 የዐባይ የላይኛው ተፋሰስ ሃገራት ጉባኤ | ኢትዮጵያ | DW | 05.09.2022

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ኢትዮጵያ

የዐባይ የላይኛው ተፋሰስ ሃገራት ጉባኤ

የዐባይ ወንዝ የላይኛው ተፋሰስ ሃገራት በፍትሓዊ እና ምክንያታዊ የውኃ አጠቃቀምን በተመለከተ እንዲወያዩበት የተዘጋጀ መድረስ አዲስ አበባ ላይ ዛሬ ተጀመረ።ግብጽን ጨምሮ የተፋሰሱ ሃገራት ሁሉ በመድረኩ እንዲገኙ ጥሪ ተደርጎላቸው ነበር።

የዐባይ ጉባኤ በአዲስ አበባ

 

ጠቅላይ ሚኒስትር እና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አቶ ደመቀ መኮንን ዛሬ የናይል ወንዝ ውኃን ፍትሓዊ እና ምክንያታዊ አጠቃቀም በተመለከተ የወንዙ የላይኛው ተፋሰስ አገራት ተወካዮች እንዲመካከሩበት የተዘጋጀ መድረክ ላይ ተገኝተው ባደረጉት ንግግር «የፍትሓዊ እና ምክንያታዊ የውኃ አጠቃቀም መርህ በናይል ውኃ ላይ የሚነሳን በብቸኝነት የመጠቀም ማንኛውንም ጥያቄ ውድቅ የሚያደርግ ነው» ብለዋል።
ውይይቱን ካዘጋጁት መካከል አንዱ የሆኑት ዶክተር ሳሙኤል ተፈራ ስለዚህ መድረክ ዓላማ ተጠይቀው «ፍትሓዊ የውኃ አጠቃቀም በዐባይ ተፋሰስ ውስጥ ስለሌለ ይህንን ማምጣት ነው» ያለመ ነው ብለዋል። በተፋሰሱ ሃገራት  «የወንዙን ውኃ ፍትሓዊ አጠቃቀም እንዲኖር የሚያግዝ አመታዊ መድረክ ማዘጋጀት በማስፈለጉ ዛሬ ይህ ጉዳይ መነጋገሪያ ሆኗል» ያሉት ባለሙያው ግብጽን ጨምሮ ሁሉም የተፋሰሱ አገሮች በውይይቱ እንዲሳተፉ ጥሪ ተደርጎላቸው እንደነበርም ገልጸዋል።
ወንዝ ጉዳይ ተመራማሪው እና የሕዳሴ ግድብ ዋና ተደራዳሪ ፕሮፌሰር ያዕቆብ አርሳኖ «የጋራ ሐብትን በምክክርና በትብብር ማልማት የፍትሓዊ እና የምክንያታዊ የውኃ አጠቃቀም ትርጉም» መሆኑን ገልፀዋል።

BG Staudämme und Folgen | Grand Ethiopian Renaissance Dam


ዶክተር ሳሙኤል ተፈራ ይህ በየአመቱ ይደረጋል የተባለው ውይይት ወደፊት ሌሎች ሰፋ ያሉ ወንዙን የተመለከቱ ጉዳዮች በጥልቀት ለውይይት እንዲቀርቡበት ዕድል የሚፈጥር መሆኑን ያምናሉ።
ጉዳዩን አስመልክቶ ባለፉት 20 እና ከዚያ በላይ ዓመታት ብዙ ጉባኤዎች እና ምክክሮች መደረጋቸውን ያስታወሱት ፕሮፌሰር ያዕቆብ አርሳኖ ውይይቱ «የተመዛዘነ የውኃ አጠቃቀም እንዲኖር እንደገና ለማስታወስ ይረዳል» ነው የሚሉት።

የዐባይ ተፋሰስ ሃገራት በተለይ ግብጽ እና ሱዳን የቅኝ ግዛት ዘመን ውሎችን በመጥቀስ የወንዙ ውኃ ብቸኛ ተጠቃሚ መሆናቸውን በግልጽ አቋም የሚያራምዱ ሲሆን የላይኛው የወንዙ ተፋሰስ አገሮች ደግሞ የውኃ ክፍፍልን ሐሳብ ውድቅ በማድረግ ፍትሓዊ የአጠቃቀም መርህን በማራመድ ይታወቃሉ። ግማሽ ቢሊዮን ያህል ሕዝብ የሚኖርበት የዐባይ ተፋሰስ የውኃ አጠቃቀም በተለይ ከሕዳሴ ግድብ መገንባት ውጥን ጀምሮ እስካሁን ትልቅ መነጋገሪያ የሆነ ጉዳይ ነው።

 ሰሎሞን ሙጬ 

ሸዋዬ ለገሠ

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የዐባይ ጉባኤ በአዲስ አበባ  

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