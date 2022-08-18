የዘገየው የመንግሥትና የህወሓት የሰላም ንግግር፤የ12ተኛ ክፍል መልቀቂያ ፈተና፤የፍቅሩ ኪዳኔ ኅልፈት

«ከየትኛው ተማሪ ተለይተው ነው ፈተና ረግጦ መውጣት ?ባይሆን ተፈትነው የተፈጠረውን ችግር በማስረዳት መፍትሔ መጠየቅ ይበጅ ነበረ። ነገር ግን ቢያንስ ለአንድ አመት እየተማሩ የተረጋጋ የትምህርት ስርአት ማስፈንና ተፈታኞችም ይሄንን አውቀው ለአንድ አመት መዘጋጀት ቢችሉ ጥሩ ነበር።
በአፍሪቃ ሕብረት መሪነት በኢትዮጵያ መንግሥት እና በህዝባዊ ወያኔ ሓርነት ትግራይ(ህወሓት) መካከል ባለፈው ሳምንት መጨረሻ ደቡቡ አፍሪቃ ውስጥ ሊካሄድ ታቅዶ ነበር የተባለው የሰላም ንግግር መዘግየት በዚህ ሳምንትም ካነጋገሩ ጉዳዮች አንዱ ነበር። መቼ እንደሚካሄድ ገና ቀን ስላልተቆረጠለት የሰላም ንግግር በማኅበራዊ መገናኛ ዘዴዎች ልዩ ልዩ አስተያየቶች ተንሸራሽረዋል።ከመካከላቸው ዘለፋዎችና ፍረጃዎች የሚያመዝኑባቸውን ሃሳቦች ወደ ጎን ትተን የተቀሩት ላይ ስናተኩር የሰላም ንግግሩ ሊሳካ አይችልም ብለው ከደመደሙ አስተያየቶች አንስቶ የለም ጦርነቱ በሰላማዊ መንገድ በንግግር መፍትሄ ሊያገኝ ይገባል የሚሉትንም እንገኛለን።
የያሬድ ማኅበረሰብ ድምጽ በሚል የፌስቡክ ስም አስተያየት የሰጡ «በኢትዮጵያ የጦርነት ታሪክ በድርድር የመጣ ሰላም የለም» ሲሉ ነው ሃሳባቸውን የጀመሩት ምክንያቱም ሲሉ ይቀጥላሉ ፤ምክንያቱም የውጭ ኃይሎች ጣልቃ ገብነት ፣ እና በተዋጊ ኃይሎች መሀከል ያለው እልህኝነት ለጦርነቱ መባባስ ምክንያት እየሆነ ነው። ካሉ በኋላ በምሳሌነት ያስቀመጡት «በተለይ አሜሪካውያን እና ምዕራብያውያን በተለያዩ ጊዜያት ጦርነቱን አስመልክተው የሚሰጧቸው አስተያየቶች እና የሚያወጧቸው መግለጫዎች ጦርነቱ በድርድር ሳይሆን እነርሱ በሚፈልጉት ኃይል ወታደራዊ የበላይነት እንዲጠናቀቅ የሚፈልጉ ይመስላል። ይህ ደግሞ ለህወሓት የልብ ልብ ሲሰጠው መንግስትን ደግሞ እልህ ውስጥ ከቶታል። ብለዋል።
ኤፍሬም ኃይሌም ፣ከያሬድ ማኅበረሰብ ድምጽ ጋር የተቀራረበ አስተያየት ነው ያላቸው።እንደውም እርሳቸው «ፈፅሞ ድርድሩ አይሳካም።» ሲሉ ነው የሚጀምሩት፤ምክንያቱም ይላሉ ተፋላሚ ኃይሎቹ የማይሽር ንቀትና ጥላቻ በውስጣቸው ስላለ ሳይሸናነፉ አያርፉም። በተጨማሪ ፈፅሞ የማይታረቁ የፓለቲካ እና የድንበር ጥያቄዎች በውግያው ተፃራሪ ወገን በቆሙ ኃይሎች ይነሳል። ለምሳሌ ወልቃይት ላይ፣ የህወሓት ትጥቅ ጉዳይ ላይ እና የኤርትራ የይገባኛል ጥያቄዎች ላይ ስምምነት መድረስ ለሁለቱም ወገን ከባድ ነው።ሲሉ ከገለጹ በኋላ ሌላው ፈተና ሲሉ ይቀጥላሉ« ሌላው ፈተና የውጭ ኃይሎች ፍላጎት ነው። ግብፅን እና የመሳሰሉት ሀይሎች ፣አሜሪካኖቹም ከቀይባህር አካባቢ ባለ የጂኦፓለቲካ ሁኔት ምክንያት ሰላም እንዲፈጠር ፍላጎት ያላቸው አይመስልም ። የነዚህ ሁኔታዎች ድምር ውጤት በቅርብ ግዜ ውስጥ በድርድር ሰላም ይመጣል ብሎ ለማሰብ አዳጋች ያደርገዋል። በማለት ኤፍሬም ሀሳባቸውን ደምድመዋል። ናስር ሁሴንም አይታሰብም ካሉ በኋላ ሁለቱም ወገኖች ለህዝባቸው ቅድምያ አልሰጡም ሲሉ ወቅሰዋል። መረብ አዶባይ ከቀደሙት አስተያየቶች በተለየ የእንደራደር ጥሪ አቅርበዋል "የጦርነት መጨረሻው ድርድር ነው። ጦርነቱን እናቁምና ቁጭ ብለን እንደራደር።»ሲሉ ጠይቀዋል።
ጀሚላ ኤምኡምራን «የኛን ሃገር ጦርነት ማቆም ከተፈለገ አንዱን አንዱን መዉቀሱን ትቶ ለአጭር ጊዜም ቢሆን ሁሉም ኢትዮጵያዊ ሰዉ መሆን በሰብአዊነት ብቻ ማሰብ መቻል አለበት።የብሄር ፣የጎሳ ፣የሀይማናት፣የፖለቲካ እና የመሳሰሉትን ልዩነቶች ትቶ ማለትም የኔ ችግር ነዉ ፣በምን መንገድ መፈታት አለበት በማለት መፍትሄ የሚገኝ ይመስለኛል ።በአጭር አማርኛ ችግሩ እኛዉ ነን፤መፍትሄዉም እኛዉ ነን።»ሲሉ መክረዋል።
« በንግግር የማይፈታ ችግር ፈፅሞ የለም ጊዜ፣ኢኮኖሚ እና የሰዉ ሀብት ይወድማል እንጂ አንድ ቀን ተነጋግረዉ መስማማታቸዉ አይቀርም። እኛም የነበልባሉ ወላፈን እየገረፈን ነዉ። ወላፈኑ ወደ ነበልባል ላለመቀየሩ ግን ምንም ዋስትና የለንም። ሰላም ለሀገራችን »ያሉት ደግሞ ሳሚ ሳሚ በሚል ስም ሃሳባቸውን ያጋሩ የፌስቡክ ተጠቃሚ ናቸው።
የኢትዮጵያ መንግሥትም ሆነ የህወሓት መሪዎች የሰላም ንግግር ጥሪ መቀበላቸውን ይፋ አድርገዋል። በአፍሪቃ ኅብረት ልዩ መልዕክተኛ ኤሊሴጉን አቦሳንጆ ይመራል በተባለው ንግግር ላይ ይገኛሉ ከተባሉት ሁለት አደራዳሪዎች አንዱ የቀድሞው የኬንያ ፕሬዝደንት ዑሁሩ ኬንያታ በታቀደው የሰላም ንግግር እንደማይገኙ ንግግሩ ሊካሄድ በታቀደበት ዋዜማ ለሕብረቱ ሊቀመንበር በጻፉት ደብዳቤ አሳውቀዋል።
ባሳለፍነው ሳምንት የማኅበራዊ መገናኛ ዘዴዎች ተጠቃሚዎችን ትኩረት ከሳቡ ጉዳዮች ውስጥ በዚህ ሳምንት በተለያዩ ዩኒቨርስቲዎች መሰጠት የጀመረው የአስራ ሁለተኛ ክፍል መልቀቂያ ፈተና ሂደት ነው። ለመጀመሪያ ጊዜ በሀገሪቱ የተለያዩ ዩኒቨርስቲዎች ውስጥ እንዲሰጥ የተደረገው ይኽው ፈተና፣ በሀዋሳ ዩኒቨርስቲ ሁለት ህንጻዎችን የሚያገናኝ ድልድይ ተደርምሶ የደረሰው አደጋ እና በአራት የአማራ ክልል ዩኒቨርስቲዎች ቁጥራቸው ከ12ሺህ በላይ መሆኑ የተገለጸ ተማሪዎች ፈተናውን ጥለው መውጣታቸው ጥላ አጥልቶበታል። የትምህርት ሚኒስቴር ተማሪዎቹ አንፈተንም ብለው የወጡት ከመቅደላ አምባ፣ከደብረ ማርቆስ ከባህርዳር እና ከደብረ ታቦር ዩኒቨርስቲዎች መሆኑን በዚህ ሳምንት አጋማሽ አስታውቋል።በተለይ ደግሞ በደብረ ታቦር ዩኒቨርስቲ ተፈጠረ በተባለ ኃይል የተቀላቀለበት ግርግር ሰበብ የአንድ ተማሪ ሕይወት ሲጠፋ በጸጥታ አባላትም ላይ ጉዳት ደርሷል ብሏል። በዚሁ መግለጫ የዩኒቨርሲቲውን ግቢ ሳይለቁ ቀጣይ ፈተናዎችን የወሰዱና ያለፍላጎታቸው አንድ ፈተና ያመለጣቸው ተፈታኞችም በሚቀጥለው ዙር ፈተናው እንደሚሰጣቸው ትምህርት ሚኒስቴር አስታውቋል።ሆኖም ፈተናውን በፍላጎታቸው ጥለው የወጡ ተፈታኞችን ግን ዳግም የሚሰጠው ፈተና እንደማይመለከታቸው ገልጿል። በሐዋሳ ዩኒቨርሲቲ በተፈጠረው አደጋ ፈተና ያልወሰዱትም እንደሚፈተኑ ትምሕርት ሚኒስቴር አስታውቋል ።የፈተናው ሂደትና ፈተናውን ጥለው ወጡ በተባሉ ተማሪዎች ላይ የትምሕርት ሚኒስቴር ያሳለፈው ውሳኔ በማህበራዊ መገናኛ ዘዴዎች የተለያዩ ሃሳቦች ተንሸራሽረውበታል።
«አዲስ አሠራር ዘርግቶ በሀገር አቀፍ ደረጃ በዚህ መልኩ ማጠናቀቅ፤ ትልቅ ስኬት ነው።ይህ ትግል፤ ትውልድንና ሀገርን ለማዳን ነው። ሌላ ፖለቲካዊ ቅጥያ የለውም። በማለት አዲሱን የፈተና አሰጣጥ ያደነቀው አብዱሰላም ሳልማኒክ ሃዝፍላሽ በሚል የፌስቡክ ስም የሰፈረ አስተያየት ነው።
አባይ ተሻገር « በስርዓቱ የተፈተኑት ተማሪዎቻችን ይቅናቸው። ት/ሚ እና የሚመለከታቸው ሁሉ ለወደፊትም ከአሁኑ በበለጠ መሥራት ያስፈልጋቸዋል። ኩረጃን ከምንጩ ለማድረግ ሁላችንም የበኩላችንን አስተዋፅዖ እና እገዛ ልናደርግ ይገባል። ለኮራጆች የጨለመ ይመስላል!! በርቱ!!! ሲሉ
ወዳሴ ማርያም ደግሞ «ያልተፈተኑበት ችግራቸው ምን እንደሆነ ቢጠየቁ ጥሩ ነበር ምክንያቱም የአማራ ክልል በጦርነት ትምህርት ቤቱ የወደመበት፣ ስነልቦናው የተጎዳ ማህበረሰብ ብዙ ችግር ያሳለፈና እያሳለፈ ያለ መሆኑን እናንተም በሚዲያችሁ አሳይታችኋል ስለዚህ ችግሩን ብታውቁት ጥሩ ነው እላለሁ፡፡ በማለት ሀሳባቸውን ሰንዝረዋል። ቾምቤ ሀዮ፣ ውዳሴ ላቀረቡት አማራጭ መፍትሄ መልስ ሰጥተዋል።«መጀመሪያ የፈተና ፕሮግራም እንደወጣ መጠየቅ እንጂ በፈተና ቀን ግርግር መፍጠር የኩረጃ ለምን ቀረ ጥያቄ ይመስላል።»ሲሉ
«ከየትኛው ተማሪ ተለይተው ነው ፈተና ረግጦ መውጣት ?ባይሆን ተፈትነው የተፈጠረውን ችግር በማስረዳት መፍትሔ መጠየቅ ነው ይበጅ የነበረው። ሲሉ አማራጭ ሃሳብ ያቀረቡት ደግሞ አለሙ ጂፋር ናቸው። አለሙ ነገር ግን ሲሉ ሃሳባቸውን ቀጥለው ነገር ግን ቢያንስ ለአንድ አመት እየተማሩ የተረጋጋ የትምህርት ስርአት ማስፈንና ተፈታኞችም ይሄንን አውቀው ለአንድ አመት መዘጋጀት ቢችሉ ጥሩ ነበር። አሁንም በኮቪድ ፣በጦርነት እና በተለያዩ ምክንያት የነበረውን ያለመረጋጋትና የተማሪዎችን መጉላላት ግምት ውስጥ በማስገባት መጨረሻ ላይ ማመጣጠን ቢቻል ጥሩ ነው።ሲሉም አስታራቂ ሀሳብ ሰንዝረዋል።
«ጥሩ ነው ብለው ከአሰቡ ውሳኔውን አልቃወምም፤ መጨረሻው ግን ጥሩ አይሆንም ከ12ሽ በላይ ተማሪ ቦዘኔ ማድረግ ከባድ ይመስለኛል ሲሉ ስጋታቸውን ጭምር በአጭሩ የገለጹት ደግሞ ነብዩ ማን ናቸው
በለጡ አለሙ አዩ ደግሞ በአጭሩ «ለቤተሰቦቻቸው ሲባል አንድ እድል ይሰጣቸው«ሲሉ ተማጽነዋል።
«ያለመፈተን መብታቸው ተጠቅመው አልተፈተኑም እና አሁን ማንን ተጠያቂ ለማድረግ ነው ሩጫው ? ሲሉ የጠየቁት ይማም አህመድ ፣ተጎጂው ተማሪውና ቤተሰባቸው ነው ማንም በት/ሚኒስቴር ላይ ወቀሳም ሆነ ትችት የመሰንዘርም ሞራል የለውም»በማለት ሃሳባቸው አጠቃለዋል። « ፈተናው ላይ የታየው ጥንቃቄ ፈተናውን በሚያርሙት ላይም መሆን አለበት።»የሚለው ደግሞ የተስፋሁን ማሩ ማሳሰቢያ ነው።
ትምህርት ሚኒስቴር ረቡዕ በሰጠው መግለጫመሠረት የ2014 ዓ.ም የ12ኛ ክፍል የመጀመሪያ ዙር የማህበራዊ ሳይንስ ተማሪዎች ፈተና ተጠናቋል።አሁን የቀረው በሁለተኛው ምዕራፍ በተፈጥሮ ሣይንስ የትምህርት መስክ የሚሰጠው የ12ኛ ክፍል መልቀቂያ ፈተና ነው። ፈተናው ጥቅምት 8 ቀን ፣ 2015 ዓ.ም. መሰጠት እንደሚጀምርም ገልጿል።
የአንጋፋው የስፖርት ጋዜጠኛና የቀድሞው የዓለም አቀፍ የኦሎምፒክ ኮሚቴና የአፍሪቃ የኦሎምፒክ ኮሚቴ ባልደረባ የፍቅሩ ኪዳኔ ዜና እረፍት በዚህ ሳምንት በማኅበራዊ መገናኛ ዘዴዎች የተለያዩ አስተያየቶች ከተሰጡባቸው መካከል አንዱ ነበር።ፍቅሩ ኪዳኔ በህክምና ሲረዳ ቆይቶ ባለፈው ማክሰኞ ማለዳ ከዚህ ዓለም በሞት መለየቱ እንደተሰማ የስፖርት ቤተሰቦች አድናቂዎቹና ስራውን በቅርብ የሚያውቁ በተለያየ መንገድ ሀዘናቸውን ገልጸዋል። በርካቶች በዶቼቬለ የፌስቡክ ገጽና በሌሎችም የሀገር ውስና የውጭ መገናኛ ብዙሀን የማኅበራዊ መገናኛ ዘዴዎች ለፍቅሩ ያላቸውን ክብር አድናቆትና በሞቱም የተሰማቸውን ሀዘን ገልጸዋል።አለም ሰገድ ታደሰ « ፍቅሩ ኪዳኔ ፣ድንቅ ኢትዮጵያዊ የሰፖርት ሰው ነበር ።ታሪክ አዋቂና አገር ወዳድም ጭምር ።ጋሸ ፍቅሩ የሚገባህን ሰርተህ አልፈሀል ።ነፍስህ በሰላም ትረፍ።»ሲሉ ደበላ ደግሞ « ምትክ የለህ! ልዩ ኩራታችን ነበርክ ድንቅ የኢትዮጵያ ኩራት፤ሁሌም በስራህ ህያው ብለዋል። ኡም ፈራሀን በአጭሩ «ኦ እስፖርት አንድ ትልቅ ሰው አጣ»ሲሉ ሀዘናቸውን ገልጸዋል። «ስለሀገራቸው የኖሩ የኢትዬጵያ ሰዎች ዘመን እየተጠናቀቀ እስኪመስል ድረስ ብዙ ምርጦች ተለዩን ያሳዝናል ።ነፍስዎን በአፀደ ገነት ያኑርልን። የፒያሳው አራዳ ! ኳስ አዋቂው ባለሙያው ጋዜጠኛ !!!!! ሶሎ ኢትዮ በሚል የፌስ ቡክ ስም የተሰጠ አስተያየት ነው።
«በእውነት ድንቅ ኢትዮጵያዊ ነበሩ። ድንቅ ትንታኔ የአነጋገር ለዛ ከኢትዮያዊ ጨዋነት ጋር ስእላዊ ዘገባዎች፣ የማይረሳ ትዝታ የመፍጠር ልዩ ኃይል ነበራቸው። ለመላው ቤተሰብ ጽናቱን ይስጥልን። ነብስ ይማር!!ያሉት ደግሞ መሳይነህ እሸቱ ናቸው።
በሱዳን እና ኢትዮጵያ መካከል የተደረገውን የእግርኳስ ጨዋታ በኢትዮጵያ ራድዮ ለመጀመሪያ ጊዜ በቀጥታ ስርጭት በመዘገብ የሚታወቀው ፍቅሩ ኪዳኔ የዶቼቬለ (የጀርመን ድምጽ) በኋላም የአሜሪካ ድምጽ ዘጋቢም ነበር።
ከ1969 ዓ.ም. አንስቶ በኖረባት በፓሪስ ፈረንሳይ ያረፈው ፍቅሩ የአንድ ልጅ አባት እንዲሁም የሁለት የልጅ ልጆች አያት ነበር። በ88 ዓመቱ ነው ያረፈው። ዶቼ ቬለ የአማርኛው ክፍል ዶቼ ቬለ የአማርኛው ክፍል እስከ ሕይወቱ ፍጻሜ የተለያዩ ቃለ መጠይቆችንና ጥቆማም በመስጠት ከጣቢያው ባልተለየው በቀድሞው ባልደረባው በፍቅሩ ኪዳኔ ሞት የተሰማውን ሀዘን እየገለጸ ለቤተሰቦቹ ለወዳጆቹና ለአድናቂዎቹ መጽናናትን ይመኛል። ነፍስ ይማር።
ሰሞኑን በማኅበራዊ መገናና ዘዴዎች መነጋገሪያ ከነበሩ ጉዳዮች በሦስቱ ላይ ያተኮረው የዛሬው ዝግጅታን በዚህ አብቅቷል።
ኂሩት መለሰ
ነጋሽ መሐመድ