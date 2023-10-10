የአይ ኦ ኤም ዋና ዳይሬክተር የኢትዮጵያ ጉብኝት
ከባለፈው እሑድ ጀምሮ እስካ ዛሬ የቀጠለውን የሦስት ቀናት ጉብኝት በኢትዮጵያ ያደረጉት የተባበሩት መንግሥታት ድርጅት የዓለም አቀፍ ፍልሰተኞች ድርጅት ዋና ዳይሬክተር ኤሚ ፖፕ ጉብኝታቸውን በማስመልከት ዛሬ ለጋዜጠኞች መግለጫ ሰጥተዋል። ከ72 ዓመታት በኋላ የድርጅቱ የመጀመሪያዋ ሴት ዳይሬክተር ሆነው የተሾሙት ኤሚ ፖፕ ከሹመታቸውም በኋላ ከኢትዮጵያ የጀመሩት ጉዟቸው በኃላፊነት ዘመናቸው የመጀመሪያው ነው። ፖፕ በዚህ የመጀመሪያቸው ባደረጉት የሥራ ጉብኝት ከአፍሪካ ሕብረት ኮሚሽን፣ ከምሥራቅ አፍሪቃ በይነ-መንግሥታት ደርጅት (ኢጋድ) እና ከኢትዮጵያ መንግሥት ባለሥልጣናት ጋር መወያየታቸውንም በጋዜጣዊ መግለጫው አንስተዋል።
ኤሚ ፖፕ ኢትዮጵያን የኃላፊነት ዘመናቸው የመጀመሪያ መዳረሻ ያደረጉበትን ምክንያት ሲያስረዱም፤ «የመጀመሪያው ምክንያቴ አፍሪቃ እስካሁንም ከፍተኛ ፍልሰተኞችየሚነሱባት አህጉር እንደመሆኗ ፈተናው ካባድ ነው። ኢትዮጵያ ደግሞ የአፍሪቃ ሕብረትን ጨምሮ የተለያዩ ዓለም አቀፍ ተቋማት መቀመጫ እንደመሆኗ ጉዞውን ወሳኝ አድርጌ እወስደዋለሁ። »ብለዋል።
ከ72 ዓመታት በኋላ የመጀመሪያዋ ሴት የአይ.ኦ.ኤም. ዋና ዳይሬክተር ሆነው በቅርቡ የተሾሙት ፖፕ በሥልጣን ዘመናቸው የሴቶች ኢኮኖሚያዊ ተሳትፎና ሴቶችን ማብቃት ፋይዳው የላቀ መሆኑን ማሳየት እንደሚፈልጉ ነው ያስረዱት። ከሳሃራ በታች ባሉ ሃገራት በተለይም በምሥራቅ አፍሪቃ ተጽእኖው ከባድ ነው ያሉት የአየር ንብረት ለውጥ ከ7 ሚሊየን በላይ ሰዎችን ማፈናቀሉን አንስተው በርካቶችን ለስቃይ የሚዳርገው የሥራ አጥነትንም እልባት ለመስጠት በሥልጣን ዘመናቸው ከሲቪል ማኅበረሰቡን እና ዓለም አቀፍ የልማት ባንኮች ጋር በቅርበት መሥራት እንደሚፈልጉም ገልጸዋል።
በቅርቡ ከየመን ተነስተው ወደ ሳውዲ አረቢያ ለመግባት ሲሉ በደንበር አከባቢ ስለተገደሉ ኢትዮጵያውያንም የተጠየቁት ኤሚ ፖፕ፤ ተጎጂዎችን ማነጋገራቸውንም ጭምር አንስተው ምላሽ ሰጥተዋል።
ከኢኮኖሚያዊ ፍላጎት ፍልሰት በተጨማሪ ለሰዎች መፈናቀል ዐቢይ ምክንያት እየሆነ የመጣው ግጭት የድርጅታቸው ዋነኛ ፈተና መሆኑንም ዳይረክተሯ በመግለጫቸው ጠቅሰዋል። ለዚህ ደግሞ የሱዳንን ቀውስ በአብነት አንስተዋል። በኢትዮጵያም አማራ ክልል ውስጥ ያለው ሁኔታም ከፍተኛ ሰብዓዊ ጥበቃ የሚያስፈልገው መሆኑን ጠቁመዋል። አሁን ላይ በጋዛ ያገረሸው የእስራኤልና ሃማስ ጦርነትም ሌላው ሰብዓዊ ቀውስ የሚፈጥር ዓለም አቀፋዊ ፈተና ነው ብለውታል።
የፍልሰተኞችጉዳይ ከፍተኛ ፋይናንስ የሚፈልግ መሆኑንም ያነሱት የፍልሰተኞች ጉዳይ ዋና ዳይሬክተሯ ነገሮች ሁሉ ግን በፋይናንስ ብቻ ሊፈቱ እንደማይችሉም ፍንጭ ሰጥተዋል። ለዚህ ደግሞ ለፍልሰት ምክንያት የሆነው ጉዳይን እልባት መፈለግ ላይ መሥራት ቅድሚያ ትኩረት የሚሻ ነው ብለዋል። ሕገወጥ የሰዎች አዘዋዋሪዎችን ከተግባራቸው ማስቆም ደግሞ ለዚህ በማሳያነት ቀርቧል። ያም ሆነ ይህ የድርጅታቸው ዋናው ሥራ የፍልሰተኞች ሰብዓዊ ክብር ተጠብቆ አስፈላጊው ሰብዓዊ ድጋፍ እንዲያገኙ ማስተባበር መሆኑንም አጽንኦት ሰጥተዋል።
በቅርቡ የዓለም ምግብ ፕሮግራመም እና የአሜሪካ ተራድኦ ድርጅት በኢትዮጵያ የምግብ እና ሌሎች ድጋፍ ማቋረጣቸው ድርጅታቸውን ያሳስብ እንደሆን የተጠየቁት የፍልሰተኞች ድርጅት ዋና ዳይሬክተሯ ኤሚ ፖፕ፤ በቂ ምግብ ለሌላቸው ተሰዳጆችና ተፈናቃዮች ነገሩ አሳሳቢ መሆኑን አልሸሸጉም። «እኛ እንደ ዓለም አቀፍ ድርጅት ነገሩን አቅልለን አናየውም። በርካቶች ከዚህ የተነሳ በምግብ እጦት እንደሚቸገሩ ነው የምንረዳው። ይህ ደግሞ ከፍተኛ የሆነ ርሃብ ሊያስከትል ይችላል። በኔ አመለካከት ሰዎች እንዳይራቡ አበክረን መሥራት ነው። ዞሮ ዞሮም ይህ የሰዎች መራብ በርካታ ሰዎች ለፍልሰት እንዲዳረጉም ያደርጋል።»
ኤሚ ፖፕ በተያዘው የጎርጎሳውያን ዓመት ግንቦት ወር ላይ ነበር የዓለም አቀፍ ፍልሰተኞች ምክር ቤት ስድስተኛ ስብሰባውን በጄኔቫ ሲያደርግ በዋና ዳይሬክተርነት የተመረጡት። ቀደም ሲል የዓለም አቀፍ ድርጅቱ ምክትል ዋና ዳይሬክተር ሆነው ሲያገለግሉ የቆዩት ፖፕ ከጎርጎሳውያኑ 1951 ጀምሮ ተሰዳጅ ማኅበረሰብን ለመርዳት በተመድ ስር የተቋቋመውን ደርጅት ለአምስት ዓመታት ለመምራት ሥራቸውን የጀመሩት በጎርጎሪዮሳዊው የዘመን ቀመር ጥቅምት አንድ ቀን ነው።
ሥዩም ጌቱ
ሸዋዬ ለገሠ
እሸቴ በቀለ