የዛንዚባሩ የሰላም ውይይት ለየተፈናቃዮች ተስፋና ስጋት

የኢትዮጵያ መንግሥት «ኦነግ ሸኔ» ብሎ ከሚጠራው ታጣቂ ኃይል ጋር ሰሞኑን በዛንዚባር ታንዛንያ በሚያደርገው ውይይት ሰላም ሊመጣ ይችላል በሚል ተስፋ ያደረጉ ኢትዮጵያውያን ያሉትን ያህል፣ ብዙዎች ደግሞ ነገሩ ላይሳካ ይችላል በሚል ስጋት አድሮባቸዋል።
የኢትዮጵያ መንግሥት «ኦነግ ሸኔ» ብሎ ከሚጠራው ታጣቂ ኃይል ጋር ሰሞኑን በዛንዚባር ታንዛንያ በሚያደርገው ውይይት ሰላም ሊመጣ ይችላል በሚል ተስፋ ያደረጉ ኢትዮጵያውያን ያሉትን ያህል፣ ብዙዎች ደግሞ ነገሩ ላይሳካ ይችላል በሚል ስጋት አድሮባቸዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ አህመድ ሰሞኑን ድንገት መንግሥት ከታጣቂው ቡድን ጋር የሰላም ውይይት ለማድረግ መወሰኑን መግለፃቸውን ተከትሎ በብዙዎች ዘንድ ውይይቱና ውጤቱ በጉጉት እየተጠበቀ ነው። ዓለምነው መኮንን ከኦሮሚያ ክልል የተፈናቀሉ ዜጎችን ተስፋና ስጋት የቃኘበትን ዘገባ ልኮልናል።
ራሱን የኦሮሞ ነፃነት ሠራዊት ብሎ የሚጠራውና፣ መንግሥት ኦነግ ሸኔ የሚለው ታጣቂ ቡድንና የመንግሥት ኃይሎች ባለፉት ሁለት ዓመታት በኦሮሚያ ክልል ውስጥ ባደረጉት ውጊያ በርካታ የኦሮሞና የአማራ ተወላጆች ተገድለዋል፣ የአካል ጉዳት ደርሶባቸዋል፣ በሚሊዮን የሚቆጠሩት ደግሞ ከቤት ንብረታቸው ተፈናቅለዋል። በዚህም ተፈናቅለው በአማራ ክልል ከሚገኙት መካከል አንዳንዶቹ በሰላም ውይይቱ ተስፋ እንዳላቸው ተናግረዋ።
«ሰው የተወለደበትን ቀየና አብሮ የኖረውን ማህበረሰብ እንዴት መቀላቀል ይጠላል? እውነት ነው ወይ ነው? እውነት ኦነግ ሸኔ ለአማራ ልጅ ትክክለኛ አስተሳሰብ ኖሮት ተቀብሎ ዘላቂ የሆነ መፍትሔ ይመጣል ወይ? የሚል ስጋት እንጂ ሰው የነበረበትን ቀየና ሀብቱን ንብረቱን የተወለደበትን አካባቢ እንዴት ጠልቶ ይኖራል? ድርድሩ በሰላማዊ መንገድ የሚፈታ ከሆነ ማነኛውም ማሕበረሰብ (ተፈናቃይ) ወደ ቀየው ይመለሳል።»
ችግሩ ያለው ከኦነግ ሸኔ ጋር እንጂ ከኦሮሞ ህዝብ ጋር አይደለም የሚሉት ተፈናቃዮቹ፣ እርቁና ስምምነቱ ከልብና ከሀቅ ከሆነ ወደ ቀያቸው የመመለስ ጉጉት አድሮባቸዋል። «ከኦሮሞ ህዝብ ጋር ግጭት የለንም ግጭቱ ከኦነግ ሸኔ ጋር ነው፣ አገሩን እየበጠበጠ ያለውም ኦነግ ሸኔ ነው፣ መንግሥት ችግሩን በስምምነት ለመፍታት ቁርጠኝነት ካለው ተፈናቃዩ ለመመለስ በጣም ደስተኛ ነው፡፡» ከምዕራብ ወለጋ ተፈናቅለው ምዕራብ ጎጃም ዞን አካባቢ የሚኖሩ አንድ ተፈናቃይ እንደተወለዱበት አካባቢ የሚናፍቅ ነገር እንደሌለና የሰላም ውይይቱ ውጤታማ ከሆነ ለመመለስ ፍላጎት እንዳደረባቸው ለዶይቼ ቬሌ ተናግረዋል፡፡ ወደ አካባቢው ለመመለስ ተፈናቃዩ ፍላጎት ቢኖረውም ቀጣይ ዋስትናው አስተማማኝ ባለመሆኑ የሰላም ውይይቱ ውጤታማ ቢሆን እንኳ በጥርጣሬ የተመለከቱት ተፈናቃዮችም እንዲህ ይላሉ።
«የተፈናቃዮች ተስፋ አገር ሰላም ሆኖ ወደ ሰፈሩ ቢመለስ አይጠላም ግን ነገስ ዋስትና አለው ወይ? አንድ ተደራዳሪ ተደራድሮ እርቁን ይፈፅማል፣ ሁለት ዓመትና ሦስት ዓመት እርቅ ሊወርድ ይችላል፣ ቀጣይ የሚመጣው ምንድን ነው? የሚለው ተስፋ አስቆራጭ ካልሆነ በስተቀር የሰላም ስምምነቱ ጥሩ ነው፣ ግን የተጎዱ ሰዎች ካሳ አግኝተው፣ ሞራላቸው ተመልሶ ወደ ቀያቸው ተመለሱ ቢባሉ አይጠሉም፣ ግን ይህ ሁሉ ይሆናል የሚል እምነት የለኝም፣ አጠራጣሪ ነው።» በደብረ ብርሃን የተፈናቃዮች መጠለያ የሚገኙ አንድ ተፈናቃይ ግን የሰላም ስምምነቱ በከፍተኛ አመራሮች በኩል ቢደረግም ለችግሩ አስተዋፅኦ የነበራቸው የየአካባቢው ባለሥልጣናት በአመራር ላይ እስካሉ ድረስ ሰላም ይወርዳል የሚል እምነት የላቸውም።
«እንደኔ ከሆነ ሰላም ይመጣል ብየ አልገምትም፣ በፊትም ቢሆን የኦሮሞውና የአማራው ማኅበረሰብ አልተጣላም አመራር ላይ ያለ ነው ሁሌም የሚያጣላን፣ ህዝብ ለህዝብ አሁንም ቢሆን እንደዋወላለን፣ ግን ልዩ ኃይሉም በለው፣ ፖሊሱም በለው፣ የቀበሌ አመራርም በለው እነኝህ እያሉ ሰላም ይመጣል ብየ አልገምትም።»
የኢትዮጵያ መንግሥት ከህወሓት ጋር የሰላም ስምምነት ካደረገ ከስድስት ወራት በኋላ፣ ከኦሮሞ ነፃነት ሠራዊት ወይም መንግሥት ኦነግ ሸኔ ብሎ ከሚጠራው ታጣቂ ቡድን ጋር በታንዛንያ ዛንዚባር ደሴት የሰላም ውይይት በመካሄድ ላይ መሆኑ እየተገለጸ ነው።
ዓለምነው መኮንን
ሸዋዬ ለገሠ
ነጋሽ መሐመድ