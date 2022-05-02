የዒድ አልፋጥር በዓል በዓል አከባበር በባህርዳር

1443ኛው የኢድ የሶላት ፕሮግራም በባሕር ዳር በደማቅ ሁኔታ ተከናውኗል፣ ሰሞኑን የፀጥታ ችግር በነበረባት ጎንደር ከተማ ስርዓቱ በአደባባይ እንዳልተካሄደ አንድ የከተማው ነዋሪ ተናግረዋል፡፡ በእምነት ቦታዎችና በምዕመናን ላይ ግድያ የሚፈፀመዉ መንግስት አስተማሪና ህጋዊ እርምጃ መውሰድ ባለመቻሉ ነዉ፡፡
1443ኛው የኢድ የሶላት ፕሮግራም በባሕር ዳር በደማቅ ሁኔታ ተከናውኗል፣ ሰሞኑን የፀጥታ ችግር በነበረባት ጎንደር ከተማ ስርዓቱ በአደባባይ እንዳልተካሄደ አንድ የከተማው ነዋሪ ተናግረዋል፡፡ በእምነት ቦታዎችና በምዕመናን ላይ ግድያ በሚፈጽሙ አካላት ላይ መንግስት አስተማሪና ህጋዊ እርምጃ መውሰድ ባለመቻሉ የሚደርሱ ጉዳቶች መቆም አልቻሉም ሲል የአማራ ክልል እስልምና ጉዳዮች ከፍተኛ ምክር ቤት ወቅሷል፡፡ ምዕመኑ በዓሉን ሲያከብር ምስኪኖችን በማገዝ ሊሆን እንደሚገባም ምዕመናን አሳስበዋል፡፡
1443ኛው የኢድ አልፋጥር በዓል የሶላት ፕሮግራም ዛሬ በርካታ ሙስሊሞች በተገኙበት በባሕር ዳር ዓለምአቀፍ ሰታዲዮም ተከብሯል፡፡ ኑር እስማኤል አደም የተባሉ የስነስርዓቱ ተካፋይም ህዘበ ሙስሊሙ በዓሉን ሌሎችን በማገዝ እንዲያሳልፍ ጠይቀዋል፡፡ በስነስርዓቱ ላይ የተገኙት የአማራ ክልል እስልምና ጉዳዮች ከፍተኛ ምክር ቤት ፕረዚደንት ሸክ ሰኢድ መሐመድ ህዝበ ሙስሊሙ በዓሉን ሲያከብር የተቸገሩ ወገኖችን በመደገፍ፣ በመርዳትና በማካፈል ሊሆን ይገባል አሳስበው፣
ሰሞኑን በጎንደር ከተማ ለተፈጠረው ግድያና የቤተ እምነቶች ውድመት ተጠያቂው መንግስት መሆኑን አመልክተዋል፡፡ ፕረዚደንቱ አሁንም ሌሎች ችግሮች እንዳይፈጠሩ ለመንግስት ጥሪ አስተላልፈዋል፡፡
በደቡብ ኢትዮጵያ ሰልጤ አካባቢ የተፈፀመውን የአብያተ ክርስቲያናት ውድመትም አውግዘዋል፡፡ አቶ ጀማል መሐመድ የትኛውም የእምነት አስተምሮ ፍቅርን፣ አንድነትንና መተሳሰብን ያሰተምራል ብለዋል፣ ሆኖም በሐይማኖት ስር ተደብቀው እምነት የለሽ ሰዎች ህዝቦችን ለማጋጨት የሚያደርጉት ሴራ በመሆኑ አማኞች ሊያውቁና ሊነቁ እንደሚገባ ነው የተናገሩት፡፡
ይህ በእንዲህ እንዳለ ባለፈው ሚያዝያ 18/2014 ዓም ችግር ተፈጥሮባት በነበረችው የጎንደር ከተማ የአደባባይ ላይ የሶላት ስነስርዓት እንዳልተከናወነ አንድ የከተማዋ ነዋሪ ለዶይቼ ቬለ በስልክ ገልጠዋል፡፡ በባሕር ዳር ከተማ በተከናወነው ስነስርዓት ላይ ተገኙት የባህር ዳር ከተማ ምክትል ከንቲባ አቶ ባዩ አለባቸው በጎንደር ከተማና በአካባቢው ለተፈጠረው ችግር ተጠያቂ የሆኑ አካላትን ለህግ ለማቅረብ በሚደረገው ርብርብ ሙስሊሙ ህብረተሰብ የድርሻውን እንዲወጣ ጠይቀዋል፡፡
ዓለምነው መኮንን
አዜብ ታደሰ
እሸቴ በቀለ