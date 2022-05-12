የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ሳምንታዊ መግለጫ በሀረማያ  

በሳምንቱ በርካታ የዲፕሎማሲ ስራዎች መሰራታቸውም ተገልፆል። በሌላ በኩል "ሁሉም ዜጋ ለሀገሩ ዲፕሎማት ነው" በሚል መሪ ሀሳብ የውጭ ጉዳይ ሚንስቴር በሀገሪቱ ባሉ ዩኒቨርሲቲዎች የጀመረው የፐብሊክ ዲፕሎማሲ ማዕከል የማቋቋም ጥረት አካል እንደሆን የተገለፀ ተመሳሳይ ማእከል በሀረማያ ዩኒቨርሲቲ ተቋቋሟል።
በሀረማያ ዩኒቨርሲቲ የፐብሊክ ዲፕሎማሲ ማእከል ለማቋቋም የሚያስችል መድረክ ዛሬ በዩኒቨርሲቲው ተካሂዷል። በሀረማያ ዩኒቨርሲቲ የፐብሊክ ዲፕሎማሲ ማእከል ለማቋቋም በዩኒቨርሲቲው በተካሄደ ውይይት ላይ የተገኙት የውጭ ጉዳይ ሚንስቴር ቃል አቀባይ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ የሚንስቴሩን ሳምንታዊ መግለጫ በዚያው በሀረማያ ሰጥተዋል። በጋዜጣው መግለጫቸውም በዚህ ሳምንት የተለያዩ የዲፕሎማሲ ስራዎች መከናወናቸውን አስረድተዋል። የውጭ ጉዳይ ሚንስቴር ቃል አቀባይ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ በኢትዮጵያ የዓለም የምግብ ፕሮግራም አዲስ ተወካይ መምጣታቸውን ፤ ለተወካዩም በምክትል ጠቅላይ ሚንስትር እና ውጭ ጉዳይ ሚንስትር ደመቀ መኮንን በተለያዩ ጉዳዮች ላይ ማብራሪያ መቅረቡን ተናግረዋል። አዲሱ ተወካይም በኢትዮጵያ የአለም ምግብ ፕሮግራምን ተግባር ለማጠናከር እንደሚሰሩ መግለፃቸውን አንስተዋል። የውጭ ጉዳይ ሚንስትር ዲኤታ አምባሳደር ሬድዋን ሁሴን ከአሜሪካ አምባሳደር ጋር በወቅታዊ ጉዳዮች ላይ መነጋገራቸውን ያንሱት ቃል አቀባዩ መንግስት ለሰላም በጎ ርምጃዎች እየወሰደ ባለበት ወቅት በህወሀት በኩል በአፋር እና በአማራ ክልል በኩል ትንኮሳ እየተፈፀመ መሆኑን እና አለም አቀፉ ማህበረሰብ ከዚህ ድርጊት እንዲቆጠብ መንገር እንዳለበት መግለፃቸውን አንስተዋል።
የኢኮኖሚ ዲፕሎማሲን በተመለከተም ጠቀሜታ ያላቸው የተለያዩ ተግባራት መከናወናቸውን የውጭ ጉዳይ ሚንስቴር ቃል አቀባይ አምባሳደር ዲና ጠቁመዋል።በሳምንቱ በርካታ የዲፕሎማሲ ስራዎች መሰራታቸውም ተገልፆል። በሌላ በኩል "ሁሉም ዜጋ ለሀገሩ ዲፕሎማት ነው" በሚል መሪ ሀሳብ የውጭ ጉዳይ ሚንስቴር በሀገሪቱ ባሉ ዩኒቨርሲቲዎች የጀመረው የፐብሊክ ዲፕሎማሲ ማዕከል የማቋቋም ጥረት አካል እንደሆን የተገለፀ ተመሳሳይ ማእከል በሀረማያ ዩኒቨርሲቲ ተቋቋሟል።
በዩኒቨርሲቲው በተካሄደው በዚህ ውይይት የዩኒቨርሲቲው ምሁራን እና ሌሎች ተሳታፊዎች ተገኝተዋል።
መሳይ ተክሉ
ኂሩት መለሰ
ማንተጋፍቶት ስለሺ