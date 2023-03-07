የዐማራ ማኀበር በጆርጂያ በወቅታዊ ጉዳይ መከረ

«የጠቅላይ ሚኒስት ዐቢይ አህመድ መንግሥት መሠረታዊ መዋቅራዊ ችግሮች የማሻሻልና የመቅረፍ አቅምም ሆነ ፍላጎት ባለማሳየታቸው እነዚህ ሕግ ሠራሽ፣ መዋቅራዊና ተቋማዊ ችግሮች የበለጠ እየተወሳሰቡ ችግሮችን መፍታት የማይቻልበትና ሃገራችን ወደቀውስ ሁኔታ ውስጥ እንድትገባ አድርጓታል።»
መንግሥት የሀገራችንን መሠረታዊ መዋቅራዊ ችግሮች የማሻሻልና የመቅረፍ አቅምም ሆነ ፍላጎት አላሳየም ሲሉ የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ የማዕከላዊ ኮሚቴ አባል ተናገሩ። ዶክተር ደሳለኝ ቻኔ ለDW እንዳሉት እነዚህ ሕግ ሰራሽ፣ መዋቅራዊና ተቋማዊ ችግሮች የበለጠ እየተወሳሰቡ ችግሮችን መፍታት የማይቻልበትና ሀገራችን ወደቀውስ ሁኔታ ውስጥ እንድትገባ አድርጓታል።
በወቅታዊ የኢትዮጵያና የዐማራ ህዝብ ጉዳዮች ላይ ለመወያየት በተዘጋጀው በዚሁ ስብሰባ ላይ የተገኙት፣ የኢፌዲሪ ሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባል እና የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ የአመራር አባል ዶክተር ደሳለኝ ጫኔ፣ በተለያዩ ስድስት የሰሜን አሜሪካ ግዛቶች ተመሳሳይ ውይይት ማካሄዳቸውን ለዶይቸ ቨለ ተናግረዋል።
«በአሜሪካ ሃገር በተለያዩ ግዛቶች የሚገኙ የዐማራ ማኀበራት፣ በሀገራችን ያለውን ወቅታዊ የፖለቲካ ሁኔታና ትግሉ ያለበትን ሁኔታ እንዳስረዳ ተጋብዤ ነው። ስለዚህ ስድስት በሚደርሱ ግዛቶች ላይ ያሉ ማኀበራት ጋር ተገናኝቼ ከዐማራው ማኀበረሰብ ጋር ስለ ህልውና ትግሉ፣በዐማራ ህዝብ ላይ ሀገር ውስጥ እየተፈጸመ ያለው ለመከላከልና ለማስቆም ዐማራው ምን ማድረግ እንዳለበት ለመመካከርና ለማስረዳት ችያለኹ። በጣም ውጤታማ የሆነ ውይይት ነበር። ዛሬም አትላንታ አንተም እንደተከታተልኸውና እንዳየኸው፣በርካታ ሰው ተገኝቷል።ዐሳቦችን አቅርበናል፣የጥያቄና መልስ ሰዐትም ነበር። አጠቃላይ ስለ ዐማራ ሕዝብ የዕልውና ትግልና ስለኢትዮጵያ የወደፊት ዕጣ ፈንታ በሰፊው የመመካከርና የመወያየት ዕድል አግኝቼያለኹ።»
ሀገሪቱ ከፍተኛ ማኀበራዊ፣ ፖለቲካዊና ኢኮኖሚያዊ ቀውስ ውስጥ መግባቷን የተናገሩት ዶክተር ደሳለኝ፣ የታጠቁ ኀይሎች በተለያዩ አካባቢዎች በዐማራዎችና በሌሎች ንጹሃን ኢትዮጵያውያን ላይ ተከታታይ ግድያና ማፈናቀል እያካሄዱ መሆኑንም ገልጸዋል።
የዐማራ ብሔራዊ ንቅናቄ የማኀከላዊ ኮሚቴ አባል የሆኑት ዶክተር ደሳለኝ፣ የሀገሪቱን ወቅታዊ ሁኔታ እንደሚከተለው አስቀምጠውታል።
«እንግዲህ ሀገራችንን ካየኸውና በተለይ ባለፉት አምስት ዓመታት የለውጥ ነፋስ ነፍሷል ተብሎ ከተገለጸበት ጊዜ አንስቶ፣ሕዝቡ በርካታ ተስፋ ነበረው። ሀገራችንን አስሮ የያዛት መዋቅራዊና የሕግ ሰራሽ ችግሮች መሻሻል ይደረግባቸዋል፣የመብትና የሰብዓዊ ሁኔታዎች ይሻሻላሉ፣ዜጎች የተሻለ ነጻነት ይከበርላቸዋል የሚል ተስፋ ነበር። ነገር ግን የጠቅላይ ሚኒስት ዐቢይ አህመድ መንግሥት በወሰዳቸው የተሳሳቱ የፖሊሲ ርምጃዎች፣ የሀገራችንን መሠረታዊ መዋቅራዊ ችግሮች የማሻሻልና የመቅረፍ አቅምም ሆነ ፍላጎት ባለማሳየታቸው እነዚህ ሕግ ሠራሽ፣መዋቅራዊና ተቋማዊ ችግሮች የበለጠ እየተወሳሰቡ ችግሮችን መፍታት የማይቻልበትና ሀገራችን ወደቀውስ ሁኔታ ውስጥ እንድትገባ አድርጓታል።»
ይህንን አጠቃላይ ቀውስ ለመቅረፍ፣ዐማራውም ሆነ መላው ሕዝብ መታገል አለበት ያሉት ዶክተር ደሳለኝ፣በውጭ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያንም ተደራጅተው የራሳቸውን ድርሻ እንዲወጡ ጥሪ አቅርበዋል። የዐማራ ማኀበር በጆርጂያ ጸሐፊ አቶ ምስጋናው አበበ በበኩላቸው፣ የዐማራው ሕዝብ ችግር የህልውና ጥያቄ መሆኑን አመልክተዋል።
«መኖር አይችልም፣ በነጻነት ለመኖር ያልተፈቀደለት፣ ዐማራን መግደል ማሳደድ በመንግሥትም ምንም እንደ ወንጀል የማይቆጠርበት ጊዜ ሆኗል። እና በተለይ በአሁኑ ሰዐት ደግሞ፣የባሰውኑ ዐማራው ብቻ ተለይቶ ወደ አዲስ አበባ እንኳን እንዳይገባ መንገድ እየተዘጋበት፣ ተዘዋውሮ የመኖር ነግዶ የመኖር እንኳን መብቱ ተገፍፎበት ይኖራል ማለት ነው። በአጠቃላይ የዐማራ ሕዝብ ትግል የህልውና ትግል ነው። የመኖር መብቱ ለአርባ ዓመታት አየተገፈፈ አሁን ግን ጭራሽ መኖር የማይችልበት ተዘዋውሮ ሕይወቱን መምራት የማይችልበት ደረጃ ደርሷል።"
ዐማራን ከጥፋት ለማዳን መቋቋሙን የገለጹት የዐማራ ማኀበር በጆርጂያ ፣ባለፉት አራት ዓመታት በርካታ ተግባራትን ሲያከናውን መቆየቱን ከጸሐፊወ ገለጻ ለመረዳት ተችሏል።
ታሪኩ ኃይሉ
ዮሐንስ ገብረእግዚአብሔር
ሽዋዩ ለገሠ