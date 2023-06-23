የዓለም አዲስ የገንዘብ ስርዓት ስምምነት ጉባኤ ፍጻሜ

ማክሮ በጉባኤው ማጠቃለይ እንደተናገሩት በብሬተን ዉድስ ስምምነት ከሁለተኛው የዓለም ጦርነት በኋላ የተቋቋሙት የዓለም ባንክና የዓለም የገንዘብ ድርጅት ማሻሻያ እንዲደረግባቸው ጉባኤተኞቹ በሙሉ መግባባት ላይ ደርሰዋል።ተቋማቱን ውጤታማ ፣ ፍትሀዊ እና ፣ከበፊቱ የተሻሉ ከዛሬዋ ዓለም ጋርም አብረው የሚሄዱ ለማድረግ መግባባታቸውን ማክሮ ተናግረዋል።
«የዓለም አዲስ የገንዘብ ስርዓት ስምምነት ጉባኤ» ላይ የተገኙ የዓለም መሪዎች የዓለም ባንክን እና የዓለም የገንዘብ ድርጅትን የመሳሰሉ ዓለም አቀፍ የፋይናንስ ተቋማት ላይ ማሻሻያ ለማድረግ ሙሉ በሙሉ መግባባታቸውን አስተናጋጇ ፈረንሳይ አስታወቀች። የፈረንሳይ ፕሬዝዳንት ኢማኑኤል ማክሮ በጉባኤው ማጠቃለያ ላይ እንደተናገሩት ከ40 በላይ የዓለም መሪዎች የተገኙበት ጉባኤው ከተግባባቸው ጉዳዮች መካከል ተቋማቱን ይበልጥ ውጤታማ ማድረግ ይገኝበታል። በጉባኤው የተሳተፉት የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ አህመድ ዝቅተኛ ገቢ ያላቸው የአፍሪቃ ሀገራት የተቆለለባቸው ከፍተኛ እዳ፣ ልማት ላይ እንዳያተኩሩ አድርጓቸዋል ሲሉ አሳስበዋል ። ኂሩት መለሰ ዝርዝሩን አጠናቅራለች
ትናንትና እና ዛሬ ፓሪስ ፈረንሳይ የተካሄደው «የዓለም አዲስ የገንዘብ ስርዓት ስምምነት ጉባኤ»ዓላማ እንደ ኢትዮጵያ ያሉ ዝቅተኛ ገቢ ያላቸውን ሀገራት መርዳት ነው ። የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር ዐብይ አህመድን ጨምሮ በርካታ የአፍሪቃ ሀገራት መሪዎች እና የአፍሪቃ ልማት ባንክ ፕሬዝዳንት የክፍለ ዓለማቸውን የፋይናንስ ችግሮችና ያስከተሉባቸውን ተጽእኖዎች ትናንት ለጉባኤው ነግረዋል። የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ አህመድ ዝቅተኛ ገቢ ያላቸው ሀገራት የተቆለለባቸው ከፍተኛ እዳ፣ ልማት ላይ እንዳያተኩሩ አድርጓቸዋል ሲሉ ለጉባኤው አሳስበዋል ።
«በአሁኑ ጊዜ ዝቅተኛ ገቢ ባላቸው በአብዛኛዎቹ ሀገራት ፣የግልና የመንግሥት እዳ በጣም አድጓል። መንግሥታቱ ራስምታት የሆነባቸው ስለልማት ሳይሆን እዳችንን እንዴት እናደርገዋለን የሚለው ነው የሚያስቡት ።ጥረታችን በሙሉ በልማት ላይ ሳይሆን እንዴት እዳችንን እናስተዳድር በሚለው ላይ ነው የሚያተኩረው። እነዚህን ሁሉ ቀውሶች የመቋቋሚያው መንገድ አስቸጋሪነት ሳያንሰን የዓየር ንብረት ለውጥ ያስከተለው አውዳሚ ተጽእኖ ተደቅኖብናል። »
የአፍሪቃ ሀገራት የፋይናንስ ፍላጎት ቢጨምርም እስከ ዛሬ ታይቶ የማይታወቅ የገንዘብ እርዳታ ቅነሳ ደርሶባቸዋል ያሉት ዐቢይ ይህም ችግሮቹን ማባባሱን ጠቁመዋል። ስለዚህም ያጋጠመውን ቀውስ ለመፍታት የተለያዩ ባንኮች ትልቅ ሚና መጫወት እንዲችሉ ማሻሻያዎች እንዲደረግባቸው ጠይቀው ነበር። የአፍሪቃ ልማት ባንክ ፕሬዝዳንት አኪንዉሚ አዴሲና ለጉባኤው እንደነገሩት በአፍሪቃ ዘላቂ የልማት ግቦችን ለማሳካት ወደ 1.3 ትሪልዮን ዶላር ያስፈልጋል። ይሁንና ይህን ማሳካት የሚያስችለውን የገንዘብ ድጋፍ ዝቅተኛ ገቢ ያላቸው የአፍሪቃ ሀገራት አላገኙም።እንደ ፕሬዝዳንቱ የኮቪድ ወረርሽኝ እና የዓየር ንብረት ለውጥ ተደማምረው ችግሩን ይበልጥ አወሳስበውታል።
ፈረንሳይና የወቅቱ የቡድን ሀያ ሊቀመንበር ህንድ ካዘጋጁት የዚህ ጉባኤው ዓላማዎች መካከል ዝቅተኛ ገቢ ያላቸው ሀገራት፣ ቀውስን መቋቋም የሚችሉበትን የገንዘብ ድጋፍ ማሳደግ፣ ከሁለተኛው የዓለም ጦርነት በኋላ ሥራ ላይ የዋሉ የገንዘብ ስርዓቶችን ማሻሻል፣ እና ለአየር ንብረት ለውጥ መከላከያ የታሰቡ የገንዘብ እርዳታዎችን መልቀቅ ይገኙበታል። የአስተናጋጇ የፈረንሳይ ፕሬዝዳንት
በጉባኤው ማጠቃለያ ላይ እደተናገሩት በብሬተን ዉድስ ስምምነት ከሁለተኛው የዓለም ጦርነት በኋላ የተቋቋሙት የዓለም ባንክ እና የዓለም የገንዘብ የገንዘብ ድርጅት IMF ማሻሻያ እንዲደረግባቸው ጉባኤተኞቹ በሙሉ መግባባት ላይ ደርሰዋል።ተቋማቱን ውጤታማ ፣ ፍትሀዊ እና ፣ከበፊቱ የተሻለ ከዛሬዋ ዓለም ጋርም አብሮ የሚሄዱ ለማድረግ መግባባታቸውን ማክሮ ተናግረዋል። ከዚህ ሌላ ጉባኤው ሌሎች በጣም ተጨባጭ ያሉት ውጤት ላይም ደርሷል ።
«ብዙ ጊዜያት ሲጠበቅ የቆየውን ለየአየር ንብረት ለውጥ ቃል የተገባውን የ100 ቢሊዮን ዶላር መዋጮ ከፍፃሜ አድርሰናል። ለደንና ለተፈጥሮ ጥበቃ የታለመ አዲስ የገንዘብ እርዳታም ይፋአድርገናል።»
በጉባኤው ላይ የግምጃ ቤት ሚኒስትሯን ጃኔት የለንን ያሳተፈችው በዓለም የገንዘብ ድርጅት IMF እና በዓለም ባንክ ከፍተኛውን የባለቤትነት መብት የያዘችውዩናይትድ ስቴትስ አዳዲስ ብድሮችን መመደብ መጀመሯን አስታውቃለች።
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« ለሚቀጥሉት አስር ዓመታት ለተጨማሪ ብድር 50 ቢሊዮን ዶላር የሚደርስ ገንዘብ መድበናል። በኛ ግምት የተለያዩ የልማት ባንኮች በተመሳሳይ ጊዜ በአጠቃላይ 200 ቢሊዮን ዶላር ይመድባሉ ብለን እንገምታለን። ብድሩም በወጪ ገቢ መዝገብ ወይ መስጠት ተጀምሯል፤ አለያም በሂደት እየተሰጠ ነው።»
ጉባኤተኞቹ በተለያዩ ጉዳዮች ላይ መግባባት ላይ ቢደርሱም በዓለም አቀፍ የመርከብ ጉዞ በካይ ጋዞችን ወደ ከባቢ አየር የሚለቁ ሀገራትን ቀረጥ ማስከፈል ግን ሳያሳኩ ቀርተዋል። በብከላው ከፍተኛውን ድርሻ የሚይዙት ቻይናና አሜሪካን ቅጣቱን ተቃውመዋል። በጉባኤው ላይ ከ40 በላይ ርዕሳነ ብሔርና መራኅያነ መንግሥት እንዲሁም የዓለም አቀፍ ድርጅቶችና የልማት ባንኮች ተወካዮች ተገኝተዋል።ከመካከላቸው የጀርመኑ ፕሬዝዳንት ኦላፍ ሾልስ የብሪታንያው ጠቅላይ ሚኒስትር ሪቺ ሱናክና የቻይናው ጠቅላይ ሚኒስትር ሊ ችየን የብራዚሉ ፕሬዝዳንት ሉላ ዳሲልቫ ይገኙበታል።
ኂሩት መለሰ
እሸቴ በቀለ