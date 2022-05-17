የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ሳምንታዊ መግለጫ  

ኢትዮጵያ በተለያዩ የአፍሪካ እና የመካከለኛው ምሥራቅ አገሮች ችግር ውስጥ የሚገኙ 12 ሺህ ዜጎቿን ልትመልስ ነው ትባለ። የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል ዐቀባይ በሰጡት መግለጫ መንግሥት በተለይ ከሳውዲ አረቢያ በጀመረው ሥራ እስካሁን በ126 በረራዎች እዚያ ከሚገኙ ግማሽ ያህሉ ወደ አገራቸው መመለሳቸውን አመልክተዋል።
ኢትዮጵያ በተለያዩ የአፍሪካ እና የመካከለኛው ምሥራቅ አገሮች ችግር ውስጥ የሚገኙ 12 ሺህ ዜጎቿን ልትምልስ ነው ትባለ። የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል ዐቀባይ አምባሳደር መለስ ዓለም ዛሬ በሰጡት መግለጫ መንግሥት በተለይ ከሳውዲ አረቢያ ከመቶ ሺህ በላይ የሚሆኑ በችግር ውስጥ የሚገኙ ዜጎችን ለማስመለስ በጀመረው ሥራ እስካሁን በ126 በረራዎች ግማሽ ያህሉን ወደ አገራቸው መመለሳቸውን አመልክተዋል። ሴኔጋል ዳካር ውስጥ በተካሄደው የዓለም ባንክ ስብሰባ ላይ ደግሞ ባንኩ ለኢትዮጵያ በሦስት ዓመታት ውስጥ 5.7 ቢሊዮን ዶላር ለመስጠት ቃል መግባቱንም ገልጸዋል።
ቃል ዐቀባዩ ወደ አገራቸው ይመለሳሉ የተባሉትን 12 ሺህ ኢትዮጵያዊያን በተመለከተ ሲናገሩ «የአንዱ ዜጋ መፈታት የብዙ ዜጋ መፈታት ፣ የአንድ ዜጋ እሥር የብዙ ዜጋ እሥር ነው» ብለዋልም። ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር እና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ደመቀ መኮንን በተሳተፉበት ሴኔጋል ዳካር ተደርጎ በነበረው የዓለም ባንክ ስብሰባ ላይ ባንኩ ለኢትዮጵያ በሦስት ዓመታት ውስጥ 5.7 ቢሊዮን ዶላር ለመስጠት ቃል መግባቱንም አንስተዋል። በሌላ በኩል የተባበሩት መንግሥታት ድርጅት በትግራይ ክልል በጦርነት ለወደሙ መሠረተ ልማቶች ለሚደረግ የመልሶ ማቋቋም ሥራ ከገንዘብ ሚኒስቴር ጋር የተደረገ ስምምነትም አስታውሰዋል። የመልሶ ማቋቋም ሥራው «በጦርነት የተመቱትን አፋር እና አማራ ክልሎችንስ ለምን አላካተተም?» በሚል ለቀረበላቸው ጥያቄም «ሌሎች አካባቢዎች ላይ የደረሱ ውድመቶችንም ለመጠገን መንግሥት አበክሮ ይሠራል» " ብለዋል።
ጎረቤታሞቹ ኢትዮጵያ እና ሱዳን ለዘመናት በሚወዛገቡበት እና መቋጫ ያላገኘው፣ መሬት ላይ በግልጽ ባለመካለሉ ከሰሞኑ ፍጥጫቸው አይሎ ታይሏል። ሱዳን አሁን ድረስ በወረራ ሰፊ የሚባል የኢትዮጵያን ሉዓላዊ ግዛትን በመጣስ የተቆጣጠረችው መሬት አለ። ደካማ ቀጣናዊ ድርጅት መሆኑ ተደጋግሞ የሚነሳበት የምሥራቅ አፍሪካ የልማት በይነ መንግሥታት ድርጅት ( ኢጋድ ) የሁለቱን አገሮች ውዝግብ ለማርገብ ከሰሞኑ የጎላ ጥረት ስለማድረጉ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል ዐቀባይ አምባሳደር መለስ ዓለም ተናግረዋል።
መንግሥት ቁጥሩ ያልተገለፀ የጦርነቱ ተሳታፊን የበላውን፣ የከፋ ሰብዓዊ ቀውስ ያስከተለውና እና ከፍተኛ የንብረት ውድመት ያደረሰውን የሰሜን ኢትዮጵያ ጦርነት በሰላም ለመፍታት ተደራዳሪ ቡድንም ሰይሞ ሥራ መጀመሩን የገለፁት ቃል ዐቀባዩ «በኢትዮጵያ መንግሥት በኩል ድርድሩ በአፍሪካ ሕብረት በኩል እንዲደረግ ይፈለጋል፣ ድርድሩ የትም ይደረግ የትም የተቀባይነት ችግር የለውም። ሆኖም በሕወሓት በኩል የበላይ አመራሩ የቤት ሥራ የሆነው የጠብ አጫሪነት ድርጊት እና የጦርነት አታሞ መምታት ነው» በማለት አካባቢው ተጨማሪ ጦርነት ማስተናገድ እንደማይችልና መንግሥት ችግሩን በሰላም ለመፍታት ዝግጁ መሆኑን አብራርተዋል። ኬንያ ናይሮቢ ላይ በተካሄደው የኢጋድ 39ኛ ጉባኤ ላይ የኢትዮጵያ መንግሥት በዚህ ረገድ ያራመደው አቋም በበጎ የተነሳ እንደነበርም ተግልጿል። የታላቁ የኢትዮጵያ ሕዳሴ ግድብ ግንባታም መቀጠሉን አንስተዋል።
ኢትዮጵያ በሶማሌላንድ የበርበራ ወደብ የነበራት የ19 በመቶ ድርሻ መነጠቅ ተጠቅሶ የመንግሥትን ምላሽ የተጠየቁት አምባሳደር መለስ አለም ሶማሌላንድ የሶማሌ አካል መሆኗን ፣ ከኢትዮጵያ ጋር የምትዋሰነው መሬት መኖሩን ፣ ብዙ ቢሊዮን የሚያወጣ የመሰረተ ልማት ዝርጋታ መካሄዱን ፣ ዓለም አቀፍ ሽብርን በመከላከል ረገድም በፀጥታ ዘርፍ በጋራ እንደሚሰሩ እና ከወደቡ ጋር በተያያዘ ከአስተዳደሩ ጋር ኢትዮጵያ ተባብራ መሥራት እንደምትቀጥል አብራርተው ግንኙነታቸው በወደቡ ላይ ብቻ የተገደበ ተደርጎ ሊታይ እንደማይገባም ጠቅሰዋል። የሶማሊያ ፣ የኤርትራ እና የኢትዮጵያ ግንኙነት ላይ የተፈጠረ የግንኙነት መሻከር እንደሌለ የተናገሩ ቃል ዐቀባይ መለስ ዓለም ፣ «ኢትዮጵያ ከኤርትራ ጋር ያላት ግንኙነት መልካም የሚባልና ለሌሎች የአካባቢ አገሮችም አብነት የሚባል ወዳጅነት አለን» ብለዋል።
ሰሎሞን ሙጬ
ሸዋዬ ለገሠ
እሸቴ በቀለ