የውጭ ጉዳይ ሚንስቴር መግለጫ

አሜሪካ በኢትዮጵያ ጉዳይ ላይ ከጎረቤት እና ከሌሎች አገሮች ጋር የምታደርገው ግንኙነት ተቀባይነት እንደሌለው የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ገለፀ። አሜሪካ በሱዳንና ሶማሊያ የውስጥ ጉዳዮች ላይ የምታደርገው ጣልቃ ገብነት ተገቢ እንዳልሆነ የገለፀው ሚኒስቴሩ ይልቁንም አገራቱ ችግራቸውን በአህጉራዊ ማዕቀፍ እንዲፈቱ ብታግዝ የተሻላ ነው ብሏል።
አሜሪካ በኢትዮጵያ ጉዳይ ላይ ከጎረቤት እና ከሌሎች አገሮች ጋር የምታደርገው ግንኙነት ተቀባይነት እንደሌለው የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ገለፀ። አሜሪካ በሱዳንና ሶማሊያ የውስጥ ጉዳዮች ላይ የምታደርገው ጣልቃ ገብነት ተገቢ እንዳልሆነ የገለፀው ሚኒስቴሩ ይልቁንም አገራቱ ችግራቸውን በአህጉራዊ ማዕቀፍ እንዲፈቱ ብታግዝ የተሻላ ነው ብሏል።በሶማሊያ እና ሱዳን ያለው ወቅታዊ ሁኔታ ኢትዮጵያን እንደሚያሳስብ የገለፁት የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል ዐቀባይ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ ችግራቸውን እንዲፈቱ እንደምታግዝ አስታውቀዋል።ኢትዮጵያ ሉዓላዊነትን በማስከበር ረገድ ስኬታማ ተግባር መፈፀሟንና ይህንንም አጠናክራ እንዳምትቀጥል ቃል ዐቀባዩ ዛሬ በሰጡት መግለጫ።
ሰለሞን ሙጬ
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ሸዋዬ ለገሰ