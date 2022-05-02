 የዒድ አከባበር በሰበታ ከተማ | ኢትዮጵያ | DW | 02.05.2022

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ማስታወቂያ

ኢትዮጵያ

የዒድ አከባበር በሰበታ ከተማ

ሰሞኑን በኢትዮጵያ በተለያዩ አከባቢዎች ተስፋፍቶ የተስተዋለው የሃይማኖት ግጭትን እንደሚያወግዙት የእምነቱ ተከታዮች እና የሃማኖቱ መሪዎች ገለጹ፡፡ ዛሬ በመላው ዓለም ተከብሮ የዋለው የኢድ አልፈጥር በዓል በኦሮሚያም በተለያዩ አከባቢዎች ተከብሯል፡፡

አውዲዮውን ያዳምጡ። 04:01

የኢድ አልፈጥር በዓል ፍጹም ሰላማዊ በሆነ መልኩ ተከብሮ ተጠናቆአል

መሃመድ ኑር ሀሰን በኦሮሚያ ክልል የፊንፊኔ ዙሪያ ኦሮሚያ ልዩ ዞን ሰበታ ከተማ ነዋሪ ነው፡፡ አቶ መሃመድን አግኝቼ ያነጋገርኳቸው ዛሬ በመላው ዓለም በድምቀት ተከብሮ የዋለውን የ1443ኛው ዓመተ ሂጂራ በሰበታ ከተማ ፉሪ አካባቢ ሲያከብሩ ነው፡፡  በወርሃ ረመዳን አቅማቸው የፈቀደላቸው የእስልምና ሃይማኖት ተከታይ በሙሉ ስርዓተ ጾሙን ያከናውናሉ፡፡ አቅማቸው ያልፈቀደላቸው አረጋውያን እና ህሙማንም ቢሆን ባይጾሙ እንኳ ሃይማኖቱ በሚደነግገው መልኩ መክፈል ያለባቸውን ከፍለው በዚህች የኢድ አልፈጥር ቀን ተካፋይ ይሆናሉ፡፡ የፉሪ 25 መስጊዶች እና የኢድ ሰብሳቢ ሲራጅ ፈድሉ ያሲን እለቱን አስመልክተው አስተያየታቸው ያጋሩን የሃማኖቱ መሪ ናቸው፡፡ እንደ የሃይሞኖት መሪው ማብራሪያ ይህቺ የረመዳን ወር ፍጻሜ የኢድ ቀን ልዩ ትርጉምና ስፍራ እንዳላትም አብራርተውልናል፡፡  የእምነት አባቶቹ እና የሃይማኖቱ ተከታዮች በአስተያየታቸው አክለውም በቅርቡ በኢትዮጵያ እያገረሸ የመጣው የሃሞኖት ግጭት አገርንም ሆነ ሃማኖቶቹን ሚጎዳ በመሆኑ በስክነት ሊያዝ የሚገባው ነው ብለዋል፡፡ ዛሬ ከማለዳው 12 ሰአት ጀምሮ በርካታ ሕዝበ ሙስሊም ወደ አደባባይ በወጡበት በዚህ ሰበታ ከተማ የተከበረው የኢድ አልፈጥር በዓል ፍጹም ሰላማዊ ሆኖ ነው የተጠናቀቀው፡፡ ሁሉም ሙስሊም ቅዱሱን የረመዳን ወር በፆም አሳልፈው በህብረት ሶላት በማድረስ የሚያከብሩት በዓሉ በኢትዮጵያም ሆነ በመላው ዓለም ተከብሮ ውሏል።

ስዩም ጌቱ 

አዜብ ታደሰ 

እሸቴ በቀለ 

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የኢድ አልፈጥር በዓል ፍጹም ሰላማዊ በሆነ መልኩ ተከብሮ ተጠናቆአል  

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የዒድ አከባበር በአዲስ አበባ እና የተከሰተዉ ኹከት

የዒድ አከባበር በአዲስ አበባ እና የተከሰተዉ ኹከት 02.05.2022

1443 ኛውን የዒድ አልፈጥር በዓል በአዲስ አበባ ከተማ በድምቀት ተከብሮአል። ይሁንና በከተማዋ ስቴድዮም አካባቢ ለማክበር አደባባይ ከወጡ ምዕመናን እና የፀጥታ ፖሊሶች መካከል አነስተኛ ግጭት ተቀስቅሶ ፖሊስ አስለቃሽ ጢስ መጠቀሙን የፈረንሳይ ዜና አገልግሎት አዣንስ ፍራንስ ፕሬስ ዘግቦአል።

Bahir Dar, Ethiopia, 02. 05. 2022+++Muslims in Bahir Dar city of the Amhara region celebrate Eid al-Fitr 2022 (c) Alemnew Mekonnen/DW

የዜና መጽሔት፤ ሚያዚያ 24 ቀን 2014 ዓም ሰኞ 02.05.2022