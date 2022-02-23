የውጭ ባንኮች በከፊል ኢትዮጵያ መግባት ጥቅምና ጉዳቱ  

የፓን አፈሪካ ቻንበር ኦፍ ኮሜርስ እና ኢንድስትሪ ዋና ሥራ አስፈፃሚ የምጣኔ ሀብት ባለሞያ አቶ ክቡር ገና ብሔራዊ ባንክ እነኝህን ባንኮች የሚያስገባበት መስፈርት ጊዜ ሰጥቶ በጥንቃቄ አጥንቶ በዝርዝር ማስቀመጥ ይኖርበታል ዞሮ ዞሮ ግን ይህ የውጭ ጫና ውጤት ነው ሲሉ ለዶቼቬለ ተናግረዋል።
ለበርካታ ዓመታት ለውጭ ባንኮች ዝግ ሆኖ የቆየው የኢትዮጵያ ባንክ አገልግሎት በቅርቡ ለውጭ ባንኮች በከፊል ክፍት ይሆናል ተብሏል። መንግሥት የውጭ ባንኮች ወደኢትዮጵያ እንዲገቡ ፓሊሲዎችን አሻሽላለሁ ባለው መሠረት፣ ብሔራዊ ባንክ የውጭ ባንኮች ወደ ሀገር ወስጥ ገብተው የሚሰሩበትን መንግድ በማዘጋጀት ላይ እንደሆነ የብሄራዊ ባንክ ገዢ አቶ ይናገር ደሱ ተናግረዋል። ዶቼቬለ በጉዳዩ ላይ የምጣኔ ሀብት ባለሞያዎችን አስተያየት ጠይቋል። «ከግለሰብ እስከ መንግስት ሀሳብን ወይም ፈጠራን ወደ መሪት አውርዶ ስራ ለመስራት ትልቁ ችግር በቂ የገንዘብ ፍሰት አለመኖር ነው። እነኝህ የውጭ ባንኮች እንደተባለው ወደሀገር ውስጥ ሲገቡ ካፒታል ይዘው የሚገቡ ከሆነ በከፊል ይህንን ይቀርፋሉ ተብሎ ይታሰባል » ይላሉ የምጣኔ ሀብት ምሁሩ አቶ ጌታቸው ተክለማሪያም።።
ለትርፍ የሚመጡት እነኝህ ባንኮች ወደሀገር ውስጥ ሲገቡ የምንቆጣጠርበትን መንገድ ካላዘምንን በስተቀር ጉዳታቸው ከፍተኛ ነው የሚሉት አቶ ጌታቸው ይህ ብቻ ሳይሆን በተቀረው ዓለም እንደምናየው በሀገራችንም የፖለቲካ ጫና መፍጠር ይችላሉ ሲሉ ጉዳታቸውን ተናግረዋል። የፓን አፈሪካ ቻንበር ኦፍ ኮሜርስ እና ኢንድስትሪ ዋና ሥራ አስፈፃሚ የምጣኔ ሀብት ባለሞያ አቶ ክቡር ገና ብሔራዊ ባንክ እነኝህን ባንኮች የሚያስገባበት መስፈርት ጊዜ ሰጥቶ በጥንቃቄ አጥንቶ በዝርዝር ማስቀመጥ ይኖርበታል፥ ዞሮ ዞሮ ግ ን ይህ የውጭ ጫና ውጤት ነው ሲሉ ለዶቼቬለ ተናግረዋል።
ብሄራዊ ባንክ የውጭ ባንኮች በከፊል ወደሀገር ውስጥ እብዲገቡ መፍቀድ ምናልባት በሌሎች ሀገር ውስጥ በሚሰሩ ስራዎች ላይም የገንዘብ የሰው ኃይል እና የሀብት ብክነትን መቀነስ ሊያስከትል ይችላል ተብሎ ይጠበቃል።
ሐና ደምሴ
ኂሩት መለሰ
ሸዋዬ ለገሠ