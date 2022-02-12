የዓለም ቴኳንዶ ማስተሯ ምሕረት ከድር እና የቴኳንዶ ስፖርት

ወጣት ምህረት ከድር በዎርልድ ቴኳንዶ ስፖርት ብላክ ቤልት አራተኛ ዳን ማዕረግ ያላት፤ በስፖርቱ እንደ ኢትዮጵያ እጅግ ከተሳካላቸው በጣት ከሚቆጠሩ እንስቶች አንዷ ለመሆን በቅታለች፡፡ በስፖርት የመጀመሪያ ዲግሪዋን በያዘችበት አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ በረዳት መምህርነት የምታገለግለው ምህረት፤ የኢትዮጵያ ቴክዋንዶ ቡድን ምክትል አሰልጣኝም ናት፡፡
የቴኳንዶ ስፖርትን የተቀላቀለችው ገና የአራት ዓመት ታዳጊ እያለች ነው፡፡ ውልደትና እድገቷ አርሲ ነጌለ ከተማ ሲሆን የመጀመሪያ እና ሁለተኛ ደረጃ ትምህርቷንም በዚያው ተከታትላለች፡፡
በሴቶች እምብዛም ያልተለመደውን ኃይል መጠቀም የሚመስልና የንኪኪ ስፓርት በሆነው ቴክዋንዶ ስኬታማ ለመሆን ግን ውጣ ውረዱ የህይወት ሰልፉም የዋዛ አልነበረም፡፡
ወጣት ምህረት ከድር በዎርልድ ቴኳንዶ ስፖርት ብላክ ቤልት አራተኛ ዳን ማዕረግ ያላት፤ በስፖርቱ እንደ ኢትዮጵያ እጅግ ከተሳካላቸው በጣት ከሚቆጠሩ እንስቶች አንዷ ለመሆን በቅታለች፡፡
በስፖርት የመጀመሪያ ዲግሪዋን በያዘችበት አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ባሁን ወቅት በረዳት መምህርነት የምታገለግለው ምህረት፤ የኢትዮጵያ ቴክዋንዶ ቡድን ምክትል አሰልጣኝም ናት፡፡ ባለፈው ክረምት ጃፓን ባዘጋጀችው የቶኪዮ ኦሎምፒክ ላይም ተሳታፊ ከነበሩ ልዑክ መሃከል ነበረች፡፡
ማስተር ምህረት ከድር ስኬታማ በሆነችበት የዎርልድ ቴክዋንዶ እውቅና ከማግኘቷ በፊት በሴትነትም በህይወት ውስጥም ያጋጠሙአትን ብርቱ ፈተናዎች ተፋልማ ያለመችበት ለመድረስ መቻሏንም ታወጋለች፡፡
ሥዩም ጌቱ
ታምራት ዲንሳ