባለው መንገድ ከ10 በላይ ሕገወጥ ኬላዎች መኖራቸውን በየአንዳንዱም ከ2 እስከ 5 ሺህ ብር የሚደርስ ክፍያ እንዲከፍሉ በታጣቂዎች እንደሚጠየቁ ነግረውናል። ይኽ የማስቆም ጥረት በአካባቢው ባለ የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት በኩል ስለመኖሩ የጠቆሙት አስተያየት ሰጪዎቹ ይሁንና ችግሩ አሁንም አልተፈታም ይላሉ። ሹፌሮቹ "የፌደራሉ መንግስት ለዚህ ትኩረት ይስጥ" ባዮች ናቸው።
ሚሊዮን ኃይለስላሴ
ታምራት ዲንሳ
ነጋሽ መሐመድ