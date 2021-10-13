 የዓፋር ክልል ችግረኞች | ኢትዮጵያ | DW | 23.12.2021

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ኢትዮጵያ

የዓፋር ክልል ችግረኞች

በዓፋር ክልል በሰሜን ኢትዮጵያ  ለአንድ ዓመት በዘለቀው ጦርነት ምክንያት ወደ 376 ሺ የክልሉ ተወላጆች አስቸኳይ እርዳታ እንደሚያስፈልጋቸው አንድ የከልሉ ባለስልጣን አስታወቁ።

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በሰሜን ኢትዮጵያ የአስቸኳይ እርዳታ ፈላጊው ቁጥር ወደ ሁለት ሚሊዮን ተጠግቷል

በዓፋር ክልል በተደረገዉ ጦርነት ምክንያት ወደ 376 ሺ የክልሉ ተወላጆች አስቸኳይ እርዳታ እንደሚያስፈልጋቸው አንድ የከልሉ ባለስልጣን አስታወቁ።
የዓፋር ክልል አደጋ መከላከልና ምግብ ዋስትና ማስተባብሪያ ጽሀፈት ቤት ሃላፊ አቶ መሃመድ ሁሴን ለዶቼቬለ እንደተናገሩት በተለይ በሰሜኑ የሃገሪቱ ክፍል በተፈጠረው ጦርነት የተፈናቀሉትን ጨምሮ  1.3 ሚልዮን ነዋሪዎች ለተለያዩ ችግሮች ተጋልጠዋል።
በሰሜኑ የኢትዮጵያ ክፍል ለአንድ ዓመት በዘለቀው ጦርነትና ከዒሳ ጎሳ በየጊዝው በሚፈጠሩ ግጭቶች ምክንያት  በክልሉ ተፈናቅለው በ12 የመጠለያ ጣብያዎቸ የሚገኙት ተፈናቃዮች ክልሉና የፌደራል መንግስት አስፈላጊውን እርዳታ ለማቅረብ ጥረት ቢያደርጉም በቂ እንዳይደለና አስቸኳይ እርዳታ እንድሚያስፈልጋቸው የዓፋር ክልል አደጋ መከላከልና ምግብ ዋስትና ማስተባብሪያ ጽሕፈት ቤት ሃላፊ አቶ መሃመድ ሁሴን ተናግረዋል።
የፌደራል አደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽን በበኩሉ ለአፋር ተፈናቃዮች ከ70ሺ 500 ኩንታል በላይ ምግብ ማከፋፈሉን አፍታውቋል።
ዮሃንስ ገብረእግዚአብሄር

ታምራት ዲንሳ

ኂሩት መለሰ
 

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በሰሜን ኢትዮጵያ የአስቸኳይ እርዳታ ፈላጊው ቁጥር ወደ ሁለት ሚሊዮን ተጠግቷል  

ተዛማጅ ዘገባዎች

26.09.2016 Die Deutsche Welle in Bonn (Nordrhein-Westfalen), aufgenommen am 26.09.2016. Foto: Marius Becker/dpa (zu dpa «Deutsche Welle klagt in der Türkei auf Herausgabe von Interview» vom 26.09.2016) +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

የጥቅምት 3 ቀን፣ 2014 ዓ.ም. ሙሉ ሥርጭት 13.10.2021

Sahle-Work Zewde leaves the Parliament after being elected as Ethiopia's first female President in Addis Ababa on October 25, 2018. (Photo by EDUARDO SOTERAS / AFP) (Photo credit should read EDUARDO SOTERAS/AFP/Getty Images)

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