 የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር መግለጫ | ኢትዮጵያ | DW | 11.11.2021

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ኢትዮጵያ

የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር መግለጫ

አምባሳደር ዲና የአፍሪካ ሕብረት የምሥራቅ አፍሪካ ልዩ መልዕክተኛ የቀድሞው የናይጀሪያ ፕሬዝዳንት ኦሊሴጉን ኦባሳንጆ አሜሪካንን ጨምሮ ከተለያዩ የጎረቤት አገራትና የክልል መሪዎች ጋር መነጋገራቸውን ገልፀው አሁን እውነታዎችን እያዩ ነው ብለዋል። ከሰሞኑ የተባበሩት መንግሥታት ሰራተኛች በቁጥጥር ሥር ውለዋል የተባለው ትክክል መሆኑንም አረጋግጠዋል።

አውዲዮውን ያዳምጡ። 04:53

«ህወሓት ቅድመ ሁኔታዎችን ካከበረ ወደ ሰላም የማንገባበት ምክንያት የለም» አምባሳደር ዲና

በመንግሥት እና በሕወሓት የድርድር ሀሳብ ላይ በኢትዮጵያ መንግሥት በኩል ፣ ውሳኔ አለመደረጉን የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ገለፀ።መንግሥት ከጅምሩ የሰላም ፍላጎት እንደነበረው የተናገሩት የሚኒስቴሩ ቃል ዐቀባይ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ ፣ሕወሓት አሁንም ጥቃትን ማቆም ፣ ከገባባቸው ቦታዎች መውጣት እና የመንግሥትን ቅቡልነት ማመን የሚሉ ቅድመ ሁኔታዎችን ካከበረ ወደ ሰላም የማይገባበት ምክንያት አለመኖሩን አስታውቀዋል። አምባሳደር ዲና ዛሬ በሰጡት ጋዜጣዊ መግለጫ የአፍሪካ ሕብረት የምሥራቅ አፍሪካ ልዩ መልዕክተኛ የቀድሞው የናይጀሪያ ፕሬዝዳንት ኦሊሴጉን ኦባሳንጆ አሜሪካንን ጨምሮ ከተለያዩ የጎረቤት አገራት እና የክልል መሪዎች ጋር መነጋገራቸውን ገልፀው አሁን እውነታዎችን እያዩ መሆኑን አስታውቀዋል። ከሰሞኑ የተባበሩት መንግሥታት ሰራተኛች በቁጥጥር ሥር ውለዋል የተባለው ትክክል መሆኑንም አምባሳደር ዲና አረጋግጠዋል ።የታሰሩት ደግሞ ሕግን በመጣስ ነው ብለዋል።ጋዜጣዊ መግለጫውን የተከታተለው የአዲስ አበባው ዘጋቢያችን ሰሎሞን ሙጬ ዝርዝሩን ልኮልናል።

ሰሎሞን ሙጬ

ኂሩት መለሰ

አዜብ ታደሰ

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«ህወሓት ቅድመ ሁኔታዎችን ካከበረ ወደ ሰላም የማንገባበት ምክንያት የለም» አምባሳደር ዲና  

ተዛማጅ ዘገባዎች

Dina Mufti-Spokesperson of the Foreign Affairs of Ethiopia Addis Abeba, Ethiopia, 16.09.2021**** Author- Solomon Muchie (DW Amharic Correspondent)

የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር መግለጫ 30.09.2021

የኢትዮጵያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል ዐቀባይ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ አለም አቀፍ ረጂ ድርጅቶች ችግር በተፈጠረባቸው የአገሪቱ አካባቢዎች በእኩል ድጋፍ ለማድረግ ፍላጎት ማሳየታቸውን ተናገሩ። በተባበሩት መንግሥታት ጉባኤ የኢትዮጵያ ልዑካን ለ11 አገራት የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮች በአገሪቱ ወቅታዊ ሁኔታ ላይ ማብራሪያ መስጠቱን አስረድተዋል።

Dina Mufti-Spokesperson of the Foreign Affairs of Ethiopia Addis Abeba, Ethiopia, 16.09.2021**** Author- Solomon Muchie (DW Amharic Correspondent)

ሁሉን አካታች ውይይት መቼ እንደሚደረግ በቅርቡ ይፋ ይደረጋል፤የውጭ ጉዳይ ሚንስትር 28.10.2021

መንግሥት ለማዘጋጀት ያቀደው ሁሉን አካታች ውይይት መቼ እንደሚደረግ እና እነማን እንደሚሳተፉበት በቅርቡ ይፋ እንደሚደረግ  የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ገለፀ። ሚኒስቴሩ ዛሬ በሰጠው መግለጫ በአገራዊ ውይይቱ የታጠቁ ኃይሎች ተሳታፊ ስለመሆን አለመሆናቸው ፍኖተ ካርታው በቅርቡ ሲገለፅ የሚታወቅ ይሆናል ብሏል።

Dina Mufti, Spokesperson of the Foreign Affairs of Ethiopia. Wo- Addis Abeba, Ethiopia Wann- 09.07.2021 Author- Solomon Muchie, 9. Juli 2021

የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ሳምንታዊ መግለጫ 22.07.2021

ኢትዮጵያ ሠላማዊ ሆኖ የተጠናቀቀ ምርጫ ማድረጓ እና የሕዳሴ ግድብ ሁለተኛ ዙር የውኃ ሙሌትን ማከናወኗ የኢትዮጵያን የፖለቲካ ሁኔታ ብሎም ሌላው በአገሪቱ ላይ ያለው አመለካከት እንዲቀየር ማድረጉ ተገለፀ።