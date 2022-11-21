 የዓለም እግር ኳስ ዋንጫ ቅኝት | ስፖርት | DW | 23.11.2022

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ስፖርት

የዓለም እግር ኳስ ዋንጫ ቅኝት

የዘንድሮው የዓለም እግር ኳስ ዋንጫ ጨዋታ ከተጀመረ አራተኛ ቀን ሆነው። በእነዚህ ቀናትም አስገራሚ እና ያልተጠበቁ ውጤቶች ታይተዋል። በዛሬው ጨዋታ ጀርመን በጃፓን ቡድን ሁለት ለአንድ መሸነፏ ፣ ሳውድ አረቢያም በእግር ኳሱ ዓለም ከፍተኛ ዝናና እና ታዋቂ ተጨዋቾች ያላት አርጀንቲናን ሁለት ለአንድ ማሸነፏ ሁሉንም ያስደመመ ሆኗል።

የዓለም እግር ኳስ ጨዋታ በጋዜጠኛው ዓይን

ዓለምን አስጨንቆ የሰነበተው የኮሮና ተሐዋሲ ወረርሽኝ አደናቅፎት የነበረው የዓለም የእግር ኳስ ዋንጫ ፉክክር ከሦስት ዓመታት በኋላ ዘንድሮ በኳታር መካሄድ ከጀመረ ሦስተኛ ቀኑን አስቆጥሯል። በእነዚህ ቀናትም ባልተገመቱ ሃገራት ቡድኖች አስገራሚ እና ያልተጠበቁ ውጤቶች ታይተዋል። በዛሬው ጨዋታ ጀርመን በጃፓን ቡድን ሁለት ለአንድ መሸነፏ ፣  ሳውድ አረቢያም በእግር ኳሱ ዓለም ከፍተኛ ዝናና እና ታዋቂ ተጨዋቾች ያላት አርጀንቲናን ሁለት ለአንድ ማሸነፏ ሁሉንም ያስደመመ ሆኗል። የሳውዲ መንግሥት የእግር ኳስ ቡድኑን ተጫዋቾች ከወዲሁ በስጦታ እያንበሸበሸ ነው። በሌላ በኩል በዓለም እግር ኳስ ጨዋታ ታሪክ ውስጥ አስተናጋጅ ሀገር ገና በመጀመሪያው ቀን የተሸነፈበት መሆኑም እየተነገረ ነው።

Fußball - FIFA World Cup Katar 2022 I Deutschland vs Japan

አስተናጋጇ ኳታር በኤኳዶር ሁለት ለባዶ በመክፈቻው ዕለት መሸነፏ ተመዝግቧል። በዚህ የዓለም የእግር ኳስ ዋንጫ ፉክክር የአምስት የአፍሪቃ ሃገራት ቡድኖች ይጫወታሉ። በዛሬው ዕለትም ሞሮኮ ከክሮሺያ ጋር ዜሮ ለዜሮ ተለያይተዋል። ስለዘንድሮው የዓለም የእግር ኳስ ዋንጫ ፉክክር አስተያየቱን እንዲሰጠን የሃትሪክ የስፖርት ጋዜጣ እንዲሁም ቤስት ስፖርት የተሰኘው የኢንተርኔት ገጽ ባለቤት እና አዘጋጅ የሆነውን ጋዜጠኛ ይስሐቅ በላይን ስቱዲዮ ከመግባቴ አስቀድሜ በስልክ ጠይቄዋለሁ።

ሸዋዬ ለገሠ

ነጋሽ መሐመድ

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የዓለም እግር ኳስ ጨዋታ በጋዜጠኛው ዓይን  

ተዛማጅ ዘገባዎች

የኅዳር 12 ቀን፣ 2015 ዓ.ም የስፖርት ዘገባ

የኅዳር 12 ቀን፣ 2015 ዓ.ም የስፖርት ዘገባ 21.11.2022

የዓለም ዋንጫው ከመጀመሩ አስቀድሞም አዘጋጇ ሀገር የሰብአዊ መብቶችን አታከብርም በሚል ላይ በተለይ አውሮጳውያን ቡድኖች ብርቱ ተቃውሟቸውን እያሰሙ ነው። ውዝግቡ በቀጠር እና በእግር ኳስ ቡድኖቹ ብቻ ሳይወሰን ፊፋንም አካቷል።

የኅዳር 5 ቀን፣ 2015 ዓ.ም የስፖርት ዘገባ

የኅዳር 5 ቀን፣ 2015 ዓ.ም የስፖርት ዘገባ 14.11.2022

ካታር የምታዘጋጀው የዓለም ዋንጫ የመክፈቻ ጨዋታ የፊታችን እሁድ በኧል ባይት ስታዲዬም ውስጥ ሊከናወን ሽር ጉዱ ተጧጡፏል። በእንግሊዝ ፕሬሚየር ሊግ ማንቸስተር ዩናይትድን አሌህሳንድሮ ጌርናቾ በባከነ ሰአት ከጉድ ታድጓል። አርሰናል በመሪነቱ ሲገሰግስ ማንቸስተር ሲቲ ሽንፈት ገጥሞታል። በጀርመን ቡንደስሊጋ ባየር ሙይንሽን መሪነቱን እንዳስጠበቀ ነው።