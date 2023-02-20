የዓለም ፀጥታ ከአዲስ አበባ-ሙኒክ

እስራኤል በኃይል የያዘችና የምትቆጣጠረዉ የሶሪያዉን የጎላን ኮረብታ፣ የሊባኖስ ደቡባዊ ግዛትን፣ የፍልስጤሞችን ሐገር ብቻ ነዉ።ኢራን ግን የሊባኖሱን ሒዝቡላሕ፣ የፍልስጤሙን ሐማስ፣የየመኑን ሑቲ፣ የሶሪያዉን አል በሽር አሁን ደግሞ የተከበሩ የእስራኤል ቃል አቀባይ እንዳሉት አልጄሪያንና ደቡብ አፍሪቃን መቆጣጠሯን ሰማን።ድንቅም አይደል?
የመጨረሻዉ የኢትዮጵያ ንጉሰ ነገስት አፄ ኃይለ ስላሴ የሞንሮቪያ-ካዛብላንካ የሚባሉ የአፍሪቃ ተቀናቃኝ ቡድናትን ባንድ ለማሰባሰብ በሚባትሉበት በዚያ ዘመን፣ ጀርመናዊዉ ኮሎኔል ኤዋልድ-ሐይንሪሽ ፎን ክላስት ሽሜንሲን፣ ቬርኩንደ-ቤጌግኑግ ያሉትን የዓለም የዉይይት መድረክ ሙኒክ-ጀርመን ላይ መሰረቱ።የካቲት 1963 (ዘመኑ በሙሉ እንደ ግሪጎሪያኑ አቆጣጠር ነዉ)።በሶስተኛ ወሩ የአፍሪቃ አንድነት ድርጅት አዲስ አበባ ላይ ተመሰረት።በዘመን ሒደት የሙኒክ የፀጥታ ጉባኤና የአፍሪቃ ሕብረት የተባሉት ተቋማት ዓብይ አላማ የሕዝብን ነፃነትና ዕድገት ማረጋገጥ፣ጦርነትን መከላከል ወይም ፀጥታን ማስፈን ነዉ።ሁለቱም ተቋማት ባለፈዉ ሳምንት ማብቂያ ለ60ኛ ዓመት እንግዶቻቸዉን አስተናገዱ።ዓለም ግን ከኮንጎ እስከ ዩክሬን፣ ከመካከለኛዉ ምስራቅ እስከ ኮሪያ ልሳነ ምድር በጦርነት የመዉደም አለያም ለአስከፊ ጦርነት የመዘጋጀትዋ ሐቅ መፍጋቱ ነዉ መራሩ ሕቅታ።ላፍታ አብራችሁኝ ቆዩ።
ተጓዳኝ አጋጣሚዎች።ሙኒክ
ዕዉቁ አሜሪካዊ የምርመራ ጋዜጠኛ ሴይሞር ሔርሽ ዘ ታይምስ በተባለዉ የብሪታንያ ጋዜጣ ላይ ስለ ኖርድ ስትሪም ቧንቧ ከሶስት ሳምንት በፊት ያሳተመዉ መጣጥፍ ለ59ኛዉ የሙኒክ የፀጥታ ጉባኤ ተሳታፊዎች እንደ ብዙ ጥያቄዎች ሁሉ የተዘጋ መዝገብ ነበር።
ሔርሽ እንደሚለዉ ለወራት ባደረገዉ ምርመራ ጀርመንና ሩሲያ ቢሊዮነ-ቢሊዮናት ዶላር የከሰከሱበትን የባሕር ዉስጥ ቧምቧ ያወደሙት የዩናይትድ ስቴትስ የስለላና የጦር ኃይል ባልደረቦች መሆናቸዉን የሚጠቁም መረጃ አግኝቷል።
እርግጥ ነዉ የዋሽግተን ፖለቲከኞች ባለፈዉ መስከረም ሩሲያን እናደወገዙ ሁሉ የሔርሽንም ዘገባ የሴራ ትወራ በማለት አጣጥለዉታል።ከምርጡ ሆቴል የታደሙት ጉባኤተኞች ዩክሬንን የሚረዱ፣ ሩሲያን የሚያሳጡ፣የሚያበሻቅጡ፤ የሚቀጡበትን ተጨማሪ ቃላትና ስልቶች ሲቀምሩ ሆቴሉ አጠገብ የተሰለፉ ጥቂቶች ግን ይጠይቁ ገቡ። ሩሲያ የራስዋን ቧምቧ እንዴት ራስዋ ታፈናደለች? ጠየቁ አንዱ።
«ይሕን ቧንቧ ሩሲያ አወደመችዉ ማለት ምንም ስሜት አይሰጥም።ምክንያቱም ቧንቧዉ የተዘረጋዉ ከሩሲያ ወደ አዉሮጳ ጋዝ ለማመላስ ነበር።ስለዚሕ ፑቲን ለምን ያወድሙታል?»
የቀድሞዉ የጀርመን ምክር ቤት እንደራሴና የክርስቲያን ዴሞክራቲክ ሕብረት (CDU) አባል ዲተር ዴሕም ደግሞ «ዘገባዉ ከተረጋገጠ» እያሉ ቀጠሉ
«ሴይሞር ሔርሽ በጣም ጠንካራ ጋዜጠኛ መሆኑን አዉቃለሁ።ያለዉ ነገር እዉነት ከሆነ፣ ዩናይትድ ስቴትስ በጀርመን ላይ ወታደራዊ እርምጃ፣ የጦርነት ርምጃ ወስዳለች፣የሽብር ጥቃት ሰንዝራለች ማለት ነዉ።ይሕ ማለት የጀርመን-አሜሪካ ወዳጅነት፣የኔቶም ፍፃሜ ነዉ።»
አዲስ አበባ-ተጓዳኝ አጋጣሚ።
የቀድሞዋ ምዕራባዊ ሰሐራ ያሁኗ ሳሕራዊ አረብ ሪፐብሊክን ከፊል ግዛት በኃይ የያዘችዉ ሞሮኮ ከአፍሪቃ አንድነት ድርጅት አባልነት በ1984 ከወጣች በኋላ ተመልሳ አባል የሆነችዉ በ2017 ነዉ።ራስዋን ከአባልነት ያገለለችዉ ድርጅቱ ለምዕራባዊ ሰሐራ ያዳላል በሚል ምክንያት ነበር።
በዘንድሮዉ ጉባኤ ላይ ሞሮኮ የመግሪብ አካባቢ ሐገራትን ወክላ የመሪዎቹ ጉባኤ አስተናባሪ ቢሮ አባል ለመሆን አመለከተች።ሳሕራዊ አረብ ሪፐብሊክም እንደማትመረጥ ብታዉቅም ለዚያዉ ቢሮ አባልነት አመለከተች። በአፍሪቃ ሕብረት ሕግ መሰረት ካንድ ቀጠና ሁለት ሐገር ሊወከል አይችልም።ሁለቱም ቀሩ።ድል ለትንሺቱ ሳሕራዊ አረብ ሪፐብሊክ ሆነ።
እንደገና አዲስ አበባ
እስራኤል በአፍሪቃ ሕብረት ዉስጥ የታዛቢነት መቀመጫ እንዲሰጣት አመልክታለች። እስያቱ እስራኤል አፍሪቃ ሕብረት ታዛቢ አባል መሆን የፈለገችዉ ፍልስጤሞችና ሌሎች አረቦች በሕብረቱ ላይ ያሳድሩታል የምትለዉን ተፅዕኖ ለመቋቋም ነዉ።የዘንድሮዉን ጉባኤ ለመታዘብ የእስራኤል ዉጪ ጉዳይ ሚንስቴር የአፍሪቃ ጉዳይ ኃላፊ አምባሳደር ሻሮን ባር-ሊ ረዳቶቻቸዉን አስከትለዉ አዲስ አበባ ገቡ።ጉባኤዉ ላይ የመሳተፍ ፍቃድ ወይም ባጅን አጥልቀዉ ካዳራሹ ተደላድለዉ ተቀመጡ።ወዲዉ ግን ፀጥታ አስከባሪዎች ዲፕሎማትዋን ካዳራሹ አስወጧቸዉ።የእስራኤል ዉጪ ጉዳይ ሚንስቴር እርምጃዉን አወገዘ።እስራኤል እንደምትለዉ በሕብረቱ የታዛቢነት መቀመጫ እንዲኖራት ያቀረበችዉ ማመልከጫ በ2021 ፀድቆላታል።
የሕብረቱ ኮሚሽን ፕሬዝደንት ሙሳ ፋኪ መሐሜት ግን ማነዉ ያፀደቀዉ ባይ ናቸዉ።ደግሞ የጋበዝነዉ እስራኤላዊ የለም።
«በዚሕ ጉባኤ ላይ እንዲገኝ የጋበዝነዉ አንድም እስራኤላዊ የለም።የሆነ ባጅ ያጠለቀ ሰዉ ወደ አዳራሹ መግባቱን አስተዋልን።አዳራሹን ባስቸኳይ ለቅቆ እንዲወጣ ጠየቅን።ኢትዮጵያ ዉስጥ የሚኖር አይደለም።ግለሰቡ እንዴት ፈቃድ እንዳገኘ እያጣራን ነዉ።ስለዚሕ የክብራትና ክቡራን ጋዜጠኞች አንድም የእስራኤል ባለስልጣን አልጋበዝንም።ስሕተቱ የቱጋ እንደተፈጠረ ለማወቅ የሚደረገዉ ምርመራ ሙሉ በሙሉ እንዲቀጥል ግፊት እያደርግ ነዉ።»
የእስራኤል ዉጪ ጉዳይ የሚንስቴር ቃል አቀባይ ሊዮር ሐያት እንደሚሉት ግን የሐገራቸዉን ዲፕሎማት ከጉባኤዉ አዳሽ ያስወጡት ኢራን የምትቆጣጠራቸዉ አልጄሪያና ደቡብ አፍሪቃ ናቸዉ።
ይሕቺ ኢራን ስንቱን ትቆጣጠራለች? ስንቱጋስ ነዉ ያለችዉ?
እስራኤል በኃይል የያዘችና የምትቆጣጠረዉ የሶሪያዉን የጎላን ኮረብታ፣ የሊባኖስ ደቡባዊ ግዛትን፣ የፍልስጤሞችን ሐገር ብቻ ነዉ።ኢራን ግን የሊባኖሱን ሒዝቡላሕ፣ የፍልስጤሙን ሐማስ፣የየመኑን ሑቲ፣ የሶሪያዉን አል በሽር አሁን ደግሞ የተከበሩ የእስራኤል ቃል አቀባይ እንዳሉት ከሰሜን አፍሪቃ አልጄሪያን፣ ከደቡባዊ አፍሪቃ፣ ደቡብ አፍሪቃን መቆጣጠሯን ሰማን።ድንቅም አይደል?
ሌላም አለ ኢራን የኑክሌር ቦምብ ለማምረት ታሴራለች።ለሩሲያ ጦር መሳሪያ ታስታጥቃለች። ከቻይና ጋር ትወዳጃለች።የቀድሞዉ የዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዝደንት ጆርጅ ደብሊዉ ቡሽ ኢራቅን ለመዉረር ሲዘጋጁ የሰይጣን ዛቢያ ያሏቸዉ ሶስት ሐገራት ነበሩ።ኢራቅ፣ኢራንና ሰሜን ኮሪያ።ኢራቅን ጠፍታለች።እንዴሜ ለቡሽና ብሌር።
የዘንድሮዉ የሙኒክ ጉባኤ ኮከብ የነበሩት የአሜሪካ ምክትል ፕሬዝደንት ካሜላ ሐሪስ በዋናዋ ጠላታቸዉ ሩሲያ ላይ ለመጨመር ሁለቱን ከቡሽ ተበደሩ-ቻይናንም አከሉ።
«እርግጥ ነዉ እንደ ሰሜን ኮሪያና ኢራን ያሉ መንግስታት የሩሲያን የጭካኔ ጦርነት በመደገፍ የጦር መሳሪያ ይልካሉ።ጦርነቱ ከተጀመረ በኋላ ቤጂንግ ከሩሲያ ጋር ያላትን ግንኙነት ማጠናከሯ ያሳስበናል።»
ሐሪስ በዚሑ ንግግራቸዉ «ሩሲያ ተዳክማለች፤ምዕራባዉያን ጠንከራዋል» ብለዉም ነበር።
«ዛሬ ካንድ ዓመት በኋላ ኪቭ አሁንም እንደቆመች ናት።ሩሲያ ተዳክማለች።የአትላንቲክ ማዶ-ለማዶ ወዳጅነት ከመቼዉም ጊዜ በላይ ተጠናክሯል።»
የአንድ ዓመቱ ጦርነት ኪቭን ካልጎዳ፣ ምዕራባዉያን ከተጠናከሩ፣ ዋና ጠላቶቻዉ ሩሲያ ከተዳከመች የ80 ዓመቱን አዛዉንት ፕሬዝደንት ጆ ባይደንን ባረጀ አቅማቸዉ ኪቭ ድረስ የሚያጉዝ፣ ተጨማሪ ጦር መሳሪያ ወደ ዩክሬን የሚያስግዝ፣ኢራን፣ቻይና፣ሰሜን ኮሪያን የሚያስወግዝ ከሁሉም በላይ ዋሽግተኖች በቤጂግ-ሞስኮ ወዳጅነት የሚበረግጉበት ምክንያት በርግጥ ምን ይሆን? አናዉቅም።
የምናዉቀዉ የጉባኤዉ አስተናጋጅ የጀርመን መራሔ መንግስት ኦላፍ ሽልስ የዋሽግተን-ለንደን ኪቭን መሪዎች ኃይ ኃይታ ረገብ ለማድረግ መሞከራቸዉ ነዉ።
«ምክንያቱም የምናወራዉ እዚሕ በቅርባችን አዉሮጳ ዉስጥ ስለሚደረግ ጦርነት ነዉ።አደገኛ ጦርነት።እርምጃ እንድንወስድ ከሚደረገዉ ሁሉንም አይነት ግፊት ወሳኝ ጥያቄዎችም አሉ።በጥድፊያ ከመወሰን ይልቅ ጥንቃቄ፣ከተናጥል ርምጃ ይብስ አንድነት ቅድሚያ ሊሰጠዉ ይገባል።»
ሙኒክ ዉስጥ ከመራሔ መንግስት ሾልስ፣ ከሌሎች ምዕራባዉያን መሪዎችና ባለስልጣናት ጋር የተነጋገሩት የቻይናዉ ከፍተኛ ዲፕሎማት ዋንግ ዬ ወደ ሞስኮ በርረዋል።ታዛቢዎች እንዳሉት የቻይናዉ ዲፕሎማት የሞስኮ ጉዞ በያዝነዉ ሳምንት ዓመት የሚደፍነዉ የዩክሬን ጦርነት በሰላም የሚቆምበትን መላ ለማፈላለግ ነዉ።
የአሜሪካዉ ፕሬዝደንት ዛሬ ኪቭና ዎርሶ ላይ ያደረጉና ያሉት ግን የሰላም ተስፋዉን የሚያጠፋ፣የሾልስን የ«እንጠንቀቅ» ምክርንም መና የሚያስቀር መስሏል።
የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ዋና ፀሐፊ አንቶኒዮ ጉተሬሽ ግን ከ850 በላይ ፖለቲከኛ፣ዲፕሎማት፣ጄኔራል፣ ባለሐብትና ጋዜጠኛ ከሚርመሰመስበት ሙኒክ ይልቅ ራቅ፣ቀለል፣ አይሩም ሞቅ ያለበትን የአዲስ አበባን ጉባኤ ሳይመርጡ አልቀረም።
«ዛሬ እዚሕ አዲስ ዉስጥ ከተባበሩት መንግስታት ድርጅት የአስቸኳይ ርዳታ ገንዘብ ዉስጥ እጅግ ከፍተኛዉን ርዳታ 250 ሚሊዮን ዶላር ለአፍሪቃ እንዲሰጥ መወሰኑን በይፋ አስታዉቃለሁ። ርዳታዉ በረሐብ ለተጎዱና አስቸኳይ ድጋፍ ለሚያስፈልጋቸዉ ይዉላል።»
የሰላም ቃል-የጦርነት ምግባር
የቀድሞዋ ሶቭየት ሕብረት የቀድሞ መሪ ጆሴፍ ስታሊን «የአንድ ሐገር ዉጪ ጉዳይ ሚንስትር የሰላም ጉባኤ ካልተጠራ ሞቼ እገኛለሁ እያለ ከተከራከረ» ብለዉ ነበር አሉ-የሰሙ «የዚያች ሐገር መከላከያ ሚንስትር ለዉጊያ እየተዘጋጀ መሆኑን ጠርጥር።»
የእስራኤል ዲፕሎማቶች ስለፀጥታ የመከረዉን የአፍሪቃ ሕብረት ጉባኤን ካልተከታተል እያሉ ሲከራከሩ፣ የእስራኤል ጦር የደማስቆ-ሶሪያ ሕንፃን በሚሳዬል ፈርክሶ ጣለዉ።በትንሽ ግምት አምስት ሰዉ ገደለ።
የዩናይትድ ስቴትስና የተከታዮችዋ ሩሲያን በወራሪነት፣ቻይናን በተባባሪነት ሲያወግዙ የአሜሪካ ጦር ከደቡብ ኮሪያ ብጤዉ ጋር ከፍተኛ የጦር ልምምድ ለማድረግ ተዘጋጅቷል።ሰሜን ኮሪያ የረጅም ርቀት ተምዘግዛጊ ሚሳዬል የተኮሰችዉም ወታደራዊ ልምምዱን በመቃወም ነዉ።
ጀርመናዊ ኮሎኔልና ኢትዮጵያዊዉ ንጉሰ ነገስ የዛሬ 60 ዓመት የጀመሩት የፀጥታ ጉባኤ፣ጦርነት አዉጋዥ ስብሰባ፣ የሰላም ዉይይት፣ትብብር፣የጋራ ዉሳኔ ወዘተ ዛሬ ዓለም ሞልቶ ተርፏታል።ጦርነት፣ግጭት፣ዉዝግቡም በእጥፍ ጨምሯል።340 ሚሊዮን ያክል ሕዝቧ የዕለት ጉርስ ባጣባት ዘመን ዘንድሮም መሪዎቹ ሰዉ ለማጫራሽ ቢሊዮነ-ቢሊዮናት ዶላር ይከሰክሳሉ።በ80 ዓመታቸዉ እንኳን «ልጤ የራሰ-ጉርጓዴ የተማሰ» ብሒልን አያስቡም።ለምን?
ነጋሽ መሐመድ
ኂሩት መለሰ