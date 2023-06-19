የዎላይታ ህዝበ ውሳኔ

“አሁን ላይ የደቡብ ብሄር ብሄርሰቦችና ህዝቦች ክልል በሥራ ላይ ነው ለማለት በሚያስችልበት ሁኔታ ውስጥ አይደለም ያለው ፡፡ ዞሮ ዞሮ ለማይቀር ነገር ቢለይለት ይሻላል የሚሉ ብዙዎች ናቸው ፡፡ የሂደቱ መንዛዛት ለህዝቡም የሚጠቅም ሆኖ አልተገኘም “
በዎላይታ ዞን የሚገኙ ነዋሪዎች ከነባሩ የደቡብ ክልል ለመነጠል ወይም ለመቀጠል የሚያስችላቸውን የህዝበ ውሳኔ ድምፅ ዛሬ ሲሰጡ ውለዋል ፡፡ የዛሬው ህዝበ ውሳኔ የተዘጋጀው ባለፈው ጥር 29 በዞኑ የተካሄደው የህዝበ ውሳኔ ድምፅ ተጭበርብሯል በሚል የብሄራዊ ምርጫ ቦርድ በድጋሚ እንዲካሄድ ባሳለፈው ውሳኔ መሰረት ነው ፡፡ የህዝበ ውሳኔ ድምፅ ሲሰጥባቸው የዋሉት በዞኑ በሚገኙ 23 ወረዳዎች እና በ7 የከተማ አስተዳደሮች ውስጥ ነው፡፡ መራጮቹ ደምጻቸውን የሰጡት ስድስቱ ዞኖችና አምስቱ ልዩ ወረዳዎች በአንድ የጋራ ክልል ሥር መዋቀርን "እደግፋለው" ወይም "አልደግፍም" በሚሉ አማራጮች ላይ ነው፡፡
የዎላይታው ህዝበ ውሳኔ በእስከዛሬው የኢትዮጵያ የምርጫ ታሪክ ብዙም ባልተለመደ መልኩ የመራጮች ምዝገባና ድምፅ የመስጠቱ ሂደት በአንድ ላይ ነው የተከናወነው ፡፡ የዶቼ ቬለ DW ዘጋቢ ሸዋንግዛው ወጋየሁ በተዘዋወርኩባቸው የዎላይታ ሶዶ ምርጫ ጣቢያዎች መራጮች በረጃጅም ሠልፎች በመሰለፍ ድምፅ ሲሰጡ መመልከቱን ዘግቧል፡፡ አቶ ከበደ ጮሎ በዎላይታ ሶዶ ከተማ ዋዶ ምርጫ ጣቢያ ድምፅ ለመስጠት ከንጋቱ 11 ሰዓት ላይ ወደ ጣቢያው መምጣታቸውን ይናገራሉ ፡፡ ብዛት ያለው መራጭ በመውጣቱ በረጅም ሠልፍ ውስጥ ለመቆየት መገደዳቸውን የሚናገሩት አቶ ከበደ “ ያም ሆኖ አስተባባሪዎቹ በፍጥነት ስለሚያስተናግዱ ደምፄን ለመስጠት ችያለሁ “ ብለዋል ፡፡ በዚሁ ምርጫ ጣቢያ ድምጿን መስጠታቸውን የሚናገሩት ወይዘሮ አሠለፈች ዳንኤል በበኩላቸው “ በምርጫው ምንም አይነት ተፅኖ አላጋጠመኝም ፡፡ ለምፈልገው አማራጭ ድምጼን ሰጥቼያለሁ “ ብላለች ፡፡
የህዝበ ውሳኔው ሚና
ከደቡብ ክልል በመነጠል የጋራ ክልል ይመሠርታሉ በተባሉት የዎላይታ ፣ የጋሞ ፣ የጎፋ ፤ የኮንሶ ፣ የደቡብ ኦሞ ፣ የጌዲኦ ዞኖችና አንዲሁም የአማሮ ፣ ቡርጂ ፣ ደራሼ ፣ አሌ እና ባስኬቶ ልዩ ወረዳዎች ባለፈው ጥር 29 ተመሳሳይ ህዝበ ውሳኔ ማካሄዱ የሚታወስ ነው ፡፡ ይሁንእንጂ የኢትዮጵያ ብሄራዊ ምርጫ ቦርድ በወላይታ ዞን የድምፅ መጭበርበር ተፈጽሟል በሚል የድምፅ ቆጠራ ውጤቱን ውድቅ በማድረጉ የተነሳ ነው ዛሬ ላይ የድጋሚ ህዝበ ውሳኔው የተካሄደው ፡፡
ዶቼ ቬለ DW በዛሬው የዎላይታው ህዝበ ውሳኔ ዙሪያ አስተያየታቸውን የጠየቃቸው የፖለቲካ ሳይንስ ባለሙያውና የደቡብ ክልልን በመወከል የተወካዮች ምክር ቤት አባል በመሆን ያገለገሉት አቶ ዳያሞ ዳሌ ህዝበ ውሳኔው በክልሉ የፖለቲካ ሂደት ላይ ወሳኝ ሚና አለው ይላሉ ፡፡ ህዝበ ውሳኔው የአዲሱ ክልል ምሥረታ ገዢው የብልፅግና ፓርቲ በወሰነው ማዕቀፍ መሠረት ህጋዊ የማድረግ ጉዳይ ነው ያሉት አቶ ዳያሞ “አሁን ላይ የደቡብ ብሄር ብሄርሰቦችና ህዝቦች ክልል በሥራ ላይ ነው ለማለት በሚያስችልበት ሁኔታ ውስጥ አይደለም ያለው ፡፡ ዞሮ ዞሮ ለማይቀር ነገር ቢለይለት ይሻላል የሚሉ ብዙዎች ናቸው ፡፡ የሂደቱ መንዛዛት ለህዝቡም የሚጠቅም ሆኖ አልተገኘም “ ብለዋል ፡፡
የሪፐብሊኩ 12ኛ ክልል
በዎላይታ ሲካሄድ የዋለው ህዝበ ውሳኔ ስድስት ዞኖች እና አምስት ልዩ ወረዳዎች በጋራ ይመሠርቱታል ተብሎ ለሚታሰበው የአዲሱ ክልል አካል ለመሆን ወይም ላለመሆን የህዝብ ይሁንታን ለማረጋገጥ ያስችላል ተብሎ ታምኖበታል፡፡ ያም ሆኖ በዞን የሚነቀሳቀሱት የዎላይታ ብራሄዊ ንቅናቄ እና የዎላይታ ህዝብ ዴሞክራሲያዊ ግንባር የተባሉ የተቃዋሚ ፓርቲዎች ለድጋሚ ህዝበ ውሳኔ እውቅና እንደማይሠጡ አስቀድመው አስታውቀዋል ፡፡ ፓርቲዎቹ ዕውቅናውን የነፈጉት ህዝበ ውሳኔው ህገ መንግስታዊ ጥሰት ያለበትና ህዝቡ ራሱን በቻለ ክልል ለመደራጀት የሚያስችለውን አማራጭ የነፈገ ነው በሚል ነው ፡፡ ሕዝበ ውሳኔው የመራጩን ይሁንታ ካገኘ ስድስቱ ዞኖች እና አምስቱ ልዩ ወረዳዎች ከደቡብ ክልል በመነጠል ለፌዴራል ሪፐብሊኩ 12ኛ የሆነ አዲስ ክልል ለመመሥረት የሚያስችላቸው ይሆናል፡፡
ሽዋንግዛው ወጋየሁ
ዮሃንስ ገብረእግዚአብሄር
እሸቴ በቀለ