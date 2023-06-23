የዎላይታው ህዝበ ውሳኔ፤ የአሽከርካሪዎች አፈና በአሊዶሮ፤ኢትዮጵያ ለአምስት የውጭ ባንኮች ፈቃድ ልትሰጥ ነው፤በጀርመን የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋኅዶ ቤተ ክርስቲያን ምስረታ 40ኛው ዓመት

ሀሰን ነጋሽ « አሁንኮ አማራ ክልል ጩኸት እና ጦርነት በሌለበት ምድር ላይ "የነገር ያለህ ና ወዲህ በለኝ" ! እያለ በግድ ጦር አውርድ የሚለው እልፍ አዕላፍ መከላከያ፣ አሊደሮ ላይ ሄዶ ምስኪን ሹፌሮችን ለምን አያስለቅቅልንም?» ሲሉ ይጠይቃሉ ።«ወንበዴ ያለ ሌላ ቦታ መከላከያ ያለ አማራ ክልል። አልተገናኝቶም።» ኃይለ ሥላሴ አማረ
የዎላይታው ህዝበ ውሳኔ ፣ ከአዲስ አበባ ወደ አማራ ክልል በሚወስደው መንገድ የአሽከርካሪዎች አፈና ፣ኢትዮጵያ ለአምስት የውጭ ባንኮች በቅርቡ ፈቃድ እሰጣለሁ ማለቷ እንዲሁም በጀርመን የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋኅዶ ቤተ ክርስቲያን ምስረታ 40ኛው ዓመት አከባበር የቪድዮ ዘገባ ላይ የተሰጡ አስተያየቶችን እንቃኛለን።
ሰሞኑን በማኅበራዊ መገናኛ ዘዴዎች አነጋጋሪ ከነበሩት ጉዳዮች አንዱ በደቡብ ክልል በዎላይታ ዞን ዳግም የተካሄደው ህዝበ ውሳኔ ነው። የዎላይታ ዞን ነዋሪዎች በዚህ ሳምንት መጀመሪያ ከደቡብ ክልል ተነጥለው አንድ ክልል ለመሆን ወይም ከነባሩ ክልል ጋር አብሮ ለመቀጠል ዳግም የሰጡት ድምጽ እየተደመረ መሆኑን የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ አስታውቋል። በድጋሚ በተካሄደው የዎላይታ ዞን ህዝበ ውሳኔ ላይ በማኅበራዊ መገናኛ ዘዴዎች ልዩ ልዩ አስተያየቶች ተሰጥተዋል። ምሳቅ አብዳንጎ በሚል የፌስቡክ ስም የተጻፈ አስተያየት በአጭሩ ህዝበ ውሳኔውን «በጣም ጥሩ ደስ ይላል» በማለት ገልጾታል። ድምጽ ሰጭዎቹን «አብዛኛዎቹ ሲል የሚጀምረው «የለም የለም» በሚል የፌስቡክ ስም የተቀመጠ ሃሳብ ደግሞ «አብዛኞቹ ክልልነቱን እንደሚመርጡ ጥርጥር የለዉም ግን ይልና «አመራሩን እንጂ ህዝቡን አይጠቅምም» በማለት ተደምድሟል።«አዝናለሁ ግን እዚህ ሀገር ለምን እንዲህ አይነት ምርጫ እንዳደረግን ሁሌም ይገርመኛል።» አብዛኞቹ ምርጫዎቻችን ትርጉም አልባ ነበሩ። ዶቼቬለዎች ለዚህም ነው ምርጫ ማድረግ ብቻውን ምንም አይደለም ብዬ ሁሌም የምከራከረው።» የሚለው ደግሞ የተስፋ ዓለም መሐሪ አስተያየት ነው። ኃይሌ አዲስ ነጋሽ በበኩላቸው «እሚገርም ነው። እንደው ዘር ሳንለይ ተዋደን ተጋብተን ተዋልደን ተበታትነን ልንቀር ነው? ሲሉ ይጠይቃሉ።
ህዝበ ውሳኔ የተደገመው ባለፈው ጥር 29 2015 ዓመተ ምኅረት በዞኑ የተካሄደው ህዝበ ውሳኔ ተጭበርብሯል በሚል ቦርዱ በድጋሚ እንዲካሄድ ምርጫ ቦርድ ባሳለፈው ውሳኔ መሰረት ነው ። ህዝበ ውሳኔ በኢትዮጵያ የምርጫ ታሪክ ለመጀመሪያ ጊዜ የመራጮች ምዝገባና ድምፅ የመስጠቱ ሂደት በአንድ ላይ የተካሄደበት ነው። ምርጫ ቦርድ የሰኞው የድምጽ አሰጣጥ ሂደት በተወሰኑ ጣቢያዎች ከአጋጠሙ አነስተኛ ችግሮች በስተቀር የተሳካ ነበር ብሏል።በተወሰኑ የምርጫ ጣቢያዎች ግን መጠነኛ ችግሮች ማጋጠማቸውን ጠቅሷል፡፡ በእነኝሁ የምርጫ ጣቢያዎች ከአስራ ስምንት
ዓመት በታች መሆናቸው በግልፅ የሚያስታውቁ ግለሰቦች በመራጭነት ለመሳተፍ ሙከራ ሲያደርጉ በአስፈፃሚዎቻችን እንዳይሳተፉ ተደርጓል ያሉት የቦርዱ ሰብሳቢ ቡርቱካን ሚዴቅሳ በአንድ ሌላ የምርጫ ጣቢያ ደግሞ በርካታ ባዶ የነዋሪነት መታወቂያ ወረቀቶች ይዞ ለማደል የሞከረ አንድ ግለሰብ እጅ ከፍንጅ ተይዞ ምርምራ እየተደረገበት ይገኛል “ብለዋል ፡፡ሙላቱ ማቴዎስ የመታወቂያው ጉዳይ «ሁሉም ጋ መጣራት አለበት ፤ ካሉ በኋላ ከህዝቡ ቁጥር በላይ የተመረተ» ያሉት «መታወቂያ ማጭበርበሩን ሕጋዊ ለማድረግ እየተጠቀሙበት ነው።ሲሉ በፌስቡክ አሳስበዋል።ኤልዳድ ሳሮን የ2015ዓ.ም መታወቂያ የያዙ ግለሰቦች መምረጥ አይችሉም ተብሎ ወደየቤታቸው ተመልሰዋል በማለት ሲጠቁሙ ኢትዮ ፒያ ደግሞ ደቡብ ክልል መታወቂያ የያዘ ሰዉ ዉስን ነዉኮ! መታወቂያ ያልያዙት ሁሉ ካልመረጡ አሁንም ምርጫ ይደገም ባይ ነኝ ብለዋል። አሽይሎንግ አሺቲ ደግሞ «ስድስት ወር እና ከዚያ በላይ አካባቢው ላይ ቆይተው መታወቂያ የወሰዱ የአካባቢ ሰዎች ምርጫውን ለመምረጥ ድጋሚ ስድስት ወር መጠበቅ አይገባቸውም ከሆነ መስፈርቱን በቅድሚያ ማሳወቅ ይኖርባቸዋል፤ በማለት ሊደረግ ይገባ ነበር ያሉትን በፌስቡክ አስፍረዋል።በምርጫ ጣቢያ ደረጃ፣የድምፅ ቆጠራ ውጤት በዚህ ሳምንት ማክሰኞ ሲገለፅ ነበር። አጠቃላዩ የዎላይታ ህዝበ ውሳኔ ውጤት ደግሞ የፊታችን ሰኞ ሰኔ 19 ቀን 2015 ዓም ይፋ ይደረጋል ተብሎ ይጠበቃል።
በዚህ ሳምንት የማኅበራዊ መገናኛ ዘዴዎች ተጠቃሚዎችን ትኩረት ከሳቡ ጉዳዮች ውስጥ አሊ ዶሮ በተባለ አካባቢ በአሽከርካሪዎችና መንገደኞች ላይ የሚፈጸም እገታ አንዱ ነበር።ከ20 የሚበልጡ አሽከርካሪዎች ከአዲስ አበባ ወደ አማራ ክልል ሲጓዙ ባለፈው ሰኞ “አሊ ዶሮ” በተባለ የኦሮሚያ ክልል ሰሜን ሸዋ ውስጥ በታጣቂዎች መታገታቸው ተነግሯል። ከዚህ ቀደም ታግተው ከፍተኛ ገንዘብ ከፍለው የተለቀቁ አንድ ግለሰብ ለዶቼቬለ እንደተናገሩት በአጋቾች ላይ እርምጃ ባለመዉሰዱ በኦሮሚያ ክልል ሰሜን ሸዋ ዞን “አሊ ዶሮ” በተባለ ቦታ እገታዉ እስካሁን አልቆመም። የአፈናው ሰለባ ሆነው ከተለቀቁት መካከል የአማራ ክልል የመንግስት ኮሙዩኒኬሽን ባልደረባ ምስክር አምባውና ሌሎች 9 ሰዎች ይገኙበታል። መረጃው በመገናኛ ብዙሀን ቢሰራጭም መንግስት የወሰደው እርምጃ አለመኖሩ ግራ እንዳጋባቸው አቶ ምስክር ተናግረዋል። በዚህ ጉዳይ ላይ በርካታ የማኅበራዊ መገናኛ ዘዴዎች ተጠቃሚዎች መፍትሄ ጭምር ያካተቱ አስተያየቶችን ሰጥተዋል። መካከላቸው ኮጎርሶ
ማራጋ ናቸው። «ቆይ ይህ ቦታ በተለያየ ጊዜ የአጋች ታጋች ድራማ የሚፈፀምበት ከሆነ መንግሥት ለምን በቦታው የተወሰነ የመከላከያ ኃይል አስቀምጦ እስከ አባይ ሸለቆ ተሽከርካሪዎችን አያሳጅብም?» ሲሉ በመጠየቅ አስተያየታቸውን የጀመሩት ኮጎርሶ « በአካባቢው የተጠናከረ ኃይልና ካምፕ አይኖራቸውምና ለምን ተከታታይ የአሰሳ እርምጃ በመከላከያው አይደረግም? ይህ ጊዜያዊም መፍትሔ ሊሆን ይችላል፤አውቆ የተኛን ቢቀሰቅሱት አይሰማም ካልሆነ በቀር። ሲሉ ሃሳባቸውን አካፍለዋል። የሀሰን ነጋሽ ጥያቄም ተመሳሳይ ነው። « አሁንኮ አማራ ክልል ጩኸት እና ጦርነት በሌለበት ምድር ላይ "የነገር ያለህ ና ወዲህ በለኝ" ! እያለ በግድ ጦር አውርድ የሚለው እልፍ አዕላፍ መከላከያ፣ አሊደሮ ላይ ሄዶ ምስኪን ሹፌሮችን ለምን አያስለቅቅልንም?» ይላል ።ኃይለ ሥላሴ አማረም «ወንበዴ ያለ ሌላ ቦታ መከላከያ ያለ አማራ ክልል። አልተገናኝቶም።» በማለት በአንድ አረፍተ ነገር ትዝብታቸውን ጽፈዋል። ።የሺዋስ መሠረት ደግሞ መድኃኒዓለም የስራቸውን ይስጣቸው በማለት ፍርዱን ለአምላክ ሰጥተዋል።
ብሔራዊ ባንክ ለአምስት የውጭ አገር ባንኮች ፈቃድ ሊሰጥ መሆኑን በድጋሚ አስታውቋል።የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ የገንዘብ ተቋማት ዘርፍ ምክትል ገዥ አቶ ሠለሞን ደስታ ስራው እየተፋጠነ ነው ፣አዋጁን የመከለስ ሥራውንም እያጠናቀቅን ነው:: በወራት ዕድሜ ለህዝብ እንደራሴዎች ይቀርባል::ሲሉ ለኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት በሰጡት ቃለ ምልልስ መናገራቸውን የሀገር ውስጥ መገናኛ ብዙሀን ዘግበዋል። በዚህ ጉዳይ ላይ የማኅበራዊ መገናኛ ዘዴዎች ተጠቃሚዎች ከሰጧቸው አስተያየቶች አንዱ የማማ ሞስቴ ነው።
«ጥሩ እርምጃ ነው የሃገራችን ቦንኮች ከደሃ ላይ ገንዘብ እየስበስቡ ለሃብታም እያበደሩ የደሃ ደሃ እየፈጠሩ ነው።በራሱ የፋይናንስ ምንጭ የሚንቀሳቀስ የዜጎችን ሕይወት የሚቀይር የባንክ ተቋም ያስፈልገናል።»ይላል ታማኝ ኃይሌም «በጣም ጥሩ ውሳኔ ነው። እኛም ገና ከዓለም ጋር ልንተዋወቅ ነው ። በኢትዮጵያ ገንዘብ መላክና ገንዘብ መቀበል ፈተና ሆኖ ኖራል። ዲጂታል እኮኖሚ ለሀገር ዕድገት ወሳኝ ስለሆነ ባንኮቹ አዳድስ የዲጂታል የገንዘብ ዝውውር ዘዴዎችን ያስተዋውቃሉ ብለን እናስባለን ።»ብለዋል።
የሀጃሞ ዋቻሞ ደግሞ ስራ እድል የምፈጥር ከሆኔ ጥሩ ወሳኔ ነዉ ።ሲሉ አድናቆታቸውን ገልጸዋል።
ይርጋለም አለነ ባንኮቻችን ተፎካካሪ ለመሆን በተቻለ መጠን እንደ አነር መፍጠን አለባቸው አለበለዚያ ከገበያ ውጭ ይሆናሉ ፣ ዋነኛ ትኩረታቸው ደግሞ የሰው ልማት ሊሆን ይገባዋል ሲሉ አሳስበዋል።
ሀብታሙ ካፍቲንም በበኩላቸው « አሁን ያጋጠመንን የዶላር ችግር ለመፍታት ጊዜያዊ አመራጭ ሊሆን ይችላል ግን ለወደፊት በአገር በቀል ባንኮችና የግል ባለሀብቶች ላይ ከፍተኛ ተፅዕኖ ይኖረዋል። ከአሁን ጥንቃቄ መደረግ አለበት።ይህ ማለት በቀጣይ በአገሪቱ ፖሊቲካዊና ኢኮኖሚያዊ ጉዳዮች ላይ የውጭ ኃይል ተፅዕኖ ከፍተኛ ይሆናል። በመቀጠል የኢትዮጵያ ብር ዋጋ አሁን ካለበት ሁኔታ የባሰ ልወድቅ ይችላል። ስለሆነም በጣም ጥንቃቄ ያሰፈልጋል።ሰናይት አለባቸው ደግሞ ገንዘቡ እንጂ ባንኩ መች ቸገረን ?በማለት ሲጠይቁ አክመል ሁሴን ከድርም በተመሳሳይ
«ብር አጣን እንጂ ባንክ መች ቸገረን ብቻ ብሩን እናግኘው እንጂ በትራስም በፍራሽ እናስቀምጣላን በማለት ተሳልቀዋል።
ባለፈው እሁድ በኮሎኝ ርዕሰ አድባራት ደብረ ሰላም ቅዱስ ሚካኤል ቤተ ክርስቲያን በተከበረው በጀርመን ብሎም በአውሮጳ የመጀመሪያው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋኅዶ ቤተ ክርስቲያን ምስረታ 40ኛው ዓመት በዓል ላይ የተገኘው ዶቼቬለ በፌስቡክ ያቀረበው የቪድዮ ዘገባ 240ሺህ የሚጠጉ ተጠቃሚዎች ተመልክተውታል። ከመካከላቸው ከ11ሺህ በላይ ተጠቃሚዎችም ቪድዮን ላይክ አድርገውታል። በቪድዮው ላይ ከተሰጡ አስተያየቶች መካከል በርካታ የእንኳን አደረሳችሁ መልዕክቶች ይገኙበታል። ከዚህ ሌላ ሙሉቀን ነጋ «እግዚአብሔር መርጧችሁ በሰዉ አገር እንዲህ ታከብራላችሁ ወገኖቻችሁ በአገራችን መብት አተናል ። ሲሉ ተሾመ ቁምላቸው ደግሞ ሁሉም ነገር የሚያምረው በሀገር ላይ ሲሆን ነው። እግዚአብሔር አምላክ ለአገራችን ኢትዮጵያ እና ለዓለም ሕዝቦች ሁሉ ሠላምና ጤናን፤ሀብትን ፍቅርንና አንድነትን ይስጠን።ያድለንም። በማለት መርቀዋል ተስፋሁን ዓለሙ በበኩላቸው «እኛ ኢትዬጵያዊያን በአንደላይ ስንሆን ያምረብናል»ብለዋል ማይ ፋኖ የአባቶቻችን በረከት ይድረሰን ሲሉ አራጋው ዋለውና ሌሎች በርካቶች እግዚአብሔርን አመስግነዋል።
ኂሩት መለሰ
እሸቴ በቀለ