የዓለም ፖለቲካዊ ሁነቶች በ2021 ክፍል I

ኋላ የአሜሪካ የሐገር ዉስጥ ሽብር የተባለዉ ሁከት ከ1770ዎቹ ማብቂያ ጀምሮ በማይናወጥ መሠረት ላይ «የታነፀ» የሚባለዉ የአሜሪካ ዴሞክራሲ የፅናት-ለንቋሳነቱን፣የፖለቲከኞቿን ብስለት-ጥሬነት፣ የተከታዮቻቸዉን ዕዉቀት-ጨቅላ ቅይጥነት ያጋለጠ ነበር
ዓለም በዚሕ ዓመት
የሰላም፣የልማት፣የፍትሕ ተስፋ እያጎነቀለ የሚቀጭባት፤ የበጎ ለዉጥ ቃል እየተገባ የሚቀረጨጭባት ኢትዮጵያ በዋዜማዉ የተጫረባት ጦርነት ሺዎችን እያረገፈ፣ ሚሊዮኖችን እያሰደደ፣ ብዙ ሚሊዮኖችን ለተመፅዋችነት እየዳረገ ቁል እንደደፈቃት የጎርጎሪያኑን ዘንድሮን ዓምና ልትል አራት ቀን ቀራት። 2021። ዓለም ሐቻምና ባወቀዉ የኮሮና መቅሰፍት ሚሊዮኖችን የገበረበት፣ ቢሊዮነ-ቢሊዮናት ዶላር የከሰከሰበት፣ አወቅሁት ከማለቱ እንደማያዉቀዉ ያወቀበት ዓመት ነበር።ለ250 ዘመናት የፀናዉ የዩናይትድ ስቴትስ ዴሞክራሲያዊ ሥርዓት የተነቀነቀበት፣ የማትደፈረዋ ሐገር ጠንካራ
ጦር የ20 ዓመት ዉጊያ በሽንፈት የማሳረጉ ሽፋን የተገለጠበት ዓመትም ነዉ።ዓመቱ የሰዉ ደም እየጠጣ ደም
ለሚጠማዉ መካከለኛዉ ምሥራቅ የአይሁድ-አረብ ደም ሳያንዠቀዥግ ማለፍ አልፈለገም።ከአዉሮጳ በስተቀር በተቀረዉ ዓለም የተከናወኑ ዓበት ፖለቲካዊ ሁነቶችን በሁለት ዝግጅቶች ባጫጭሩ ቃኝተን እንሰናበተዉ።የዛሬዉ የመጀመሪያዉ ነዉ።
የአፍሪቃ የነፃነት ቀንዲል፣የነጭ ቅኝ ገዢዎች ሐፍረት አብነቷ ኢትዮጵያ የድሮ ክፍለ ሐገሯን ኤርትራን ጨምራ ለአዲስ እና ላሮጌ ገዢዎችዋ እብሪት ሺዎች ሲረግፉባት፣አፍሪቃዉያን የጋራ ብልፅግና መሠረት ያሉትን ነፃ የንግድ ቀጠና ገቢር አደረጉ።ጥር አንድ።
ስምምነቱ 1.3 ቢሊዮን የሚገመተዉን የ55 ሐገራት ሕዝብን በንግድ የሚያስተሳስር፣ የቀረጥ ዉጣ ዉረድን፣ የወደብ አገልግሎት ተደራራቢ ወጪና ጉቦን የሚያስቀር፣ 30 ሚሊዮን ሕዝብን ከከፋ ድሕነት የሚያወጣ ነዉ ተብሏል።የንግድ ቀጠናዉ ዋና ፀሐፊ ዋምኬሌ ሜኔ እንደሚሉት ስምምነቱ የኮሮና ተሕዋሲ ክትባትን የመሳሰሉ በሁሉም ዘንድ ባስቸኳይ የሚፈለጉ ሸቀጦችን ፈጥኖ
ለማጓጓዝ የሚረዳ፣ በተለይ ኢትዮጵያን ለመሳሰሉ ወደብ አልባ ሐገራት ጠቃሚ ነዉ።
«የአፍሪቃ ሕብረት የበሽታ መቆጣጠሪያ መስሪያ ቤት «አስፈላጊ ሸቀጦች» ያላቸዉ በፍጥነት ወደሚፈለገዉ ሐገር የሚገባበት መተላለፊያ እንዲከፈት መሪዎቻችን ተስማምተዋል።እነዚሕ ምርቶች በየድንበሮቹ በተለይም ወደብ አልባ በሆኑ ሐገራት ቅድሚያ ተሰጥቷቸዉ እንዲያልፉ ርዕሰ-ብሔራቱ ተስማተዋል።»
ጥር 1። ዊኪሊክስ የተሰኘዉ የመንግሥታትን ሚስጥር አጋላጭ አምደመረብ መስራች ጁሊያን አሳጅ በተደራራቢ የወንጅል ጭምብት ወደሚፈለግበት ዩናይትድ ስቴትስ እንዳይወሰድ አንድ የብሪታንያ ፍርድ ቤት ወሰነ።ዉሳኔዉ ጊዚያዊ ቢሆንም ለአዉስትሬሊያዊዉ ጋዜጠኛና ለደጋፊዎቹ የአዲስ አመት ገፀበረከት ብጤ ነበር።
የዩናይትድ ስቴትስ ወታደሮችና ሰላዮች በኢራቅና በአፍቃኒስታን ሕዝብ ላይ የፈፀሙትን ግፍ ጨምሮ የልዕለ ኃያሊቱን ሐገር ትላልቅ ሚስጥሮችን በማጋለጡ ከዋሽግተኖች ጥርስ የገባዉ ጋዜጠኛ ሴት ደፍረሐል፣የጥገኝነት ሕግ ጥሰሐል፣ ስም አጥፍተሐል በሚሉ ክስ ወቀሳዎች ብሪታንያ ዉስጥ ታስሮ፣ኤኳደር ኤምባሲ ተ
ደብቆም ማምለጥ ችሎ ነበር።
ዓመቱ ዙሮ ሊሰናበት 20 ቀን ሲቀረዉ ግን ለንደን ያስቻለዉ ይግባኝ ሰሚ ፍርድ ቤት፣የመጀመሪያዉ ፍርድ ቤት ዉሳኔን ሽሮ ጋዜጠኛዉ ወደ ዩናይትድ ስቴትስ እንዲጋዝ ወሰነ።የመብት ተሟጋቾች ተቃዉሞ ሰልፍ፣ጩኸቱም ቀጠለ። ጥሪዉም።ባለቤቱ ስቴላ ሞርየስ አንዷ ናቸዉ።ለንደን ታሕሳስ 11።
ጥር 6። ዩናይትድ ስቴትስ ዉስጥ ሕዳር መጀመሪያ 2020 በተደረገዉ ፕሬዝደንታዊ ምርጫ መሸነፋቸዉን «እንቢኝ» ያሉት ተሰናባቹ ፕሬዝደንት ዶናልድ ትራም አደባባይ የወጣ ደጋፊያቸዉ እንዲያመፅ አዘዙ።
«ጨርሶ አንቀበልም።በጭራሽ ሊሆን አይችልም።ስርቆትን አትቀበሉም።ሐገራችን ከበቂ በላይ አስተናግዳለች።ከእንግዲሕ በቃ።አንቀበለም።የዚሕ (ሰልፍ) ዓላማም ይኸዉ ነዉ።»
ቀኝ ፅንፈኞች የነዱት ሰልፈኛ የሁለቱ ምክር ቤቶች መቀመጪያ ካፒቶል ሒልን ወረረ።የምርጫዉን ዉጤት ለማፅደቅ ተሰብስበዉ የነበሩትን እንደራሴዎች አባርሮ፣ የሕንፃዉን መስኮት፣በር፤ ወንበር፤ ጠረጴዛ፣ ኮምፒተሮችን እየሰባበረ ሰነዶችን እየቀዳደ የትልቂቱን ሐገር የዴሞክራሲ አብነቱን ሕንፃ ዝንጀሮ የተመሰገበት ክምር አስመሰለዉ።አንድ ፖሊስና አንዲት ሴትን ጨምሮ ስድስት ሰዎች ተገደሉ።
ኋላ የአሜሪካ የሐገር ዉስጥ ሽብር የተባለዉ ሁከት ከ1770ዎቹ ማብቂያ ጀምሮ በማይናወጥ መሠረት ላይ «የታነፀ» የሚባለዉ የአሜሪካ ዴሞክራሲ የፅናት-ለንቋሳነቱን፣የፖለቲከኞቿን ብስለት-ጥሬነት፣ የተከታዮቻቸዉን ዕዉቀት-ጨቅላ ቅይጥነት ያጋለጠ ነበር።አመፁን በአሸባሪነት ለማዉገዝ ያላመነታዉ አሜሪካዊ የተቀረዉ ዓለምም አሸባሪዎቹን ያዘመቱት ቱጃር ፖለቲከኛ ምንም ያላደረጉ ያክል ምንም አለማለቱ እንዳስተዛዘበ አመቱ ባመት ሊተካ ዕለታት ቀሩት።
ጥር 10። የሰሜን ኮሪያዉ መሪ ጆንግ-ኡን አባታቸዉ ከሞቱ ጀምሮ ያልነኩትን የሰራተኞች ፓርቲ የዋና ፀሐፊነት ስልጣን በይፋ ያዙ።አባታቸዉ ኪም ጆንግ-ኢል የሞቱት ታሕሳስ 17 2011 ነበር።
የታላቁ መሪ 10ኛ ሙት ዓመት ሲዘከር የሐገሪቱ ሕዝብ ለ10 ቀናት አልኮሆል እንዳይጣጣ፣ ሙዚቃ እንዳያዳምጥ፣ እንዳይደሰት እንዳይስቅ ታግዷል።ከነገ ጀምሮ ግን ይስቃል።
ጥር ተጋመሰ።ዩጋንዳ ፕሬዝደንቷንና የምክር ቤት እንደራሴዎችዋን መረጠች።አስመራጭ ኮሚሽኑ እንዳለዉ በፕሬዝደንታዊዉ ምርጫ ምስራቅ አፍሪቃዊቱን ሐገር ከ1986 ጀምሮ የገዙት ዩዌሪ ካጉታ ሙሳቬኒ አሸነፉ።ሙሳቬኒን ከተፎካከሩት 10 ዕጩዎች የሁለተኝነቱን ደረጃ ያገኘዉ የቀድሞዉ ድምፃዊ ሮበርት ክያጉላንዪ ሴንታሙ ወይም ቦብ ዋይኒ ነዉ።
የቀድሞዉ አማፂ ቡድን መሪ ሙሴ ቬኒ የካምፓላን ቤተ-መንግሥት ሲቆጣጠሩ ዋይኒ የ4 ዓመት ሕፃን ነበር።
በዉዝግብ፣ ግጭት የታበጠዉ ምርጫ በትንሽ ግምት 70 ሰዎች ተገድለዉበታል።ሙሴ ቬኒ ተቃዋሚዎቻቸዉን አስገድለዉም፣ አሳስረዉ፣ አስፈራርተዉም 35 ዓመታት የቆዩበትን ስልጣን ለተጨማሪ 5 ዓመት ማራዘማቸዉን ባረጋገጡ በስድስተኛዉ ቀን፣ አሜሪካዊዉ የዴሞክራቲክ ፓርቲ ተመራጭ ፕሬዝደንት ጆሴፍ (ጆ) ሮቢኔት ባይደን ትንሹ እና ምክትላቸዉ ካማላ ሐሪስ ስልጣናቸዉን በይፋ ያዙ።ጥር 20።ባይደን 46ኛዉ ፕሬዝደንት፣ ሐሪስ የመጀመሪያዋ የአሜሪካ ሴት ምክትል ፕሬዝደንት ናቸዉ።
ከ2011 ጀምሮ የቬትናምን የኮሚንስት ፓርቲ የዋና ፀሐፊነት ስልጣን የያዙት ንጉየን ፉ ትሮንግ ለሶስተኛ ዘመነ ሥልጣን ተመረጡ።ጥርም ሔደ።ያስመዘገበዉ ታሪክ ትዝብቱ ግን ቀጠለ።አንዱ፣ በኮቪድ 19ኝ ብዙ አዛዉቶች የሞቱ፣የታመሙ፣ የሰጉበት ዘመን ለአዛዉት ፖለቲከኞ ቀኝ ቀኙን ያመቻቸ ነዉ ማሰኘቱ ነዉ።ሙሴ ቬኒ 77 ዓመታቸዉ ነዉ።ጆ ባይደን 79ኝ፣ ንጉየን ፉ 77።
ለምያንማሯ ባልቴት ፖለቲከኛ ግን መጥፎ ሚልኪ ነበር።አዉግ ሳን ሱቺ።ሱቺ፣ የሐገራቸዉ ጦር ሙስሊሞችን በግፍ መግደል፣መድፈር፣ማባረሩን በተባበሩት መንግሥታት ድርጅት ጉባኤ፣ በዓለም ፍርድ ቤት ችሎት የካዱት የጦር ጄኔራሎቻቸዉ የዚያን ቀን ያደረሱባቸዉን እንዳይደርስባቸዉ ብልሐት ብለዉት ነበሩ።አልተሳካላቸዉም።
የካቲት አንድ።ጄኔራሎቹ የሳንሱቹን መንግሥት አስወግደዉ የ76 ዓመቷን ባልቴት ወሕኒ ወረዎሯቸዉ። መፈንቅለ መንግሥቱን በመቃወም አደባባይ በሚወጣዉ ሕዝብ ላይ ፀጥታ አስከባሪዎች በየጊዜዉ በሚከፍቱት ተኩስ በመቶ የሚቆጠሩ ሰዎች ገድለዋል።ባለፈዉ ቅዳሜ ብቻ 30 ሰዎች ተገድለዋል።ብዙ አስረዋል።የአደባባይ
ተቃዉሞ፣ ግድያ እስራቱ እንደቀጠለ ነዉ።ዓመቱ ግን አራት ቀረዉ።
የካቲት 4፣ የዩናይድ ስቴትስ ፕሬዝደት ጆ ባይደን መንግስታቸዉ፣ ለሳዑዲ አረቢያና ለተባበሩት አረብ ኤሚሬቶች የመንን የሚወጉበት ጦር መሳሪያ መሸጡን እንደሚያቆም አስታወቁ። የሪያድ፣የአቡዳቢ ነገስታትና የካይሮን የመሳሰሉ ተባባሪዎቻቸዉ ግን የየመንን ሕዝብ መግደል፣ማስራብ ሐብት ጥሪቱን ማጥፋታቸዉን ለሰባተኛ ዓመት እንደቀጠሉ ዓመቱ ባመት ሊተካ ነዉ።
የሰሜን ንፍቀ ክበብ ክረምት ገለል፣ቀለል፣ ገለጥ ማድረጉ ሲጠበቅ የካቲት አጋማሽ ዩናይትድ ስቴትስን የመታዉ ከባድ አዉሎ ነፋስ 136 ሰዉ ገደለ።ወደ 10 ሚሊዮን የሚጠጋ የኤሌክትሪክ መስመሮችን በጣጠሰ።
በ2015 ፓሪስ ፈረንሳይ የተፈረመዉ የተፈጥሮ ጥበቃ ስምምነት የካቲት አጋማሽ ላይ ዩናይትድ ስቴትን የመታዉን ዓይነት መቅሰፍት ለመቀነስ ያለመ ነበር።የቀድሞዉ የዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዝደንት ዶናልድ ትራምፕ ስምምነቱን አፈረሱት።ባይደን ግን እንደገና ተቀበሉት።የካቲት 19።ግን ሌላ ክረምት፣ ሌላ የተፈጥሮ መቅሰፍት።ታሕሳስ 10። የአሜሪካ ማዕከላዊና ደቡባዊ ግዛቶችን የመታዉ ከባድ ሽክርክሪት አዉሎ ነፋስ በትሽ ግምት 90 ገደለ።ከ70 የሚበልጡት የኬንታክ ግዛት ነዋሪዎች ናቸዉ።አዉሎ ነፋሱ በብዙ ሺሕ የሚቆጠር ሕዝብ አፈናቀለ።በሺሕ የሚቆጠሩ መኖሪያ ቤቶች፣ ፋብሪካዎችን፣ የአገልግሎት መስጪያና የንግድ ተቋማት አወደመ።የአደጋዉ ክብደትና ጥፋት ሳይንቲስቶች እንዳሉት በዚሕ ወቅት ያልተለመደ ነዉ።
መጋቢት 6።ኢራቅን የጎበኙት የሮማ ካቶሊካዊት ርዕሠ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራኒሲስ ከሺዓዎቹ ታላቅ አያቶላሕ ዓሊ ሲስታኒ ጋር ናጃፍ ዉስጥ ተወያዩ።አንድ ርዕሠ-ሊቃነ ጳጳሳት ከስሊሞች ሺዓ ታላቅ አያቶላሕ ጋር ሲገናኝ የመጀመሪያዉ ነበር።ጉብኝቱም፣ዉይይቱም ታሪካዊ ነበር።
ከሁለተኛዉ የዓለም ጦርነት ማብቂያ ጀምሮ ዓለምን በበላይነት ለመቆጣጠር የሚሻኮቱት የሞስኮ፣ዋሽግተን-ለንደን ብራስልሶች ዉዝግብ ዘንድሮም እንደተከራረ ነዉ።ያሁኑ ዉዝግብ ሰበብ ዩክሬን ናት።መጋቢት ማብቂ ላይ የሩሲያ ጦር ወደዩክሬን ድንበር መጠጋቱን የተቃመዉ የሰሜን አትላንቲክ ጦር ቃል ኪዳን ድርጅት (NATO) ሚያዚያ መጀመሪያ ላይ ለዩክሬን ወታደራዊ ድጋፍ እንደሚያደርግ አስታወቀ።
ሩሲያ ለዘንድሮዉ የመጀመሪያዉ የሆነዉን ማስጠንቀቂያ ለኔቶ ያሰማቸዉ ሚያዚያ 2 ነበር።የመጨረሻዉን ደግሞ ፕሬዝደንት ቭላድሚር ፑቲን ባለፈዉ ሳምንት ሐሙስ ሰጡ።
ሚያዚያ 2።ሳይክሎን ሶሬጂያ የተባለዉ ከባድ አዉሎ ነፋስ ኢንዶኔዢያንና ምስራቅ ቲሞሩን መታ።270 ሰዉ ገደለ።ከ1979 ጀምሮ ስር የሰደደዉ የእስራኤልና የኢራን መበቃቀል የዓለም መገናኛ ዘዴዎች
ርዕስ እንደሆነ ዘንድሮ-ዓምና ሊሆን አራት ቀን ቀረዉ።
ሚያዚያ ላይ ኢራን ናታንስ የሚገኘዉን የኑክሌር ተቋምን እስራኤል አፈንድታዋለች በማለት በኑክሌር አሸባሪነት ወንጀላ ለብቀላ ስትዝት ዉዝግቡ ጠንከር፣ከረር፣መረር እንዳለ ቀጠለ።
ሚያዚያ 9 የብሪታንያዋ ንግስት የዳግማዊት ኤልሳቤጥ ባለቤት ልዑል ፊሊፕ አረፉ።መቶ ሊደፍኑ ወራት ነበር የቀራቸዉ።
ሐቫና-ኩባ ላይ 62 ዘመናት ያስቆጠረዉ የካስትሮዎች የአገዛዝ ዘመን ያበቃዉ ዘንድሮ ነዉ።ሚያዚያ 19 የዝነኛዉ አብዮታዊ መሪ የፊደል ካስትሮ ታናሽ ወንድም ራዑል ካስትሮ የኩባ ኮሚንስት ፓርቲን የዋና ፀሐፊነት ስልጣን ለቀቁ።በ1990ዎቹ መጀመሪያ ግዙፏ ሶቭየት ሕብረት ስትበታተን የየራሳቸዉን መንግስት የመሰረቱት የኪርጊስታንና የካዛኪስታን የድንበር ግዛት ይገባኛል ጠብ ዘንድሮ ሚያዚያ ቃታ አሳስቦ 55 ሰዎች አስገደለ።50 ሺሕ አፈናቀለ።ከዘመኑ-ዑደት የጠብ ቁርቁሱም ጡዘት ቀጠለ።
ሚያዚያ 30።የሜሮን ተራራ በተባለዉ የአይሁዶች ቅዱስ ስፍራ ላይ በየዓመቱ በፀሎት፣ሙዚቃ፣ዳንስ ጭፍራ የሚከበረዉ ላግባ ዑመር የተባለዉ በዓል ዘንድሮ በሐዘን፣ጩኸት፣ለቅሶ ዋይታ አሳረገ።የተባለዉን በዓል ለማክበር የተሰበሰዉ ሕዝብ እርስ በርሱ ተፋፍጎ፣ተጋፍቶና ተረጋግጦ 45 ሰዉ ሞተ።150 ቆሰለ።እስራኤል ዉስጥ ለደስታ-ምስጋና ባለመ ድግስ ላይ በርካታ ሰዉ ሲሞት የዘንድሮዉ የመጀመሪያዉ ነዉ።
ዓለም ለበዓል የታደሙትን ሰዎች ማንነት፣ያሟሟታቸዉን እንዴትነት ለመከታተል እና ለማስተንተን ግን የእስራኤል-ፍልስጤም ፖለቲከኞች ጊዜ አልሰጡም።የእስራኤል መንግስት ሼሕ ጃራሕ በሚባለዉ የምስራቃዊ እየሩሳሌም መንደር የሚኖሩ ፍልስጤሞችን ከየቤታቸዉ አባረረ።
ግንቦት 11 ሐማስ በጓዳ ሰራሽ ሮኬት፣እስራኤል ቴክሌጂ እስካሁን በፈጠረዉ ምርጥ የጦር ጄት፟ ሚሳዬሎች «ዉጊያ ገጠሙ»-ዉጊያ ከተባለ።ግንቦት 21 ተኩስ አቁም ሲባል 250 ፍልስጤማዊ እና 12 እስራኤላዊ መገደላቸዉ ተዘግቧል።
አይሁድ ፍልስጤሞች ጋዛን ዳግም ከትቢያ ቀይጠዉ ለሌላ መገዳደል ይዘጋጁ ገቡ።ከገረመ በዕለታት ዕድሜ ከ260 በላይ ሰዉ በመግደላቸዉ ሁለቱም ድል አድራጊ ነን ማለታቸዉ፣ዓለምም በአርምሞ መስማት-ማየቱ ነዉ።
የማሊዉ ኮሎኔል አስሚ ጎይታ ግን በዚያ ሰሞን ስራና ሴራ በዝቶባቸዉ ነበር።ሰዬዉ ዋዛ አይደሉም።አምና መስከረም አንጋፋዉን ፕሬዝደንት ኢብራሒም ቡበከር ኬይታን ከስልጣን አስወግደዉ፣ ባሕ ንዳዉን ሾሙ።ግንቦት 24 ንዳዉን ከነጠቅላይ ሚንስትራቸዉ አስረዉ የትንሺቱን ታሪካዊ ሐገር የመሪነት ስልጣን ጠቅልለዉ ያዙ።
ጎይታ ለሁተኛ ጊዜ ያደረጉት መፈንቅለ መንግስት ከአርስተ ዜናነት ደብዝዞ፣የጊኒና የሱዳን መፈንቅለ መንግስታት ርዕስነት በደመቀበት ጥቅምት ቆፍጣናዉ ኮሎኔል «ጠቃሚ» ያሉትን ብሔራዊ ጉባኤ ጠሩ።አሉም።«የዳግም ግንባታ ብሔራዊ ጉባኤ ምን አይነት ዜጋ መሆን እንደምንፈልግ፣የትኞቹን ሐገር በቀል ማሕበራዊ እሴቶቻችንን ማሳደግ እንደምንፈልግ፣
ምን ዓይነት ማሊ-ኩራን መገንባት እንደምንሻ፣ምን ዓይነት መሪዎች ማፍራት እንዳለብና አዲሲቱን ማሊ ማን እንደሚመራ ራሳችንን እንድንጠይቅ ልዩ አጋጣሚ ይፈጥርልናል።»
ሰኔ 11።47ኛዉ የቡድን ሰባት የመሪዎች ጉባኤ ለንደን-ብሪታንያ ዉስጥ ተጀመረ።በኢንዱስትሪ የበለፀጉት ሐገራት መሪዎች በኮሮና ተሕዋሲ ስርጭት ምክንያት ለሁለት ዓመታት ያቋረጡን የፊትለፊት ጉባኤ ሲያደርጉ የሰኔዉ የመጀመሪያቸዉ ነዉ።
ለአሜሪካዉ ፕሬዝደንት የመጀመሪያዉ፣ለጀርመንዋ መራሒተ መንግስት የመጨረሻዉ ጉባኤ ሰኔ 13 ሲጠናቀቅ የኮቪድ 19 ወረርሺኝ፣የአየር, ንብረት ለዉጥና የድንበር ተሻጋሪ ኩባንዮች ቀረጥ ዋናዋና ርዕሶቹ እንደ ነበሩ ተነገረ።
ሰኔ 13።እስራኤሌን ሁለቴ እና ለረጅም ጊዜ የመሩት ጠቅላይ ሚንስትር ቢኒያሚን ኔታንያሁ በምርጫ ተሸነፉ።የጉቦ ቅሌት፣የስልጣን ዋልጌነት ክስ የተመሰረተባቸዉ አክራሪ ፖለቲከኛ የረጅም ዘመን ስልጣናቸዉንም ለቀቁ።
የኢዮጵያ መንግስት የተናጥል ያለዉን ተኩስ አቁም አዉጆ ጦሩን ከትግራይ ክልል ማስወጣቱን አስታወቀ።የኢትዮጵያ ባለስልጣናት አዲስ አበባ የተኩስ አቁሙን ምንነት፣ዓላማና ምክንያቱን ሲተነትኑ የሕዝባዊ ወያኔ ሓርነት ትግራይ (ሕወሓት)የትግራይ ርዕሰ-ከማ መቀሌን ተቆጣጠረ።ሰኔ 28።የ2021 የመጀመሪያ ዙር ቅኝታችን አበቃ።ለቀሪዉ 6 ወር ቅኝት የሳምንት ሰዉ ይበለን።
ነጋሽ መሐመድ
ሸዋዬ ለገሰ