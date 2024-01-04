የዎላይታ ሶዶ ዩኒቨርሲቲ ተመራቂዎች ቅሬታ
በትግራይ ክልል በነበረው ጦርነት ወደ ዎላይታ ሶዶ ዩኒቨርሲቲ ተዛውረው ትምህርታቸውን ያጠናቀቁ ተመራቂዎች “ የዲግሪ የምስክር ወረቀታችንን ተከለከልን “ አሉ ፡፡ ቁጥራቸው ከሦስት መቶ በላይ የሚሆኑት ቅሬታ አቅራቢዎቹ ለዶቼ ቬለ እንዳሉት ትምህርታቸውን በ2015 ዓም የሀምሌ ወር በማጠናቀቅ ቢመረቁም ዩኒቨርሲቲው እስከአሁን ጊዚያዊ የዲግሪ የምስክር ወረቀታቸውን ለመስጠት ፍቃደኛ አልሆነም ፡፡
ቅሬታ አቅራቢ ተመራቂዎች እንደሚሉት በትግራይ ክልል በነበረው ጦርነት ከአክሱም ዩኒቨርሲቲ ወደ ዎላይታ ሶዶ ዩኒቨርሲቲ ተዛውረው ላለፉት ሁለት ዓመታት ትምህርታቸውን ሲከታተሉ ቆይተዋል ፡፡ ወደ ተዛወሩበት ዩኒቨርሲቲ ሲገቡ በቀድሞው ዩኒቨርሲቲ የተማሩበት ውጤት አብሮ መዛወሩንና ነጥባቸው ተዳምሮ ባለፈው የሐምሌ ወር መመረቃቸውን ገልጸዋል ፡፡ ይሁንእንጂ ምርቃታቸውን ተከትሎ ጊዚያዊ የዲግሪ የምስክር ወረቀታቸው እንዲሰጣቸው በተደጋጋሚ ለዩኒቨርሲቲው ያቀረቡት ጥያቄ ምላሽ አለማግኘቱን ነው የተመራቂዎቹ ተወካዮች ለዶቼ ቬለ የተናገሩት ፡፡
ዩኒቨርሲቲው የትምህርት ማስረጃዎችን መሰጠት ለምን ተሳነው ?
ዶቼ ቬለ የተመራቂዎቹን ቅሬታ አስመልክቶ ያነጋገራቸው የዎላይታ ዩኒቨርሲቲ ሬጂስትራር ጽህፈት ቤት ሃላፊ አቶ ሳሙኤል ሳርካ ተመራቂዎቹ ጊዚያዊ የዲግሪ የምስክር ወረቀታቸው እንዲሰጣቸው ጥያቄ ማቅረባቸውንና አስከአሁን አለማግኘታቸው ትክክል መሆኑን ተናግረዋል ፡፡ ዩኒቨርሲቲው ተማሪዎቹን ከትምህርት ሚኒስቴር በአደራ ተቀብሎ ሲያስተምር መቆየቱን የተናገሩት አቶ ሳሙኤል “ ለተመራቂዎቹ ማስረጃቸውን ለመስጠትም አደራውን ከሰጠው ተቋም ይሁንታን ማግኘት አለብን ፣ ይህንንም እየጠበቅን እንገኛለን “ ብለዋል ፡፡
የትምህርት ሚኒስቴሩ ደብዳቤ
በትምህርት ሚኒስቴር የኮሚዩኒኬሽንና የህዝብ ግንኙነት ዳይሬክተር አመለወርቅ እዝቅኤል በበኩላቸው ከትግራይ ክልል የመጡ ተማሪዎች በተለያዩ የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ተደልድለው ሲማሩ መቆየታቸውን ተናግረዋል ፡፡ ዳይሬክተሯ አያይዘውም “ የተመራቂዎችን የትምህርት ማስረጃ በተመለከተ ከአጠቃላይ የትምህርት ሂደት ሃምሳ በመቶ የሚሆነውን ያስተማራቸው ተቋም አንዲሰጥ አቅጣጫ ተቀምጦ ይሄው በስርኩላር ደብዳቤ ተገልጾላቸዋል “ ብለዋል ፡፡
በተመራቂዎቹ የትምህርት ማስረጃ አሰጣጥ ዙሪያ የትምህርት ሚኒስቴር አቅጣጫ አስቀምጫለሁ እያለ ነው የእርሶዎ ምላሽ ምንድ ነው? በሚል የተጠየቁት የዎላይታ ሶዶ ዩኒቨርሲቲ የሬጅስርተራር ጽህፈት ቤት ሃላፊው አቶ ሳሙኤል ሳርካ ግን “ እኔ ጋር የደረሰ ደብዳቤ የለም “ ብለዋል ፡፡
ምላሽ የሚጠብቁት ተመራቂዎቹ
የዎላይታ ሶዶ ዩኒቨርሲቲና የትምህርት ሚኒስቴር በተመራቂዎቹ አቤቱታ ላይ የየበኩላቸውን ምላሽ ቢሰጡም አሁንም ለተመራቂዎቹ መፍትሄ አላመጣም ፡፡ የተማሩበት ማስረጃ እንዲሰጣቸው እየጠየቁ የሚገኙት ተመራቂዎች ግን “ በሁለቱ ተቋማት አለመግባባት የተነሳየሥራ ዕድሎች እያመለጡን ነው ፤ አሁንም ከተቋማቱ አስቸኳይ ምላሽ እንጠብቃለን “ ብለዋል ፡፡
ሸዋንግዛው ወጋየሁ
ነጋሽ መሐመድ
ዮሐንስ ገብረ እግዚአብሔር