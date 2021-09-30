የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር መግለጫ

አምባሳደር ዲና የአፍሪካ ሕብረት የምሥራቅ አፍሪካ ልዩ መልዕክተኛ የቀድሞው የናይጀሪያ ፕሬዝዳንት ኦሊሴጉን ኦባሳንጆ አሜሪካንን ጨምሮ ከተለያዩ የጎረቤት አገራትና የክልል መሪዎች ጋር መነጋገራቸውን ገልፀው አሁን እውነታዎችን እያዩ ነው ብለዋል። ከሰሞኑ የተባበሩት መንግሥታት ሰራተኛች በቁጥጥር ሥር ውለዋል የተባለው ትክክል መሆኑንም አረጋግጠዋል።
በመንግሥት እና በሕወሓት የድርድር ሀሳብ ላይ በኢትዮጵያ መንግሥት በኩል ፣ ውሳኔ አለመደረጉን የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ገለፀ።መንግሥት ከጅምሩ የሰላም ፍላጎት እንደነበረው የተናገሩት የሚኒስቴሩ ቃል ዐቀባይ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ ፣ሕወሓት አሁንም ጥቃትን ማቆም ፣ ከገባባቸው ቦታዎች መውጣት እና የመንግሥትን ቅቡልነት ማመን የሚሉ ቅድመ ሁኔታዎችን ካከበረ ወደ ሰላም የማይገባበት ምክንያት አለመኖሩን አስታውቀዋል። አምባሳደር ዲና ዛሬ በሰጡት ጋዜጣዊ መግለጫ የአፍሪካ ሕብረት የምሥራቅ አፍሪካ ልዩ መልዕክተኛ የቀድሞው የናይጀሪያ ፕሬዝዳንት ኦሊሴጉን ኦባሳንጆ አሜሪካንን ጨምሮ ከተለያዩ የጎረቤት አገራት እና የክልል መሪዎች ጋር መነጋገራቸውን ገልፀው አሁን እውነታዎችን እያዩ መሆኑን አስታውቀዋል። ከሰሞኑ የተባበሩት መንግሥታት ሰራተኛች በቁጥጥር ሥር ውለዋል የተባለው ትክክል መሆኑንም አምባሳደር ዲና አረጋግጠዋል ።የታሰሩት ደግሞ ሕግን በመጣስ ነው ብለዋል።ጋዜጣዊ መግለጫውን የተከታተለው የአዲስ አበባው ዘጋቢያችን ሰሎሞን ሙጬ ዝርዝሩን ልኮልናል።
ሰሎሞን ሙጬ
ኂሩት መለሰ
አዜብ ታደሰ