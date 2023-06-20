የዎላይታ ሕዝበ ዉሳኔ ቅድመ ዉጤትና የምርጫ ቦርድ ግምገማ

በወላይታ በተካሄደዉ ህዝበ ውሳኔ በውስን ጣቢያዎች ላይ ከአጋጠሙ አነስተኛ ችግሮች በስተቀር ሂደቱ በተሳካ ሁኔታ ተከናውኗል ሲሉ የብሄራዊ ምርጫ ቦርድ ገለፀ፡፡ ለህዝበ ውሳኔው በተዘጋጁ 1 ሺህ 812 ምርጫ ጣቢያዎች ላይ መራጮች በተያዘው የጊዜ ሠሌዳ መሠረት ድምጻቸውን መስጠታቸውም ተገልጿል።
ትናንት የህዝበ ውሳኔ ድምፅ ሲሰጥበት በዋለው የዎላይታ ዞን ዛሬ የድምፅ ቆጠራ ውጤት በጣቢያ ደረጃ ሲገለጽ ነው የዋለው ፡፡ መራጮች ድምፅ በሰጡባቸው የምርጫ ጣቢያዎች በመገኘት የተለጠፉ የቆጠራ ውጤቶችን ሲመለከቱ ውለዋል፡፡
የወላይታ ሶዶ ከተማ ነዋሪ የሆኑት አቶ ሳሙኤል ለንገኖ ትናንት ድምፅ በሰጡበት በሊጋባ የምርጫ ጣቢያ ውጤት ለማየት መገኘታቸውን ይናገራሉ ፡፡ በውጤቱም ደግፈው ድምጻቸውን የሠጡበት አማራጭ ከፍተኛ ውጤት እንዳገኘ መመልከታቸውን ተናግረዋል፡፡
ህዝበ ውሳኔውን እያስፈጸመ የሚገኘው የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ትናንት የተካሄደው የድምፅ አሰጣጥ ሂደት በውስን ጣቢያዎች ላይ ከአጋጠሙ አነስተኛ ችግሮች በስተቀር በተሳካ ሁኔታ መከናወኑን አስታውቋል፡፡ ህዝበ ውሳኔው የመራጮችን ተሳትፎ ባረጋገጠ መንገድ ለማጠናቀቅ መቻሉን ነው የቦርዱ ሰብሳቢ ብርቱካን ሚደቅሳ ለብዙሃን መገናኛ በሰጡት ጋዜጣዊ መግለጫ የተናገሩት ፡፡
ቦርዱ በ1 ሺ 812 የምርጫ ጣቢያዎች ላይ ከ9 ሺ በላይ የምርጫ አስፈፃሚዎችን መድቦ መንቀሳቀሱን የተናገሩት ሰብሳቢዋ 168 ገለልተኛ ታዛቢዎችም በዞኑ በሚገኙ የምርጫ ጣቢያዎች ተሠማርተው ሂደቱን አንዲታዘቡ ተደርጓል ብለዋል፡፡
በአሁኑ ህዝበ ውሳኔ ባለፈው ጥር ወር ያጋጠመው አይነት የድምፅ መጭበርበር አንዳይኖር የመራጮች ምዝገባና የድምፅ መስጫ ዕለት በተመሳሳይ ቀን እንዲከናወን ማድረግን ጨምሮ ሠፊ ጥንቃቄ መደረጉን ተናግረዋል ፡፡
በህዝበ ውሳኔው በሁሉም የምርጫ ጣቢያዎች ከአስፈፃሚዎች ጋር ተያይዞ የቀረበ ነገር ባይኖርም በተወሰኑ የምርጫ ጣቢያዎች ግን መጠነኛ ችግሮች ማጋጠማቸውን ጠቅሰዋል፡፡ በእነኝሁ የምርጫ ጣቢያዎች ከአስራ ስምንት ዓመት በታች መሆናቸው በግልፅ የሚያስታውቁ ግለሰቦች በመራጭነት ለመሳተፍ ሞክረው በአስፈፃሚዎቻችን እንዳይሳተፉ ተደርጓል ያሉት ሰብሳቢዋ “ በአንድ ሌላ የምርጫ ጣቢያ ደግሞ በርካታ ባዶ የነዋሪነት መታወቂያ ወረቀቶች ይዞ ለማደል የሞከረ አንድ ግለሰብ እጅ ከፍንጅ ተይዞ ምርምራ እየተደረገበት ይገኛል “ ብለዋል ፡፡
አንዳንዶች ህዝበ ውሳኔው በጋራ ክልል መደራጀትን “ እደግፋለሁ “ ወይም “ አልደግፈም “ በሚል የቀረቡት አማራጮች የራሳቸውን ተናጠላዊ ክልል ለመመሥረት የሚፈልጉ ወገኖችን ዕድል ያሳጣ ነው ይላሉ፡፡ ቦርዱ ለብቻ በክልል መደራጀት እፈልጋለሁ የሚል አማራጭ ማካተት ለምን አልቻለም በሚል ከጋዜጠኞች ለቀረበላቸው ጥያቄም እኛ የህዝበ ውሳኔው አማራጭ ከፌዴሬሽን ምክር ቤት ተቀርጾ ለቦርዱ ባስተላለፈው መሠረት ነው ያስፈጸምነው ብለዋል፡፡ ይህ የምርጫ ቦርድ ሃላፊነት አይደለም ያሉት ሰብሳቢዋ “ ጥያቄው ቀደምሲል ከዞኖች እና ከልዩ ወረዳዎች ምክር ቤቶች ለፌዴሬሽን ምክር ቤት መጥቶ ለእኛ ባተላለፈው መሠረት የተቀረ አማራጭ ነው “ ብለዋል፡፡
በአሁኑወቅት ቦርዱ ከየምርጫ ጣቢያዎቹ የተሰባሰቡ ደምፆቸን የማዳመር ሥራ መጀመሩን የጠቀሱት ሰብሳቢዋ አጠቃላይ ውጤቱም ሰኔ 19 ይፋ ይደረጋል ብለዋል፡፡
ሸዋንግዛው ወጋየሁ
አዜብ ታደሰ
እሸቴ በቀለ