 የዛንዚባሩ የሰላም ውይይት ለየተፈናቃዮች ተስፋና ስጋት | ኢትዮጵያ | DW | 28.04.2023

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ኢትዮጵያ

የዛንዚባሩ የሰላም ውይይት ለየተፈናቃዮች ተስፋና ስጋት

የኢትዮጵያ መንግሥት «ኦነግ ሸኔ» ብሎ ከሚጠራው ታጣቂ ኃይል ጋር ሰሞኑን በዛንዚባር ታንዛንያ በሚያደርገው ውይይት ሰላም ሊመጣ ይችላል በሚል ተስፋ ያደረጉ ኢትዮጵያውያን ያሉትን ያህል፣ ብዙዎች ደግሞ ነገሩ ላይሳካ ይችላል በሚል ስጋት አድሮባቸዋል።

የተፈናቃዮች ተስፋና ስጋት

የኢትዮጵያ መንግሥት «ኦነግ ሸኔ» ብሎ ከሚጠራው ታጣቂ ኃይል ጋር ሰሞኑን በዛንዚባር ታንዛንያ በሚያደርገው ውይይት ሰላም ሊመጣ ይችላል በሚል ተስፋ ያደረጉ ኢትዮጵያውያን ያሉትን ያህል፣ ብዙዎች ደግሞ ነገሩ ላይሳካ ይችላል በሚል ስጋት አድሮባቸዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ አህመድ ሰሞኑን ድንገት መንግሥት ከታጣቂው ቡድን ጋር የሰላም ውይይት ለማድረግ መወሰኑን መግለፃቸውን ተከትሎ በብዙዎች ዘንድ ውይይቱና ውጤቱ በጉጉት እየተጠበቀ ነው። ዓለምነው መኮንን ከኦሮሚያ ክልል የተፈናቀሉ ዜጎችን ተስፋና ስጋት የቃኘበትን ዘገባ ልኮልናል።

ራሱን የኦሮሞ ነፃነት ሠራዊት ብሎ የሚጠራውና፣ መንግሥት ኦነግ ሸኔ የሚለው ታጣቂ ቡድንና የመንግሥት ኃይሎች ባለፉት ሁለት ዓመታት በኦሮሚያ ክልል ውስጥ ባደረጉት ውጊያ በርካታ የኦሮሞና የአማራ ተወላጆች ተገድለዋል፣ የአካል ጉዳት ደርሶባቸዋል፣ በሚሊዮን የሚቆጠሩት ደግሞ ከቤት ንብረታቸው ተፈናቅለዋል። በዚህም ተፈናቅለው በአማራ ክልል ከሚገኙት መካከል አንዳንዶቹ በሰላም ውይይቱ ተስፋ እንዳላቸው ተናግረዋ።

«ሰው የተወለደበትን ቀየና አብሮ የኖረውን ማህበረሰብ እንዴት መቀላቀል ይጠላል? እውነት ነው ወይ ነው? እውነት ኦነግ ሸኔ ለአማራ ልጅ ትክክለኛ አስተሳሰብ ኖሮት ተቀብሎ ዘላቂ የሆነ መፍትሔ ይመጣል ወይ? የሚል ስጋት እንጂ ሰው የነበረበትን ቀየና ሀብቱን ንብረቱን የተወለደበትን አካባቢ እንዴት ጠልቶ ይኖራል? ድርድሩ በሰላማዊ መንገድ የሚፈታ ከሆነ ማነኛውም ማሕበረሰብ (ተፈናቃይ) ወደ ቀየው ይመለሳል።»

ችግሩ ያለው ከኦነግ ሸኔ ጋር እንጂ ከኦሮሞ ህዝብ ጋር አይደለም የሚሉት ተፈናቃዮቹ፣ እርቁና ስምምነቱ ከልብና ከሀቅ ከሆነ ወደ ቀያቸው የመመለስ ጉጉት አድሮባቸዋል። «ከኦሮሞ ህዝብ ጋር ግጭት የለንም ግጭቱ ከኦነግ ሸኔ ጋር ነው፣ አገሩን እየበጠበጠ ያለውም ኦነግ ሸኔ ነው፣ መንግሥት ችግሩን በስምምነት ለመፍታት ቁርጠኝነት ካለው ተፈናቃዩ ለመመለስ በጣም ደስተኛ ነው፡፡» ከምዕራብ ወለጋ ተፈናቅለው ምዕራብ ጎጃም ዞን አካባቢ የሚኖሩ አንድ ተፈናቃይ እንደተወለዱበት አካባቢ የሚናፍቅ ነገር እንደሌለና የሰላም ውይይቱ ውጤታማ ከሆነ ለመመለስ ፍላጎት እንዳደረባቸው ለዶይቼ ቬሌ ተናግረዋል፡፡ ወደ አካባቢው ለመመለስ ተፈናቃዩ ፍላጎት ቢኖረውም ቀጣይ ዋስትናው አስተማማኝ ባለመሆኑ የሰላም ውይይቱ ውጤታማ ቢሆን እንኳ በጥርጣሬ የተመለከቱት ተፈናቃዮችም እንዲህ ይላሉ።

Logo Prosperity Party Ethiopia

«የተፈናቃዮች ተስፋ አገር ሰላም ሆኖ ወደ ሰፈሩ ቢመለስ አይጠላም ግን ነገስ ዋስትና አለው ወይ? አንድ ተደራዳሪ ተደራድሮ እርቁን ይፈፅማል፣ ሁለት ዓመትና ሦስት ዓመት እርቅ ሊወርድ ይችላል፣ ቀጣይ የሚመጣው ምንድን ነው? የሚለው ተስፋ አስቆራጭ ካልሆነ በስተቀር የሰላም ስምምነቱ ጥሩ ነው፣ ግን የተጎዱ ሰዎች ካሳ አግኝተው፣ ሞራላቸው ተመልሶ ወደ ቀያቸው ተመለሱ ቢባሉ አይጠሉም፣ ግን ይህ ሁሉ ይሆናል የሚል እምነት የለኝም፣ አጠራጣሪ ነው።» በደብረ ብርሃን የተፈናቃዮች መጠለያ የሚገኙ አንድ ተፈናቃይ ግን የሰላም ስምምነቱ በከፍተኛ አመራሮች በኩል ቢደረግም ለችግሩ አስተዋፅኦ የነበራቸው የየአካባቢው ባለሥልጣናት በአመራር ላይ እስካሉ ድረስ ሰላም ይወርዳል የሚል እምነት የላቸውም።

«እንደኔ ከሆነ ሰላም ይመጣል ብየ አልገምትም፣ በፊትም ቢሆን የኦሮሞውና የአማራው ማኅበረሰብ አልተጣላም አመራር ላይ ያለ ነው ሁሌም የሚያጣላን፣ ህዝብ ለህዝብ አሁንም ቢሆን እንደዋወላለን፣ ግን ልዩ ኃይሉም በለው፣ ፖሊሱም በለው፣ የቀበሌ አመራርም በለው እነኝህ እያሉ ሰላም ይመጣል ብየ አልገምትም።»

የኢትዮጵያ መንግሥት ከህወሓት ጋር የሰላም ስምምነት ካደረገ ከስድስት ወራት በኋላ፣ ከኦሮሞ ነፃነት ሠራዊት ወይም መንግሥት ኦነግ ሸኔ ብሎ ከሚጠራው ታጣቂ ቡድን ጋር በታንዛንያ ዛንዚባር ደሴት የሰላም ውይይት በመካሄድ ላይ መሆኑ እየተገለጸ ነው።

ዓለምነው መኮንን

ሸዋዬ ለገሠ

ነጋሽ መሐመድ

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የተፈናቃዮች ተስፋና ስጋት

ተዛማጅ ዘገባዎች

Titel : Ethiopia has maked a milestone by closing a chapte of war celebating the concusion of the histoic peace agreement unde the theme “Enough With War - Let’s Celebrate Peace” in Addis Ababa 24.04.2023 Beschreibung: Ethiopia has maked a milestone by closing a chapte of wa celebating the concusion of the histoic peace agreement On the occasion Ethiopian Prime Minister Abiy Ahmed said his government had opened dialogue with a rebel group active in the Oromia region, the country's largest and most populous region, surrounding the capital Addis Ababa. Abiy spoke at a gathering of parties to the Tigray peace process which saw a deal on November 2 end a two-year conflict between the federal government and rebelling regional authorities. Autor/ Copyright: Office of Prime Minister of Ethiopia Schlagworte: Oromia, Addis Abeba, Ethiopia , Äthiopien, Addis Ababa

መንግስት ከሸኔ ጋር የድርድር እቅዱና የኦሮሞ ፖለቲከኞች አስተያየት 24.04.2023

የኢትዮጵያ መንግስት ኦነግ ሸኔ ካለውና እራሱን የኦሮሞ ነጻነት ጦር ብሎ ከሚጠራው ታጥቆ ከሚንቀሳቀሰዉ ቡድን ጋር የሚያደርገውን የሰላም ድርድር ነገ በታንዛኒያ እንደሚጀምር ይጠበቃል፡፡ በዚህ ላይ ለመንግስት መግለጫ አዎንታዊ ምላሽ የሰጠው የኦሮሞ ነጻነት ጦር በፊናው፤ ይህ እርምጃ ሰላም ለማውረድ ወሳኝ ምዕራፍ ነው ብሎታል፡፡

የማኅበራዊ መገናኛ ዘዴዎች ቅኝት

የማኅበራዊ መገናኛ ዘዴዎች ቅኝት 28.04.2023

ለሰላም ድርድሩ መሳካት እዉቅና የተሰጣቸዉ ሰዎች ጉዳይ፣ የኢትዮጵያ መንግሥት «ኦነግ ሸኔ» ከሚለው እና ራሱን የኦሮሞ ነጻነት ሠራዊት ከሚለው ታጣቂ ቡድን ጋር የሚያደርገው የሰላም ድርድር ፣የክልል ርዕሰ መስተዳድሮች የመቀሌ ጉብኝት እንዲሁም የሱዳን ወቅታዊ ሁኔታ በዚህ ሳምንት በማኅበራዊ መገናኛ ዘዴዎች ያነጋገሩ ጉዳዮች ናቸው።

የኢትዮጵያ መንግስትና የኦሮሞ ነፃ አዉጪ ጦር ድርድር

የኢትዮጵያ መንግስትና የኦሮሞ ነፃ አዉጪ ጦር ድርድር 25.04.2023

የኢትዮጵያ መንግስት በአሸባሪነት ከፈረጀዉ አማፂ ቡድን ጋር እንደሚደራደር ጠቅላይ ሚንስትር ዓብይ አሕመድ ባለፈዉ ዕሁድ አስታዉቀዉ ነበር።ድርድሩ ዛሬ መጀመሩን የምስራቅ አፍሪቃ የልማት በይነ መንግስታት ባለስልጣን (ኢጋድ) አስታዉቋል