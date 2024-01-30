የወንዶች ጤና፤ የዘር ፍሬ እብጠት መንስኤዎች

የወንዶች ጤና፤ የዘር ፍሬ እብጠት መንስኤዎችማክሰኞ፣ ጥር 21 2016
ዶክተር ያሬድ ኃይለ ማርያም፤ የኩላሊት፤ የሽንት ፊኛ፤ የፕሮስቴትና የወንድ የመራቢያ አካላት ቀዶ ህክምና ከፍተኛ ባለሙያ ናቸው። ካለፉት ሰባት ዓመታት ጀምሮ በአዳማ ሆስፒታል በተጠቀሰው የህክምና ዘርፍ በማገልገል ላይ የሚገኙት ዶክተር ያሬድ ወንዶችን የሚያጋጥም የዘር ፍሬ ህመምን በተመለከተ ከአንድ አድማጭ ለተላከልን ጥያቄ ማብራሪያ ሰጥተውናል።
«ሰላም ለእናንተ ይሁን» ይላሉ፤ እዚሁ ጀርመን እንደሚኖሩ የገለጹልን አድማጭ፤ «የዘር ፍሬዬን ካመመኝ ከስድስት ወር በላይ ሆነኝ። በጣም አብጦ ነበር። ህክምና። አድርገውልኝ እብጠቱ ቢጠፋም ህመሙ ግን ሊተወኝ አልቻለም። የሽንት ፊኛዬ ላይ በጣም ህመም አለኝ። ወደ ህክምና ስሄድ ምንም የለብህም ይሉኛል። በጣም ተሰቃየሁ፤ እባካችሁ ዶክተር ጠይቃችሁ መፍትሄውን ንገሩኝ፤ ከሰላምታ ጋር።» ይላል ስማቸውን ካልገለጹልን አድማጫችን የደረሰን ጥያቄ።
የአድማጫችንን ጥያቄ ይዘን የዘርፉን የህክምና ባለሙያ አፈላልገን የኩላሊት፤ የሽንት ፊኛ፤ የፕሮስቴትና የወንድ የመራቢያ አካላት ቀዶ ህክምና ከፍተኛ ባለሙያ የሆኑት ዶክተር ያሬድ ኃይለ ማርያም ለአድማጫችን ተገቢውን ማብራሪያና ምላሽ መስጠት የሚችሉ የዘርፉ ባለሙያ መሆናቸውን ከሙያ አጋሮቻቸው ተረድተን ደወልንላቸው። ጠያቂያችን ስለዕድሜያቸው የሰጡን ፍንጭ የለም። ዕድሜያቸው ቢታወቅ ኖሮ የተሻለ ይሆን እንደነበር ነው ከዶክተር ያሬድ የተረዳነው። ሆኖም የዘርፉ የህክምና ባለሙያ የዘር ፍሬ ላይ የሚከሰተው እብጠት ሁለት አይነት እንደሆነ ነው ያመለከቱት።
የህክምና ባለሙያው እንደሚሉት አንደኛው ህመም ያለው ሲሆን ሌላኛው እብጠት ግን ህመም የለውም። ዶክተር ያሬድ፤ «ህመም ሊኖራቸው ከሚችሉ እብጠቶች አንደኛው የዘር ፍሬ ኢንፌሽክሽን ወይም ቁስለት በእንግሊዝኛው ኦርካይተስ ይባላል፤ ሌላኛው የዘር ፍሬ ፈሳሽ ከዘር ፍሬ ወደ ውጪ የሚወጣበት እና እድገት የሚጨርስበትና ቱቦ አለ፤ እሱ ደግሞ ኢፒ ዲዲሚስ ይባላል፤ ስለዚህ ኢፒ ዲዲማይተስ ህመም ያለው እብጠት ሊያመጣ የሚችል ነው» እንደሆነ አስረድተዋል።
ባለሙያው ለእብጠቱ መንስኤ የሚሆኑትን ሲዘረዝሩም፤ አንደኛ ከሽንት ፊኛ በታች ያለው የሽንት ቱቦ ላይ ኢንፌክሽክን ወይም ቁስለት የሚኖር ከሆነ፤ በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ የሽንት ፊኛ ኢንፌክሽን ከኖረ፤ በዕድሜ ገፋ ያሉ ከሆኑ ደግሞ ፕሮስቴት የሚባለው ዕጢ እድገትና ቁስለት መፍጠር የሚያስከትለው ሊሆን እንደሚችል ነው ያመለከቱት።
ሙሉውን የዘርፉን የህክምና ባለሙያ ማብራሪያ ከድምጽ ማዕቀፉ ያድምጡ።
ሸዋዬ ለገሠ