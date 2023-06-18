የውጭ ዕዳ ክምችት፤ የጎደለ በጀት ፤ ተስፋ እና ኢትዮጵያ

ሀገሪቱ ከ57 ቢሊዮን ዶላር በላይ ዕዳ አለባት። ከዚህ ውስጥ ወደ 27 ቢሊዮን ዶላር ገደማ የውጭ ዕዳ መሆኑን የኢትዮጵያ የገንዘብ ሚኒስቴር እና የዓለም ባንክ መረጃዎች ያመለክታሉ። ሀገሪቱ በዓለም የገንዘብ ድርጅት እና በዓለም ባንክ የዕዳ ሁኔታ ትንታኔ እና ምደባ ከፍተኛ የዕዳ ጫና ያለባቸው አገሮች ምድብ ውስጥ መቀመጧን መረጃዎች ይጠቁማሉ፡፡
የኢትዮጵያ መንግስት በከፍተኛ የዕዳ ጫና ውስጥ ባለበት የ2016 በጀትን ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አቅርቧል። መንግስት በበጀት አመቱ ከያዘው 801 ቢሊዮን ብር አጠቃላይ በጀት ውስጥ ከ27 ከመቶ በላይ የሚሆነውን ለዕዳ ክፍያ ለማዋል አቅዷል። ከአጠቃላይ በጀቱ የ281 ቢሊዮን ብር ወይም የበጀቱ 35 ከመቶ ጉድለት እንዳለበት ለምክር ቤቱ የቀረበው ረቂቅ ያሳያል። ሀገሪቱ ከ57 ቢሊዮን ዶላር በላይ ዕዳ ተከማችቶባታል። ከዚህ ውስጥ ወደ 27 ቢሊዮን ዶላር ገደማ የውጭ ዕዳ መሆኑን የኢትዮጵያ የገንዘብ ሚኒስቴር እና የዓለም ባንክ መረጃዎች ያመለክታሉ።
ሀገሪቱ በዓለም የገንዘብ ድርጅት እና በዓለም ባንክ የዕዳ ሁኔታ ትንታኔ እና ምደባ ከፍተኛ የዕዳ ጫና ያለባቸው አገሮች ምድብ ውስጥ መቀመጧን መረጃዎች ይጠቁማሉ፡፡ የኢትዮጵያ የ2015 የበጀት ጉድለት 308 ቢሊዮን ብር ይደርሳልበዚህ ላይ «ለውጥ» የተባለው መንግስት ከመምጣቱ አስቀድሞ ሀገሪቱ ለዓለም ገበያ የሸጠችው የአንድ ቢሊዮን ዶላር ቦንድ በአዲሱ የበጀት ዓመት ወለድ መክፈል እንደሚጀምር ይጠበቃል። የትግራዩ ጦርነት በሰላም ስምምነት ከተቋጨ በኋላ ኢትዮጵያ በተለይ ከምዕራባውያን ይገኛል ብላ ተስፋ ያደረገችው ብድር እና እርዳታ እስካሁን በተጨባጭ የታየ ውጤት አላስገኘም። የኢትዮጵያ የተቀማጭ ገንዘብ ፈንድ ለየትኞቹ የፋይናንስ ተቋማት ደንበኞች ዋስትና ይሰጣል?በሀገር ውስጥ ከጊዜ ወደ ጊዜ መልኩን እየቀያየረ እና አሁንም ድረስ መቋጫ የታጣለት የእርስ በእርስ ግጭት እና ፖለቲካዊ አለመረጋጋት ከዜጎች እና ተወላጆች ከውጭ ወደ ሀገር ቤት ይላክ በነበረ የውጭ ምንዛሪ ላይ ብርቱ ተጽዕኖ ማድረሱ ታይቷል።
ተጽዕኖው በዘመቻ መልክ ክልከላ እስከማሳደርም ደርሷል። የሀገሪቱ ወቅታዊ ሁኔታ ከውጭ በሚገባው ኢንቨስተመንት ላይም እንዲሁ ጉዳት ማድረሱ በግልጽ እየታየ ነው።ይህ ደግሞ ሀገሪቱ እንደ የአፈር ማዳበሪያ አይነት የምርት ግብአቶችን ጨምሮ መሰረታዊ ናቸው የሚባሉ ገቢ ምርቶች ላይ ብርቱ ፈተና መደቀኑም ታይቷል። ማዳበሪያ በወቅቱ ያልደረሳቸው ገበሬዎች እርሻ እንዳይስተጓጎል ሰግተዋልመንግስትን እጅ እስከመጠምዘዝ የደረሰው እና ገበያው በጥቁር ገበያ ምንዛሪ ላይ መመስረቱ፤ ከጊዜ ወደ ጊዜ መጨመር ብቻ የሚታይበት የዋጋ ግሽበት፤ የገንዘብ የመግዛት አቅም መዳከም ፤ የስራ ዕድል ፈጠራው ተስፋ ማጣት
ሲደማመሩ በእርግጥ ሀገሪቱ ይህን ሁሉ የምትሸከምበት ትከሻስ አላት ወይ? ያሰኛል። የውጭ ዕዳ የተከማቸባት ሀገር በጀቷን ልታሟላ አሁንስ ተስፋዋ ምን ይሆን ?
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