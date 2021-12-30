 የውጭ ጉዳይ ሚንስቴር መግለጫ | ኢትዮጵያ | DW | 30.12.2021

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ኢትዮጵያ

የውጭ ጉዳይ ሚንስቴር መግለጫ

አሜሪካ በኢትዮጵያ ጉዳይ ላይ ከጎረቤት እና ከሌሎች አገሮች ጋር የምታደርገው ግንኙነት ተቀባይነት እንደሌለው የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ገለፀ። አሜሪካ በሱዳንና ሶማሊያ የውስጥ ጉዳዮች ላይ የምታደርገው ጣልቃ ገብነት ተገቢ እንዳልሆነ የገለፀው ሚኒስቴሩ ይልቁንም አገራቱ ችግራቸውን በአህጉራዊ ማዕቀፍ እንዲፈቱ ብታግዝ የተሻላ ነው ብሏል።

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አሜሪካ በኢትዮጵያ ጉዳይ ላይ ከጎረቤት እና ከሌሎች አገሮች ጋር የምታደርገው ግንኙነት ተቀባይነት እንደሌለው የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ገለፀ። አሜሪካ በሱዳንና ሶማሊያ የውስጥ ጉዳዮች ላይ የምታደርገው ጣልቃ ገብነት ተገቢ እንዳልሆነ የገለፀው ሚኒስቴሩ ይልቁንም አገራቱ ችግራቸውን በአህጉራዊ ማዕቀፍ እንዲፈቱ ብታግዝ የተሻላ ነው ብሏል።በሶማሊያ እና ሱዳን ያለው ወቅታዊ ሁኔታ ኢትዮጵያን እንደሚያሳስብ የገለፁት የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል ዐቀባይ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ ችግራቸውን እንዲፈቱ እንደምታግዝ አስታውቀዋል።ኢትዮጵያ ሉዓላዊነትን በማስከበር ረገድ ስኬታማ ተግባር መፈፀሟንና ይህንንም አጠናክራ እንዳምትቀጥል ቃል ዐቀባዩ ዛሬ በሰጡት መግለጫ።

ሰለሞን ሙጬ

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ሸዋዬ ለገሰ
 

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በወቅታዊ ጉዳዮች ማብራሪያ ተሰጥቷል  

ተዛማጅ ዘገባዎች

Ethiopian Human Rights Commsion (EHRC) 30/12/2021 Zugestellt: Shewaye Legesse

ስለ ማይካድራ አካባቢ ጭፍጨፋ የኢሰመጉ መግለጫ 30.12.2021

ባለፈው ዓመት በማይካድራ ከተማ እና አካባቢው የተፈጸመው ወንጀል በሰብዓዊነት ላይ የተቃጣ እና የጦር ወንጀል መፈፀሙን ሊያሟሉ የሚችሉ ሁኔታዎች መኖራቸውን ባደረገው የምርመራ ግኝቱ እንደደረሰበት የኢትዮጵያ ሰብዓዊ መብቶች ጉባኤ ገለፀ።

Press Briefing. Billene Seyoum, press secretary for Ethiopia's Prime Minister Abiy Ahmed, and the Attorney General Dr. Temotiwos, Ethiopia, 03.06.2021. While briefing international media on the ongoing legal activities in Tigray and other parts of the country, the Federal Attorney General Dr. Temotiwos outlined activities related to investigations and prosecutions against the TPLF as well as members of the National Defense Forces who have been suspected of alleged crimes.

የጠቅላይ ሚንሥትር ጽ/ቤት መግለጫ 21.12.2021

የሀገር መከላከያ ሠራዊት ከአፋር እና አማራ ክልሎች ጥምር የፀጥታ አካላት ጋር በመሆን ከከባድ ውጊያ በኋላ የሕወሓትን ወረራ መክተዋል ሲል የጠቅላይ ሚኒስትር ጽ/ቤት ተናገረ። የጠቅላይ ሚኒስትር ጽ/ቤት ዛሬ በሰጠው መግለጫ እንዳለው ኢትዮጵያውያን አሁን ያለውን ሁኔታ ለማምጣት ከባድ መስዋዕትነት ከፍለዋል።

Tanks and Vehicles damaged during airstrike on the road between Wuchale and Woldya in North Wollo Datum 24.12.2021 Fotograf Seyoum Getu(DW Korri in Äthiopien)

የኢትዮጵያ መንግሥት የመልሶ ግንባታ ዝግጅት   29.12.2021

በሰሜን ኢትዮጵያ የሚደረገው ጦርነት ጋብ የማለት አዝማሚያ ሲያሳይ የፌድራል መንግሥት ለመልሶ ግንባታ እየተዘጋጀ ነው። የሚኒስትሮች ምክር ቤት ዛሬ ለሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ባስተላለፈው የተጨማሪ በጀት ጥያቄ በጦርነቱ የተጎዱ አካባቢዎች የሚያገግሙበት እና የወደመው መልሶ የሚገነባበትን "መነሻ በጀት" እንደሚያካትት የገንዘብ ምኒስትሩ ተናግረዋል።