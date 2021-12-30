 የውጭ ጉዳይ ሚንስትር ሳምንታዊ መግለጫ | ኢትዮጵያ | DW | 29.04.2022

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ኢትዮጵያ

የውጭ ጉዳይ ሚንስትር ሳምንታዊ መግለጫ

የሰብዓዊ መብት ድጋፍ ያለምንም ገደብ እና መደናቀፍ ወደ ትግራይ ክልል እየገባ መሆኑን የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ተናገረ። ይሁንና የድጋፍ ሰጪዎች እጥረት እና በመላው ኢትዮጵያ የተረጂዎች ቁጥር መብዛት ሰብዓዊ ድጋፍ በተሟላ ሁኔታ ለማድረስ እክል መፍጠሩን ሚኒስቴሩ ገልጿል።

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የውጭ ጉዳይ ሚንስትር ሳምንታዊ መግለጫ

የሰብዓዊ መብት ድጋፍ ያለምንም ገደብ እና መደናቀፍ ወደ ትግራይ ክልል እየገባ መሆኑን የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ተናገረ። ይሁንና የድጋፍ ሰጪዎች እጥረት እና በመላው ኢትዮጵያ የተረጂዎች ቁጥር መብዛት ሰብዓዊ ድጋፍ በተሟላ ሁኔታ ለማድረስ እክል መፍጠሩን ሚኒስቴሩ ገልጿል። ሕዝባዊ ወያኔ ሓርነት ትግራይ (ሕወሓት) አሁን ድረስ በአፋር እና በአማራ ክልሎች በኃይል ከያዛቸው ወረዳዎች አለመውጣቱ የሰብዓዊ ድጋፍ አቅሮቦቱ ላይ ችግር መፍጠሩንም የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ተናግሯል። በሌላ በኩል ሕወሓት አፋር እና አማራ ክልሎች አሁንም እንደሚገኝ፤ እንደገናም ጦርነት የመቀስቀስ ፍላጎትና ምልክት ማሳየቱንም መንግሥት ዐስታውቋል። የአፋር ክልል ፖሊስ ኮሚሽነር ሕወሓት አፋር ውስጥ በአራት ወረዳዎች እንደሚገኝ፤ የሕወሓት ተወካይ በጉዳዩ ላይ አስተያየት እንዲሰጡት ሮይተርስ ያደረገው ሙከራ አለመሳካቱንም ትናንት ዘግቦ ነበር።

ሰለሞን ሙጬ

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አዜብ ታደሰ 
 

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የውጭ ጉዳይ ሚንስትር ሳምንታዊ መግለጫ  

ተዛማጅ ዘገባዎች

የውጭ ጉዳይ ሚንስቴር መግለጫ

የውጭ ጉዳይ ሚንስቴር መግለጫ 30.12.2021

አሜሪካ በኢትዮጵያ ጉዳይ ላይ ከጎረቤት እና ከሌሎች አገሮች ጋር የምታደርገው ግንኙነት ተቀባይነት እንደሌለው የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ገለፀ። አሜሪካ በሱዳንና ሶማሊያ የውስጥ ጉዳዮች ላይ የምታደርገው ጣልቃ ገብነት ተገቢ እንዳልሆነ የገለፀው ሚኒስቴሩ ይልቁንም አገራቱ ችግራቸውን በአህጉራዊ ማዕቀፍ እንዲፈቱ ብታግዝ የተሻላ ነው ብሏል።

ሁሉን አካታች ውይይት መቼ እንደሚደረግ በቅርቡ ይፋ ይደረጋል፤የውጭ ጉዳይ ሚንስትር

ሁሉን አካታች ውይይት መቼ እንደሚደረግ በቅርቡ ይፋ ይደረጋል፤የውጭ ጉዳይ ሚንስትር 28.10.2021

መንግሥት ለማዘጋጀት ያቀደው ሁሉን አካታች ውይይት መቼ እንደሚደረግ እና እነማን እንደሚሳተፉበት በቅርቡ ይፋ እንደሚደረግ  የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ገለፀ። ሚኒስቴሩ ዛሬ በሰጠው መግለጫ በአገራዊ ውይይቱ የታጠቁ ኃይሎች ተሳታፊ ስለመሆን አለመሆናቸው ፍኖተ ካርታው በቅርቡ ሲገለፅ የሚታወቅ ይሆናል ብሏል።

ስለ ኢትዮጵያ ጉዳይ የመከረዉ የአዉሮጳ ኅብረት

ስለ ኢትዮጵያ ጉዳይ የመከረዉ የአዉሮጳ ኅብረት 13.07.2021

27ቱ የአውሮጳ ሕብረት አባል ሃገራት የውጭ ጉዳይ ሚንስትሮች ትናንት ብራሰልስ ውስጥ ባካሄዱት ስብሰባ በኢትዮጵያ ወቅታዊ ጉዳይ በትኩረት መክሯል። ህብረቱ የአውሮጳን ዓለማቀፋዊ ግንኙነት ለማጠናከር እና በመጪው 76ኛው የመንግስታቱ ድርጅት ጠቅላላ ጉባኤ የህብረቱ ትኩረቶች ላይ ውሳኔዎችን አሳልፏል።