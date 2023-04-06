የዓፋሮች ባሕላዊ የጋብቻ ሥነስርዓት

" አቡስማ ማለት ለወንዱ የአባቱን እህት ልጅ ማግባት ማለት ነው። በሴቷ በኩል ስናይ ደግሞ የእናቷን ወንድም ልጅ ማለት ነው። እሱ ሌላ ጎሳ ነው እናቷ ሌላ ጎሳ ናት ማለት ነው። ሁለቱ ይዛመዳሉ። ስለዚህ አቡስማ ማለት የአክስት ልጅ ማግባት ማለት ነው በአጭሩ።"
የሰው ዘር መገኛ፣ ዘመናዊው ሕግ መልክ መልኩን ይዞ ለዓለም ሳይበረከት በባሕላዊ ሕጋቸው በሰላም ወጥቶ መግባትን፣ ጥፋተኛ መቅጣትን፣ ተበዳይ መካስና በደም የሚፈላለጉትን እንኳን በባሕላዊ ሕግ አስታርቀው ችግሩን እስከወድያኛው የመፍታት ጥበብን የተካኑ ናቸው አፋሮች። በዛሬው ዝግጅታችን ካሏቸው ተዝቀው የማያልቁ ባሕላዊ ሐብቶች አንዱ የሆነውን የጋብቻ ሥነስርአታቸውን በመጠኑ እንቃኛለን። ከዝግጅታችን ጋር ታዋቂው የሐገር ሽማግሌ አቶ ሐገር ሐመድ እና በዓፋር ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት የባሕልና ቱሪዝም ቢሮ የባሕል ዘርፍ ምክትል ቢሮ ኃላፊ አቶ ሐቢብ መሐመድ ሐሰን አብረውን ይቆያሉ።
በዓፋሮች ዘንድ የተለያዩ ዓይነት ባሕላዊ የጋብቻ ሥነስርዓቶች አሉ። በዋናነት የሚታወቀው «አቡስማ» ወይም የአክስት ልጅ የሚያገቡበት፣ በመፈቃቀድ የሚደረግ እንዲሁም አሁን አሁን እየቀረ ሄደ እንጂ ጠለፋም አንዱ የጋብቻ መልክ ነው። የሐገር ሽማግሌው አቶ ሐገር ሐመድ፤
" መጀመሪያ በዓፋር ውስጥ አቡስማ የሚባል ነው ትልቁ ቦታ የሚይዘው ጋብቻ። አቡስማ ማለት የአክስት ልጅ ማለት ነው። እና ከሌላ ጎሳ ነው የሚያገቡት። አቡስማ የተፈለገበት ምክንያት ደግሞ አባቱ ድንገት ችግር ቢገጥመው፣ ድህነት ቢገጥመው በእናቱ ጎሳ ኮርቶ እንዲኖርና ያደርገዋል። ስለዚህ አቡስማ በዓፋር ትልቅ ባሕል ነው።"
ዋናው የዓፋሮች የጋብቻ ሥነስርዓት አቡስማ ላይ የዓፋር ክልል የባሕል ዘርፍ ምክትል ቢሮ ኃላፊ አቶ ሐቢብ መሐመድ ሐሰን የሰጡን ተጨማሪ ማብራሪያ እንዲህ ይደመጣል።
" አቡስማ ማለት ለወንዱ የአባቱን እህት ልጅ ማግባት ማለት ነው። በሴቷ በኩል ስናይ ደግሞ የእናቷን ወንድም ልጅ ማለት ነው። እሱ ሌላ ጎሳ ነው እናቷ ሌላ ጎሳ ናት ማለት ነው። ሁለቱ ይዛመዳሉ። ስለዚህ አቡስማ ማለት የአክስት ልጅ ማግባት ማለት ነው በአጭሩ።"
የዓፋር ወጣቶች ተፈላልገው አልያም በጠበቀ ወዳጅነት ምክንያት ልጄን ለልጅህ ተባብሎ በመፋቃቀድ ላይ የተመሰረተ ጋብቻ ሁለተኛው የጋብቻ ዓይነት ነው። አቶ ሐቢብ
" ፋይዴ ማለት ከሌላ ጎሳ የፈለግከውን ተፈላልጎ የሚጋቡት ማለት ነው። ከዝምድና ጋር ሳይገናኝ ማለት ነው።"
አሁን አሁን ከዘመኑ መዘመን ጋር ተያይዞ እየቀረ የመጣው ሌላው የጋብቻ ዓይነት ደግሞ ጠለፋ ነው። ታድያ ጠላፊው ጠንከር ያለ ቅጣት ተቀጥቶ ነው ጋብቻው የሚፈጸመው። በአጠቃላይ ግን ማንኛውም ዓይነት የጋብቻ ሥነስርዓት ቤተሰብ ሳያውቀው የሚደረግ ነገር ፈጽሞ አይታሰብም። አቶ ሐገር ሐመድ
"የጠለፋ ጋብቻ አለ 12 ከብት የሚከፍልበት። የሰው አቡስማ ከወሰደ ብዙ ቅጣት ብዙ ክፍያ ያጋጥማል። እንደዚህ ዓይነት ጋብቻም አለ።"
በዓፋሮች ባሕል ለትዳር የተጠየቀች ሴት እናቷ ካልፈቀደች ጋብቻው ተፈጻሚነት አይኖረውም። በመፈቃቀድ ላይ የተመሰረተ ጋብቻ የሚያልፋቸው ሥነስርዓቶች በተመለከተ አቶ ሐቢብ ያብራራሉ
" የአቡስማ ጋብቻ የቤተሰብ ስለሆነ ብዙ ጥሎሽ ፣ ብዙ ወጪ የለበትም። በመፈቃቀድ ላይ በሚደረግ ጋብቻ ግን ለምሳሌ ልጅቷ ሌላ አብሱማ ሊኖራት ይችላል። የእናቷን ወንድም ማስፈቀድ ግድ ይላል። ስለዚህ ለእናቷ ወንድም የሚሰጥ ስጦታ አለ። አንድ ከብት ይሰጠዋል። ለአጎት የሚሰጥም አለ። ሁለት ከብት ማለት ነው። በዚህ ሂደት አባትና እናቷን ያስፈቅዳል። እናቷ ካልፈቀደች ግን አይሆንም። ምክንያቱም ለእናቷ ጎሳ ነው ቅድሚያ የሚሰጠው።"
በዓፋሮች ባሕላዊ የጋብቻ ሥነስርዓት ላይ ዘመናዊነት ያጠላበት ጥላ ካለ ታዋቂው የሐገር ሽማግሌ አቶ ሐገር ሐመድን ጠየቅናቸው። እውነት ነው በወደድኩህ፣ ወደድኩሽ ጋብቻ ቢፈጸምም የአግቢው እጮኛ ማንነትና ቤተሰብን የማስተዳደር ብቃት ተመዝኖ ይሁንታ እንደሚሰጥ አጫውተውናል ።
" ባሕሉ የተጠበቀ ቢሆንም በከተሞች አካባቢ በዘመናዊነትም እየተደረገ ነው። ያማ ሆኖ ግን የልጁ ባሕሪና የማስተዳደር ብቃት ታይቶ ነው የሚሰጠው። ምንም ዘመናዊ ቢሆን ዝም ብሎ አይሰጥም ቤተሰብ ያስብበታል። "
በዓፋሮች ባሕል ለትዳር አጋርነት የጠየቀ እምቢ የማለት የተለመደ ባይሆንም የትዳሩ ጥያቄ የማይጸናበት አንድ ጉዳይ አለ። አቶ ሓቢብ
" በዓፋር ልጃቸውን ላለመስጠት ምክንያት ሊሆን የሚችለው የእናቷ ጎሳ እምቢ ካለ ብቻ ነው። አቡስማ የቤተሰብ ስለሆነ ምንም ጥያቄ የለውም።"
ጋብቻ የቤተሰብ የዘር ግንድ እንዳይበጠስ ማስቀጠያ በመሆኑ የሰርጉ ቀን እንደየአቅሙ ግመል፣ ከብት አልያም ፍየል ታርዶ በደመቀ ሥነስርዓት ሰርጉ ይከናወናል። አቶ ሐገር
" ብዙ ቤተሰብ ይሰበሰባል፤ ብዙ ከብት፣ ብዙ ግመል ይታረዳል ድሮ አሁንም አለ። ዋናው ግን የቤተሰብ የዘር ግንድ እንዳይበጠስና እንዲቀጥል ነው የሚፈልገው ዓፋር።"
በሰርጉ ዕለት ይሁን ከዚያ ቦኋላ ከቤተሰብና ከዘመድ ወዳጅ የሚሰጥ ጥሎሽና ስጦታ ንብረትነቱ የሚስት ነው። ባል ያስተዳድረው እንደሆን እንጂ ንብረቷን ፈጽሞ እንደማይነካ የባሕል ዘርፍ ምክትል የቢሮ ሐላፊው አቶ ሐቢብ አጫውተውናል። ከሰርግ ቦኋላም ለአንድ ዓመት ከቤተሰብ ጋር እንደምትቆይ በማከል።
" ለሴት ልጅ ሙሉ የቤት ዕቃ ይሟላላታል። ከቤተሰብ የሚሰጠው፤ ከጎሳ የሚሰጠው በሙሉ እንስሳም ይሁን ንብረት የራሷ ነው ባል አይነካባትም። እሷን የመቀለብና የማስተዳደር ኃላፊነት የባልየው ነው። ለአንድ ዓመት ከእናቷ ጋር ነው የምትቆየው እንጂ ከዛ በፊት አትሰጥም ።"
ጋብቻ አንዱና ዋነኛ ውጤቱ በተለይ በጎሳዎች መካከል ጠንካራ ዝምድናና ቀጣይነት ያለው መተሳሰር እንዲፈጥር ታስቦ የሚደረግ መሆኑን አቶ ሐቢብ አክለው ያስረዳሉ።
" ዓፋር ጎሳ ለጎሳ የሚተሳሰርበት ጋብቻ ነው የሚፈጥረው። ልጅ ሲወለድ በአባቱም በእናቱም ጎሳዎች ይወደዳል። መገዳደል እንኳን ቢኖር ለሁለቱም ጎሳ አስታራቂ ሆኖ ነው የሚወለደው ልጁ። ሁለቱ ጎሳዎች የሚገናኙበት ድልድይ ይሆናል።"
ሙዚቃ
ውድ የባሕል መድረክ ታዳሚዎች ለዛሬ የዓፋሮች ባሕላዊ የጋብቻ ሥነስርዓት መጠነኛ ዳሰሳ ያደረግንበት የዛሬ ዝግጅታችን በዚሁ ተጠናቋል።
ዮሐንስ ገብረእግዚአብሔር
ማንተጋፍቶት ስለሺ