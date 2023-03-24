የውጭ ጉዳይ ወቅታዊ መግለጫ

በፌዴራል መንግሥት እና በሕወሓት መካከል የተደረገውን የተኩስ ማቆም ስምምነት አተገባበር እንዲከታተል፣ እንዲያረጋግጥ እና እንዲያስፈጽም በአፍሪካ ሕብረት የተቋቋመው የተልዕኮ ቡድን ሥራውን አለማጠናቀቁን የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር አስታወቀ።
በፌዴራል መንግሥት እና በሕወሓት መካከል የተደረገውን የተኩስ ማቆም ስምምነት አተገባበር እንዲከታተል፣ እንዲያረጋግጥ እና እንዲያስፈጽም በአፍሪካ ሕብረት የተቋቋመው የተልዕኮ ቡድን ሥራውን አለማጠናቀቁን የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር አስታወቀ። የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ ዛሬ በሰጡት መግለጫ ኢትዮጵያ ከአውሮጳ ሕብረት ጋርም ይሁን በተናጠል ከሕብረቱ አገራት ጋር ያላትን ግንኙነት ለማጠነከር እየሠራች እንደምትገኝም አመልክተዋል።
የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ይህንን ያለው ሦስት አባላት ያሉት የተኩስ አቁም ስምምነቱ የክትትል፣ የማረጋገጫ እና የማክበር ተልእኮ ቡድን በስምምነቱ መሠረት በተለይ የሕወሓት ተዋጊዎች ታጥቀዋቸው የነበሩ ከባድ የጦር መሣሪያዎችን ትጥቅ በማስፈታት ረገድ እስካሁን ምን ሠራ በሚል ዶቼ ቬለ ላቀረበው ጥያቄ ምላሽ ሲሰጥ ነው።
ከጦርነቱ ጋር ተያይዞ ኢትዮጵያ የሀሳብ ልዩነት ካሉባት አገሮች ጋር ያለውን ወዳጅነት የበለጠ ማጠናከር እንዲቻል መንግሥት ሰፊ ያለውን ሥራ እየከወነ መሆኑን ያስታወቁት የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል ዐቀባይ አምባሳደር መለስ ዓለም ኢትዮጵያ ከአውሮጳ ሕብረትም ይሁን ከአባል አገራቱ ጋር ያላትን ግንኙነት በተሻለ ለማጠናከር ሥራ ላይ መሆኗን ገልፀዋል።
የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል ዐቀባይ አምባሳደር መለስ ዓለም በጽሕፈት ቤታቸው በሰጡት የዛሬ መግለጫቸውን የጣልያን ጠቅላይ ሚኒስትር በዚህ ሳምንት መጨረሻ በኢትዮጵያ የሥራ ጉብኝት እንደሚያደርጉ በመግለጽ ነው የጀመሩት። የጣልያን መንግሥት የኢትዮጵያን የልማት እና የሰብአዊ ርዳታ ሥራዎች ከመደገፍ ባሻገር በአፍሪካ ቀንድ የተለያዩ ጉዳዮች ላይ በጋራ ለመሥራት ዕድል የሚፈጥር መሆኑንም ገልፀዋል።
የአፍሪካ ሕብረት በፋዴራል መንግሥት እና በሕወሓት መካከል ደቡብ አፍሪካ ውስጥ የተፈረመውን የተኩስ ማቆም ስምምነት ተከትሎ ያቋቋመው የክትትል፣ የማረጋገጫ እና የማክበር ተልእኮ ቡድን ወታደራዊ ጉዳዮችን በተለይም የሕወሓት ተዋጊዎችን ትጥቅ ማስፈታት የተመለከቱ ሥራዎች ከመከታተል በተጨማሪ የኤርትራ ኃይሎች ከትግራይ እንዲወጡ የማድረጉን ተግባርም እንዲመለከት ኃላፊነት ተሰጥቶት ነበር። በተጨማሪም ያልተገደበ የሰብአዊ ድጋፍ ወደ ትግራይ እንዲገባ ከማድረግ ባለፈ የመሠረታዊ አገልግሎቶችን ዳግም መጀመር እና የሽግግር ፍትሕ አተገባበርን ጭምር በመከታተል በአፍሪካ ሕብረት ሥር ለተቋቋመው ዐቢይ ኮሚቴ ዝርዝር አፈፃፀሙን እንደሚያቀርብ የተነገረለት ነው። ይህ አካል እስካሁን ምን ሠራ ? የት ነው የሚገኘው ? የሚሉ ጥያቄዎችን ዶቼ ቬለ ለቃል ዐቀባዩ አንስቷል። «ሥራውን አላጠናቀቀም» የሚል ብቻ ምላሽ ሰጥተዋል። ኢትዮጵያ ከአውሮጳ ሕብረት ጋርም ይሁን በተናጠል ከሕብረቱ አገራት ጋር ያላትን ግንኙነት ለማጠነከር እየሠራች ትገኛለች ያሉ ቃል ዐቀባይ አምባሳደር መለስ ይህንን በጠቅላላው የአውሮጳ አህጉሩም ይፈልገዋል ብለዋል።
ዓለም እውቅና ቢነፍገውም ራሱን እንደ ሉዓላዊ አገር ከሚቆጥረው ሶማሌ ላንድ ግጭትን ሽሽት ወደ ኢትዮጵያ በስፋት ስለገቡ ፍልሰተኞችም ተጠይቀው «ጎረቤቶቻችንን ፣ ወገኖቻችንን ካለን ጥቂት ነገር እናቋድሳለን። ይሄ ኢትዮጵያዊ ልምድም ስለሆነ» ብለዋል።
በጋዜጣዊ መግለጫው በርከት ያሉ ወቅታዊ ጥያቄዎች ከጋዜጠኞች ቀርበው ነበር። ለ100 ሺሕ ሰዎች የሚሆን የርዳታ እህል በትግራይ ክልል ሽራሮ ከተማ ውስጥ የሚገኝ መጋዘኑ መዘረፉን የዓለም የምግብ ፕሮግራም በዚህ ሳምንት ማስታወቁን በመጥቀስ፣ ለግብይት እንዲውል ያልተፈቀ የርዳታ እህል በገበያዎች ውስጥ እየተሸጠ መሆኑ ድርጅቱ እጅግ እንዳሳሰበው ማስታወቁን ፣ በሌላ በኩል የክልል ልዩ ኃይሎችን እንደገና ማደራጀት በተባለው የመንግሥት እቅድ መነሻ በአማራ ክልል የተቀሰቀሰውን ከፍተኛ ተቃውሞ ተከትሎ በቆቦ ከተማ አቅራቢያ ሁለት የካቶሊክ የርዳታ ሠራተኞች በዚሁ ሳምንት መገደላቸው በማንሳት ከጋዜጠኞች ጥያቄ የቀረበላቸው ቃል ዐቀባዩ አምባሳደር መለስ ዓለም «የሚመለከታቸውን የመንግሥት አካላት ጠይቁ» ከማለት በቀር መልስ ሊሰጡበት አልፈለጉም። የአውሮጳዊቷ አገር ስሎቬንያ በቅርቡ አዲስ አበባ ውስጥ ኤምባሲ ትከፍታለች ተብሏል።
ሰሎሞን ሙጬ
ሸዋዬ ለገሠ
ታምራት ዲንሳ