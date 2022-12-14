የውጭ ጉዳይ ሚንሥትር ጋዜጣዊ መግለጫ በወቅታዊ ጉዳዮች

የአሜሪካ መንግሥት፣ የአውሮጳ ኅብረት እና የኅብረቱ አባል ሃገራት ከኢትዮጵያ ጋር ያላቸው የዲፕሎማሲ ግንኙነት እና የኢኮኖሚ ትብብር ወደ አዲስ ምእራፍ እንዲሸጋገር ፍላጎት እንዳላቸው ገልፀዋል ሲል የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ዐስታወቀ።
የአሜሪካ መንግሥት፣ የአውሮጳ ኅብረት እና የኅብረቱ አባል ሃገራት ከኢትዮጵያ ጋር ያላቸው የዲፕሎማሲ ግንኙነት እና የኢኮኖሚ ትብብር ወደ አዲስ ምእራፍ እንዲሸጋገር ፍላጎት እንዳላቸው ገልፀዋል ሲል የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ዐስታወቀ። የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር በሳምንታዊ መግለጫው ይህ የተባለው የአውሮጳ ኅብረት እና አባል ሀገራቱ አዲስ አበባ ውስጥ ከምክትል እና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ጋር ባደደረገት ውይይት፣ አሜሪካ ደግሞ በአሜሪካ-አፍሪቃ ጉባኤ ላይ ከጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ አህመድ ጋር ጎን ለጎን ከተወያየች በኋላ መሆኑን አስታውቋል።
ጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ አህመድ ወደ አሜሪካ የተጓዙት ኢትዮጵያ በይፋ ግብዣ ከቀረበላት በኋላ ነው በማለት የጠቅላይ ሚኒስትሩ ጉዞ አሜሪካ በኢትዮጵያ ከፍተኛ የመንግሥት ባለሥልጣናት ላይ ጥላው የነበረውን የጉዞ ማእቀብ አንስታው ነው ወይ ተብሎ ለቀረበ ጥያቄ የሚኒስቴሩ ቃል ዐቀባይ አምባሳደር መለስ አለም ተናግረዋል።
የአሜሪካ - አፍሪካ ጉባኤ የኢትዮጵያ መንግሥት ለሰላም ያለውን ቁርጠኝነት እና እየተወሰዱ ያሉ ጠቃሚ እርምጃዎችን ለማስገንዘብ እድል የተገኘበት ነው ሲል ያስታወቀው የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር "ኢትዮጵያ ከታገደችበት የአሜሪካ የቀረጥ ነፃ የገበያ እድል ላይ እንድትመለስና ዳግም ተጠቃሚ እንድትሆንም ማስረዳት የተቻለበት መሆኑን ገልጿል።ዩናይትድ ስቴትስ ውስጥ ለዚሁ ጉባኤ የተገኙት ጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ አህመድ ከሀገሪቱ ከውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አንቶኒ ብሊንከን፣ ከደህንነት አማካሪ እና ፕሬዝዳንት ባይደን ጋር በሁለትዮሽ እና አካባቢያዊ ጉዳዮች ዙሪያ መክረዋል ሲሉ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል ዐቀባይ አምባሳደር መለስ አለም ተናግረዋል።
በሌላ በኩል ምክትል እና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን መቀመጫቸውን አዲስ አበባ ካደረጉ የአውሮጳ ሕብረት እና የአባል ሀገራቱ ተወካዮች እና አምባሳደሮች ጋር መልካም ውጤት ያስገኘ ውይይት ስለማድረጋቸው ተገልጿል።"ኢትዮጵያ ከአውሮጳ ሕብረት ጋር ችግር የለባትም፣ ሕብረቱ የኢትዮጵያን ልማት የሚደግፍ ነው" ያሉት ቃል ዐቀባይ አምባሳደር መለስ አለም ሕብረቱም ሆነ አባል ሀገራቱ በተናጠል መንግሥት ከሕወሓት ያደረገውን የሰላም ሂደት እንደሚደግፉ ገልፀዋል ብለዋል።ሕብረቱ ሦስት ነገሮችን ያነሳ እንደነበር እና እነዚህም የተኩስ ማቆም ፣ ያልተገደበ የሰብአዊ ድጋፍ አቅርቦት እና፣ የሰብዓዊ መብቶች መከበር ጉዳዮች እንደነበሩ እና ውይይቱ በእነዚህ ነጥቦች ላይ በመረዳዳት መንፈስ የተጠናቀቀ መሆኑን ገልፀዋል። ከዓለም ባንክ እና ከአለም አቀፉ የገንዘብ ተቋም የበላይ ኃላፊዎች ጋር ውይይት ከተደረገ በኋላ የአለም ባንክ 745 ሚሊየን ዶላር የልማት ድጋፍ ለማድረግ መወሰኑንም የግንኙነት ሁኔታዎች መሻሻል ስለማሳየታቸው ምሳሌ ነው ተብሏል።
ጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ አህመድ ወደ ዩናይትድ ስቴትስ የተጓዙት አሜሪካ ከሰሜን ኢትዮጵያ ጦርነት ጋር በተገናኘ በከፍተኛ የመንግሥት ባለ ሥልጣናት ላይ ጥላው የነበረውን የጉዞ ማእቀብ አንስታ ነው ወይ ? የጎረቤት ኤርትራ ሠራዊት ከኢትዮጵያ ስለ መውጣት አለመውጣቱ ጭምር ለቃል ዐቀባዩ ጥያቄዎች ቀርበው ነበር። "ከአሜሪካ ጋር ለረጅም አመታት የቆየ ወዳጅነት አለን።በፖለቲካ፣ በኢኮኖሚና በፀጥታ ጉዳዮች አብረን እንሰራለን። ሆኖም በእያንዳንዱ ጉዳይ ላይ እንስማማለን ማለት አይደለም" ብለዋል።
በዛሬው የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር መግለጫ በኢትዮጵያ እና ሱዳን መካከል የባቡር ሀዲድ ግንኙነት እንዲዘረጋ ለማድረግ የአዋጭነት ጥናት ሲደረግ እንደቆየ፣ ይህንን በተመለከተ ካርቱም ላይ ስብሰባ ከሰሞኑ መደረጉ፣ ይህም በሁለቱ ሀገሮች መካከል ያለው ግንኙነት ከጥርጣሬ እና ከፖለቲካዊ ንትርክ ወጥቶ ወደ ትብብር እየሄደ ስለመሆኑ ማሳያ ሆኖ ቀርቧል።
ኢትዮጵያውያን ናቸው ስለተባሉት እና አስክሬናቸው በዛምቢያ ወድቆ ስለተገኙት 27 ሰዎች እና በተመሳሳይ ጥቅምት ወር ላይ አስክሬናቸው በጅምላ ተቀብሮ በማላዊ ስለተገኙት 25 ኢትዮጵያዊያን ጥያቄ ቀርቦ ነበር።በመግለጫው የቻይና መንግሥት ኢትዮጵያ ሰነድ ባለመሟላቷ ምክንያት ለሌሎች ሀገሮች የሰጠችውን የቀረጥ ነፃ የገበያ እድል አጣች ተብሎ የተነገረው የተሳሳተ መረጃ ነው ሲል ውጭ ጉዳይ አስተባብሏል።ይልቁንም ኢትዮጵያ ከ 2003 ጀምሮ ቡና ፣ ጥራጥሬ ፣ የቅባት እህሎች እና ሌሎችንም ከቀረጥ ነፃ ወደ ቻይና ስትልክ መክረሟንና አሁንም እየላከች መሆኑ ተነግሯል።
ሰለሞን ሙጬ
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