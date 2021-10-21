 የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ጋዜጣዊ መግለጫ  | ኢትዮጵያ | DW | 21.10.2021

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ኢትዮጵያ

የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ጋዜጣዊ መግለጫ 

በሕገ ወጥ መንገድ በጠብመንጃ ችግር እፈታለሁ ከሚለው ኃይል ውጪ ካሉት ጋር ባዘጋጀው የሰላም ፍኖተ ካርታ ላይ ለመነጋገር በዝግጅት ላይ መሆኑን የኢትዮጵያ መንግሥት አስታውቋል። (ሕወሓት) መቀሌ ውስጥ ለጦር መሣሪያ መጋዘን፣ ጥገና እና መስሪያ የሚጠቀምባቸው ቦታዎች ላይ የተፈፀመው የአየር ድብደባ ንፁሃንን ዒላማ አላደረገም ብሏል መንግሥት።

አውዲዮውን ያዳምጡ። 03:30

የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ጋዜጣዊ መግለጫ 

መንግሥት በሕገ ወጥ መንገድ በጠብመንጃ ችግር እፈታለሁ ከሚለው ኃይል ውጪ ካሉት ጋር ባዘጋጀው የሰላም ፍኖተ ካርታ ላይ ለመነጋገር በዝግጅት ላይ መሆኑን የኢትዮጵያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ገልጿል። ይህ የተገለጸው የሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ ቃል አቀባይ ዛሬ በሰጡት ጋዜጣዊ መግለጫ ላይ ነው። ህዝባዊ ወያኔ ሓርነት ትግራይ (ሕወሓት) መቀሌ ከተማ ውስጥ ለጦር መሣሪያ መጋዘን፣ ጥገና እና መስሪያ የሚጠቀምባቸው ቦታዎች ላይ የተፈፀመው የአየር ድብደባ ንፁሃንን ዒላማ እንዳላደረገም በጋዜጣዊ መግለጫው ላይ ተጠቅሷል። የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል ዐቀባይ በሌሎች ጉዳዮች ላይም ዛሬ መግለጫ ሰጥተዋል። 

ሰሎሞን ሙጬ
ኂሩት መለሰ
ነጋሽ መሐመድ 
 

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የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ጋዜጣዊ መግለጫ   

ተዛማጅ ዘገባዎች

People sift through wreckage in the aftermath at the scene of an airstrike in Mekele, the capital of the Tigray region of northern Ethiopia Wednesday, Oct. 20, 2021. New airstrikes have hit Mekele, residents said Wednesday, as Ethiopia's government said it was targeting facilities to make and repair weapons, which a spokesman for the rival Tigray forces denied. (AP Photo)

በመቀሌ ትናንት ለሦስተኛ ጊዜ የተካሄደው የአየር ድብደባ 21.10.2021

በአውሮፕላን ጥቃቱ መስፍን ኢንዳስትርያል ኢንጅነሪንግ ጨምሮ በአካባቢው በሚገኙ መኖርያና ንግድ ቤቶች፣ መንግሥታዊና የግል ተቋማት ተጎድተዋል። በአጠቃላይ በዚህ ሳምንት በመቐለ በተፈፀሙ ሶስት የአውሮፕላን ጥቃቶች 3 ሰዎች መሞታቸው እና ከ20 በላይ መቁሰላቸውን የዓይን እማኞች እና ሆስፒታሎች ገልፀዋል።

dpatopbilder - 20.10.2021, Äthiopien, Mekelle: Menschen stehen nach einem Luftangriff auf die Hauptstadt der Region Tigray im Norden Äthiopiens vor schwarzen Rauchschwaden. Die äthiopische Armee hat am Mittwoch (20.10.2021) einen weiteren Luftangriff auf die Hauptstadt der Krisenregion Tigray geflogen. Damit wurde die Stadt Mekelle zum zweiten Mal binnen drei Tagen bombardiert. Foto: ---/UGC/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

ስለ ወሎ ቀውስ፤ ስለ መቐለ የአየር ድብደባ እና የቦረና ድርቅ ምን ተባለ? 22.10.2021

በትግራይ ክልል መቐለ ከተማ የኢትዮጵያ መከላከያ ሠራዊት የፈጸማቸው የአየር ድብደባዎች፤ ውጊያ በበረታበት የአማራ ክልል የሰሜን እና ደቡብ ወሎ ዞን የተቀሰቀሰው ሰብዓዊ ቀውስ እና የቦረና ድርቅ በማኅበራዊ መገናኛ ዘዴዎች በሣምንቱ መነጋገሪያ ከሆኑ መካከል ይገኙበታል።

Dina Mufti-Spokesperson of the Foreign Affairs of Ethiopia Addis Abeba, Ethiopia, 16.09.2021**** Author- Solomon Muchie (DW Amharic Correspondent)

የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር መግለጫ 30.09.2021

የኢትዮጵያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል ዐቀባይ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ አለም አቀፍ ረጂ ድርጅቶች ችግር በተፈጠረባቸው የአገሪቱ አካባቢዎች በእኩል ድጋፍ ለማድረግ ፍላጎት ማሳየታቸውን ተናገሩ። በተባበሩት መንግሥታት ጉባኤ የኢትዮጵያ ልዑካን ለ11 አገራት የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮች በአገሪቱ ወቅታዊ ሁኔታ ላይ ማብራሪያ መስጠቱን አስረድተዋል።