የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ጋዜጣዊ መግለጫ   

በሕገ ወጥ መንገድ በጠብመንጃ ችግር እፈታለሁ ከሚለው ኃይል ውጪ ካሉት ጋር ባዘጋጀው የሰላም ፍኖተ ካርታ ላይ ለመነጋገር በዝግጅት ላይ መሆኑን የኢትዮጵያ መንግሥት አስታውቋል። (ሕወሓት) መቀሌ ውስጥ ለጦር መሣሪያ መጋዘን፣ ጥገና እና መስሪያ የሚጠቀምባቸው ቦታዎች ላይ የተፈፀመው የአየር ድብደባ ንፁሃንን ዒላማ አላደረገም ብሏል መንግሥት።
መንግሥት በሕገ ወጥ መንገድ በጠብመንጃ ችግር እፈታለሁ ከሚለው ኃይል ውጪ ካሉት ጋር ባዘጋጀው የሰላም ፍኖተ ካርታ ላይ ለመነጋገር በዝግጅት ላይ መሆኑን የኢትዮጵያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ገልጿል። ይህ የተገለጸው የሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ ቃል አቀባይ ዛሬ በሰጡት ጋዜጣዊ መግለጫ ላይ ነው። ህዝባዊ ወያኔ ሓርነት ትግራይ (ሕወሓት) መቀሌ ከተማ ውስጥ ለጦር መሣሪያ መጋዘን፣ ጥገና እና መስሪያ የሚጠቀምባቸው ቦታዎች ላይ የተፈፀመው የአየር ድብደባ ንፁሃንን ዒላማ እንዳላደረገም በጋዜጣዊ መግለጫው ላይ ተጠቅሷል። የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል ዐቀባይ በሌሎች ጉዳዮች ላይም ዛሬ መግለጫ ሰጥተዋል።
ሰሎሞን ሙጬ
ኂሩት መለሰ
ነጋሽ መሐመድ