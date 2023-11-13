የሕዳር 3 ቀን 2016 የዓለም ዜና
በመቐለ ማረሚያ ርቤት ውስጥ በተፈጠረ ግጭት ቢያንስ 4 እስረኞች ሞቱ።
በመቐለ ማረሚያ ርቤት ውስጥ በተፈጠረ ግጭት ቢያንስ 4 እስረኞች ሞቱ። የእስርቤቱ ሐላፊዎች እስረኞች ለማምለጥ ሲሞክሩ እርምጃ መወሰዱ ገልጠዋል። በእስርቤቱ ውስጥ ሁከቱ የተፈጠረው ካለፈው ቅዳሜ ሕዳር 1 ቀን 2016 ዓ.ም ጀምሮ መሆኑ የተገለፀ ሲሆን እስካሁን 4 እስረኞች መሞታቸው እንዲሁም 9 መቁሰላቸው የመቐለ ማረሚያ ቤት አስተባባሪ ኮማንደር አማኑኤል ፍስሃ ገለጸዋል።
እስከ ትላንት የቀጠለው ሁከት መነሻ ምክንያቱ በግልፅ ባይቀመጥም፤ እንደ የማረሚያ ቤቱ አስተዳደር መረጃ ቅዳሜ ማምሻው 11 ሰዓት ከ30 አካባቢ በተጀመረው ሁከት 125 የሚገመቱ እስረኞች የእስር ቤቱ በሮች በመስበር ለማምለጥ ሙከራ አድርገዋል። ማረሚያ ቤት አስተባባሪ ኮማንደር አማኑኤል ፍስሃ ለDW ከሰጡት ማብራሪያ
በእስርቤቱ ትላንት እሁድም መጠነኛ የተባለ ሁከት ቀጥሎ እንደነበረ የተገለፀ ሲሆን የክልሉ አድማ በታኝ ሐይል "የማረጋጋት ስራ" መስራቱ ኮማንደር አማኑኤል ጨምረው ገልፀዋል። የሁከቱ መነሻ ምን እንደሆነ እስካሁን የታወቀ ነገር የለም ሲል ሚልዮን ሃይለስላሴ ከመቐለ ዘግቧል።
የምዕራብና ምስራቅ ጎጃም ነዋሪዎች ለከፍተኛ የማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ቀውስ መዳረጋቸውን ተናገሩ።
ባለፉት ወራት በመከላከያ ሰራዊትና በፋኖ ታጣቂዎች መካከል ከፍተኛ ውጊያ በነበረባቸውና የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት በሚቆጣጠራቸው የአማራ ክልል የምዕራብ ጎጃምና የምስራቅ ጎጃም አንዳንድ ከተሞች ነዋሪዎች ለከፍተኛ የማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ቀውስ እየተዳረጉ መሆናቸውን ነዋሪዎች ተናገሩ። በተለይ መንገዶች በተሟላ ሁኔታ ባለመከፈታቸው በቂ የምግብ እህል ወደ ከተሞቹ መግባት ባለመቻሉ በርካቶች በእጅጉ እየተቸገሩ እንደሆነ ተናግረዋል፡፡
በምዕራብ ጎጃም ዞን የደንበጫ ከተማ ነዋሪ ለዶይቼ ቬሌ ዛሬ እንደተናገሩት አርሶ አደሩ ባለበት የመንገድ እጥረትና የሰላም ስጋት ምርት ወደ ገበያ አያወጣም፣ በአካባቢው የሚመረቱ ምርቶችንም ወደ ሌሎች አካባቢዎች ማድረስ ባለመቻሉ ህብረተሰቡ ለድህነት እየተጋለጠ ነው ብለዋል፡፡
በምስራቅ ጎጃም ዞን ደብረማርቆስ ከተማ የተሻለ የሰላም ሁኔታ እንዳለ የተናገሩ አንድ የከተማው ነዋሪ ሆኖም ተንቀሳቅሶ ለመስራት የሚያስችል አስተማማኝ ሁኔታ ባለመኖሩ የከተማው ነዋሪ በእጅጉ መቸገሩን ገልጠዋል።
በምዕራብ ጎጃም ዞን የቡሬ ከተማ ነዋሪ በበኩላቸው፣ የኑሮ ውድነቱ በጣም ከፍተኛ ደረጃ መድረሱን አመልክተዋል። ሌላ የደብረማርቆስ ከተማ ነዋሪም መንገዶች እንደልብ ባለመከፈታቸው ከፍተኛ ህገወጥ የትራንስፖርት ክፍያ እንደሚጠየቁ ተናግረዋል ሲል አለምነው መኮነን ከባሕር ዳር ዘግቧል፡፡
ኡጋንዳ አንድ የታጣቂ ሚሊሻ አዛዥ በግድያና ሽብር ጠርጥራ ማሰሯን አስታወቀች
ኡጋንዳ አንድ የዴሞክራሲያዊ ሃይሎች ጥምረት የተባለውን ሚሊሻ አዛዥ በግድያና ሽብር ጠርጥራ ዛሬ ማሰሯን አስታወቀች። ኮማንደሩ ባለፈው ወር ለተገደሉ 2 አገር ጎብኚዎችና የአካባቢው ተወላጅ የሆነ ሾፌራቸው ግድያ ተጠያቂ ናቸው ተብሏል።
አዛዡ አብዱልራሺድ ኮዮቶ ሰሞኑን በቁጥጥር ሥር መዋሉን የገለጸው የሃገሪቱ አቃቤ ሕግ አስቃቂ የሽብር ግድያ የሚል ክስ መስርቶበታል። በተጨማሪም በሌሎች ሁለት የሽብር፤ 3 የግድያ ወንጀሎች፤ እንዲሁም የተቀናጀ ዝርፍያና ከጽንፈኞች ጋር በመስራት የሚሉ ክሶችም እንደተመሰረቱበት አቃቤ ህግ አክሏል።
የኡጋንዳ መንግስት የዴሞክራሲያዊ ሃይሎች ጥምረት የተባለውን ሚሊሻ ``ጽንፈኛ አክራሪ እስልምና`` ካላቸው ነገር ግን በስም ካልጠቀሳቸው ሃይሎች ጋር ግንኝነት እንዳለውና በሃገሪቱ ለተፈጸሙ የሲቪል ዜጎች ግድያና እገታ ተጠያቂ እንደሆነ ይወነጅላል ሲል የዘገበው አዣንስ ፍራንስ ፕረስ ነው።
ከየመን ስደተኞችን አሳፍራ ትጓዝ የነበረችው ጀልባ በመስጠሟ እስከአሁን 49 ስደተኞች ደብዛችው አልተገኘም።
ከየመን ስደተኞችን አሳፍራ ትጓዝ የነበረችው ጀልባ በመስጠሟ እስከአሁን 49 ስደተኞች ደብዛችው አልተገኘም። የአደጋ ጊዜ ሰራተኖች ባደረጉት ፍለጋ 26ቱን በሕይወት ማትረፍ ችለዋል።
የየመን ድንበር ጥበቃ ፖሊስ ባልደረባ ኻሊድ አልሱቢ በየመን የባሕር ዳርቻ ከተማ በሆነችው ሞካ አቅራቢያ የሰጠመችው ጀልባ 75 ስደተኞችን አሳፍራ ነበረ።
አብዛኛዎቹ ስደተኞች ከምስራቅ አፍሪቃ ሃገራት መሆናቸውንና ሕጻናትና ሴቶች እንደሚገኙባቸውም ለማወቅ ተችሏል።
ጀልባዋ የሰጠመችው በአካባቢው በነበረው መጥፎ የአየር ጸባይ እንደሆነ እና በሕይወት የተረፉትን የማፈላለግ ስራው እንደቀጠለ አሶሽየትድ ፕረስ ዘግቧል።
በሌላ ዜና ንብረትነቱ የአሜሪካ የሆነ ወታደራዊ ሄሊኮፕተር በሜዲትራንያን ባሕር በመከስከሱ 5 ወታደሮች መሞታቸውን ፔንታጎን አስታወቀ። እነዚህ የአሜሪካ ልዩ ዘመቻ ምድብተኞች ለህልፈት የተዳረጉት በመደበኛ የልምምድ በረራ እያሉ ነው ሲል ሮይተርስ ዘግቧል።
እስራኤል በጋዛ ሰርጥ የእግረኛ ውግያ ከጀመረችበት ጊዜ አንስቶ እስከአሁን 4,300 ጥቃቶችን መፈጸሟን አስታወቀች
እስራኤል በጋዛ ሰርጥ የእግረኛ ውግያ ከጀመረችበት ጊዜ አንስቶ እስከአሁን 4,300 ጥቃቶችን መፈጸሟን የሃገሪቱ የመከላከያ ሰራዊት አስታወቀ። የመከላከያ ሰራዊቱ በቴሌግራም ገጹ ዛሬ ያሰፈረውን መግለጫን ጠቅሶ የጀርመን ዜና አገልግሎት DPA እንደዘገበው በጥቃቱ በርካታ የሐማስ ወታደራዊ ተቋማት ኢላማ ተደርጓል ።
በጥቃቱ በመቶዎች የሚቆጠሩ የጸረ ታንክ ሚሳይል ማስወንጨፍያ ነቁጦችና ወደ 300 የሚሆኑ የውስጥ ለውስጥ መንገዶች መውደማቸውን ገልጿል።
በአጠቃላይ በተካሄዱ 4,300 ጥቃቶች የሐማስ ወታደራዊ ማዘዣዎችንና የፈንጂ ማከማቻዎችን ጨምሮ በርካታ ኢላማዎችን ማጥቃቱን ገልጿል።
ይሁንና በጥቃቶቹ ሆስፒታሎችን ጨምሮ በርካታ መኖሪያ ቤቶችና ስቪል ሰዎች መጠቃታቸውን ሪፖርቶች ያመላክታሉ። ዛሬ በጋዛ ካሃን ዩኒስ በተባለች ከተማ አቅራቢያ በተፈጸመ የእስራኤል የአየር ጥቃት ቢያንስ 3 ስቪል ፍልስጤማውያን ሲሞቱ 20 መቁሰላቸውን የጋዛ የጤና ጥበቃ ሚኒስቴር አስታውቋል ሲል ሮይተርስ ዘግቧል።
በደቡባዊ አይስላንድ በፈነዳው እሳተ ገሞራ ከ4ሺሕ በላይ ነዋሪዎች ተፈናቀሉ።
በደቡባዊ አይስላንድ በአጭር ጊዜ ልዩነቶች በፈነዳው እሳተ ገሞራ ከ4ሺሕ በላይ ነዋሪዎች ተፈናቀሉ። ተደጋጋሚ ርዕደ መሬትን ተከትሎ በፈነዳው እሳተገሞራ፤ የዕንፋሎት ሃይል ማመንጫን ጨምሮ በርካታ መሰረተልማቶችን ማውደሙን የሃገሪቱ ባለስልጣናት አስታውቀዋል።
የሃገሪቱ የሚትዎሮሎጂ አገልግሎት የጥናት ክፍል ዳይሬክተር ማቲው ጀምስ ለሮይተርስ የዜና ወኪል እንዳሉት ከአሁን በኋላም ተጨማሪ ፍንዳታዎችና ነውጦች ሊኖሩ ይችላሉ። በነውጡ የደሴቷ ነዋሪዎች በሙሉ ሊባል በሚችል መልኩ አካባቢውን ለቀው መውጣታቸውን ዜናው አክሏል።
ኔፓል ቲክቶክን እንደምታግድ አስታወቀች
ኔፓል በተለይ በወጣቶች ዘንድ ዝነኛው የማሕበራዊ መገናኛ ዘዴ የሆነውን ቲክቶክን እንደምታግድ አስታወቀች። ለእገዳው በማሕበራዊ አንድነት ላይ አሉታዊ ሚና መጫወቱን በምክንያትነት ተጠቅሷል።
የሃገሪቱ የኮሚዩኒኬሽንና የመረጃ ቴክኖሎጂ ሚኒስትር ሪካህ ሻርማን ጠቅሶ የጀርመን ዜና አገልግሎት DPA እንደዘገበው ለእገዳው አፈጻጸም ሚኒስቴር መስሪያቤታቸውና የሃገሪቱ የቴሌኮሚዩኒኬሽን ሃላፊነት ተሰጥቶአቸዋል።
ሚኒስትሯ አክለውም ቲክቶክ የቤተሰብ መስተጋብርን የሚያናጉና ማሕበራዊ አንድነትን የሚያላሉ ይዘት ያላቸው ቪድዮዎችን እያሰራጨ ነው ሲሉ መውቀሳቸውን ዜናው አክሏል።
4.6 ሚልዮን ጀርመናውያን ለበቁማር ወይም ቁማርን የመጫወት የመጀመሪያ ደረጃ ፍላጎት ሱስ የተጠመዱ እንደሆነ አንድ ጥናት አረጋገጠ።
4 ነጥብ 6 ሚልዮን ጀርመናውያን ለቁማር ወይም ቁማርን የመጫወት የመጀመሪያ ደረጃ ፍላጎት ሱስ የተጠመዱ እንደሆነ አንድ ጥናት አረጋገጠ። የጀርመን የአፋውስ ቁጥጥር ኮሚሽን ዛሬ ይፋ ባደረገው ሪፖርት 1.3 ሚልዮን ጀርመናውያን ቁማር በሚያስከትለው የአዕምሮ መቃወስ ተጠቂ ሆነዋል።
የጀርመን ዜና አገልግሎት DPA እንደዘገበው 3.3 ጀርመናውያን የቁማር ሱስ የመጀመሪያ ደረጃ ፍላጎት ጸባይ ይታይባቸዋል ነው የተባለው።
ጥናቱ የተካሄደው እንደጎርጎሮሳውያኑ አቆጣጠር ከ2022 ጀምሮ እንደሆነም ዜናው አክሏል።YG/TD