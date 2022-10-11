የዎሕዴግ የሦስተኛ አማራጭ ጥያቄ  

የኢትዮጵያ ብሄራዊ ምርጫ ቦርድ በደቡብ ክልል የሚገኙ ስድስት ዞኖችና አምስት ልዩ ወረዳዎችን በአንድ ክልል ለማደራጀት ሊያካሄድ ባቀደው ህዝበ ውሳኔ ላይ ሦስተኛ አማራጭ እንዲካተት ሲል የዎላይታ ህዝብ ዴሞክራሲያዊ ግንባር /ዎሕዴግ/ ጠየቀ ።
የኢትዮጵያ ብሄራዊ ምርጫ ቦርድ በደቡብ ክልል የሚገኙ ስድስት ዞኖችና አምስት ልዩ ወረዳዎችን በአንድ ክልል ለማደራጀት ሊያካሄድ ባቀደው ህዝበ ውሳኔ ላይ ሦስተኛ አማራጭ እንዲካተት ሲል የዎላይታ ህዝብ ዴሞክራሲያዊ ግንባር /ዎሕዴግ/ ጠየቀ ።
ግንባሩ ትንናት ባወጣው መግለጫ በህዝበ ውሳኔው ‹‹ በነባሩ የደቡብ ክልል ›› ወይም ‹‹ ከሌሎች ዞኖች ጋር በአዲስ ክልል መዋቀር ›› የሚሉ ሁለት አማራጮች መቅረባቸውን አስታውቋል ፡፡ ሁለት አማራጮች ብቻ መቅረባቸው ህዝበ ውሳኔው ዴሞክራሲያዊና አሳታፊ እንዳይሆን ያደርጉታል ያሉት የዎላይታ ህዝብ ዴሞክራሲያዊ ግንባር /ዎሕዴግ/ ሊቀመንበር አቶ ጎበዜ ጎአ ‹‹ የራሴን ክልል መመሥረት አፈልጋለሁ ›› የሚል ሦስተኛ አማራጭ ሊካተት ይገባል ሲሉ ለዶቼ ቬለ DW ገልጸዋል፡፡ አሁን በሥልጣን ላይ ያለው ገዢው ፓርቲ ፍላጎት ‹‹ ክላስተር ›› በሚል ስድስት ዞኖችና አምስት ልዩ ወረዳዎችን በአንድ ክልል ለማደራጀት መሆኑን የሚናገሩት የግንባሩ ሊቀመንበር ‹‹ በጋራ ለመደራጀት የሚፈልጉ ሀይሎች ሊኖሩ ይችላሉ ፡፡ ይህ እንደአማራጭ መቅረቡ ችግር የለውም ፡፡ ነገር ግን ብቻውን ክልል መሆን ለሚፈልግ ህዝብም ተመሳሳይ አማራጭ ሊቀርብለት ይገባል ›› ብለዋል ፡፡
የሦስተኛ አማራጭ ጥያቄውና የፌዴሬሽን ምክር ቤቱ ምላሽ
ዶቼ ቬለ DW በዎሕዴግ መግለጫ ዙሪያ የኢትዮጲያ ብሄራዊ ምርጫ ቦርድ የሥራ ሃላፊዎችን ለማነጋገር ጥረት ቢያደርግም ምላሽ የሚሰጥ አካል ባለመገኘቱ የቦርዱን አስተያየት ማካተት አልቻለም ፡፡ ይሁንእንጂ በጉዳዩ ላይ የተጠየቁት የፌዴሬሽን ምክር ቤት የኮሚዩኒኬሽን ዳይሬክተር አቶ ተረፈ በዳዳ በግንባሩ የቀረበው የሦስተኛ አማራጭ ጥያቄን ‹‹ ተቀባይነት የሌለው ›› ብለውታል፡፡ የክልል መዋቅር አደረጃጀት ጥያቄ ተከታታይ የህዝብ ውይይት ሲካሄድበት መቆየቱን የገለጹት ዳይሬክተሩ የፌዴሬሽን ምክር ቤት ህዝበ ውሳኔው እንዲፈጸም ለብሄራዊ ምርጫ ቦርድ የመራው የደቡብ ክልልና የዞን ምክር ቤቶች ባቀረቧቸው አማራጮች መሠረት ነው ብለዋል፡፡
የዎሕዴግ ሊቀመንበሩ አቶ ጉበዜ ግን በፌዴሬሽን ምክር ቤት የኮሚዩኒኬሽን ዳይሬክተሩ አስተያየት አይስማሙም ፡፡ ይልቁንም ፌዴሬሽኑ ህዝበ ውሳኔው እንዲፈጸም ለብሄራዊ ምርጫ ቦርድ የመራበት መንገድ ኢህገ መንግሥታዊ ነው ይላሉ ፡፡ በኢፌድሪ ህገ መንግሥት አንቀጽ 43 ላይ የኢትዮጲያ ብሄር ብሄረሰቦችና ህዝቦች በፈለጉ ጊዜ የራሳቸውን ክልል መመሥረት ይችላሉ ሲል መደንገጉን የሚጠቀሱት አቶ ጎበዜ ‹‹ ክላስተር የሚባለውን ነገር ህገ መንግሥቱ በጭራሽ አያውቀውም ፡፡ በህገ መንግሥቱ ያልተገለጸ ፣ ባለቤቱ የማይታወቅ መዋቅር መመስረት ተገቢነትም ሆነ ዕውቅና ሊያገኝ አይገባም ›› ብለዋል ፡፡
ያላባራው የክልል አደረጃጀት ጥያቄ
በደቡብ ክልል የሚገኙ የዞን መስተዳድሮች ካለፉት አራት ዓመታት ወዲህ ከደቡብ ክልል በመነጠል ‹‹ በክልል እንደራጅ ›› የሚሉ ጥያቄዎችን ዛሬም ድረስ እያቀረቡ ይገኛሉ ፡፡ የየዞኖቹ የማህበረሰብ ክፍሎች ለ34 ዓመታት ገደማ አብረው ከቆዩበት ክልል ለመነጠል በርካታ ምክንያቶችን ይጠቅሳሉ ፡፡ ማንነታችን ተጨፍልቋል ፣ የልማት ተጠቃሚ አልሆንም ፣ ወትሮውንም ያለፍላጎታችን ነው የተካለልነው የሚሉት ምክንያቶች በዋናነት ይጠቀሳሉ ፡፡ አስከአሁን የሲዳማና የደቡብ ምዕራብ ኢትዮጲያ ህዝቦች በየፊናቸው ባካሄዷቸው ህዝበ ወሳኔዎች የየራሳቸውን ክልላዊ መንግሥት መመሥረታቸው የሚታወስ ነው ፡፡ የዎላይታ፣ጋሞ፣ጎፋ፣ደቡብ ኦሞ፣ጌድኦ ፣ኮንሶ ዞኖችንና እንዲሁም አሌ፣ቡርጂ፣ አማሮ፣ ደራሼና ባስኬቶ ልዩ ወረዳዎች አስተዳደራዊ አደረጃጀት እየጠየቁ ከሚገኙት መካከል ናቸው ፡፡ ዞኖቹና ልዩ ወረዳዎቹ የፊታችን ጥር 29 2015 ዓም በሚካሄደው ህዝበ ውሳኔ በአንድ ክልል ሥር ለመደራጀት የሚያበቃቸውን ይሁንታ ይሰጣሉ ተብሎ ይጠበቃል፡፡ ሌሎች የጉራጌ ፣ የከንባታ ጠንባሮ ፣ የሃድያ ፣ የስልጢ ፣ የሀላባ ዞኖችና የየም ልዩ ወረዳ ደግሞ በነባሩ የደቡብ ክልል እንዲቀጥሉ የአገሪቱ የፌዴሬሽን ምክር ቤት ባለፈው ዓመት ነሀሴ ወር ላይ ውሳኔ ማሳለፉ ይታወሳል ፡፡ ምንም እንኳን የጉራጌ ዞን ምክር ቤት የጋራ አደረጃጀቱን አስቀድሞ በዞን ምክር ቤቱ ውድቅ ቢደርገውም ፡፡
ሸዋንግዛው ወጋየሁ
ልደት አበበ
ኂሩት መለሰ
በደቡብ ብሔር ብሔረሰቦችና ሕዝቦች ክልል በስድስት ዞኖችና አምስት ልዩ ወረዳዎች ላይ የሚከናወነው ሕዝበ ውሳኔ ጥር 29 ቀን 2015 ዓ. ም እንደሚካሄድ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ አስታወቀ። በክልሉ የሚከናወነው ሕዝበ ውሳኔ የመራጮች ምዝገባ ከታህሳስ 11 እስከ ታህሳስ 25 ቀን 2015 ዓ. ም ይከናወናል ተብሏል።