የዋግኽምራ ተፈናቃዮች ሮሮ

በአማራ ክልል ዋግኽምራ ብሔረሰብ አስተዳደር የዝቋላ ተፈናቃዮች ከነበርንበት ቦታ እንደገና ወደ ሌላ ቦታ በመዛወራችን ለከፋ ችግር እየተጋለጥን ነው አሉ። የወረዳው አደጋ መከላከል ጽ/ቤት በበኩሉ ወረዳው ተፈናቃዮችን ወደ ሌላ ቦታ ሲያዛውር አላሳወቀኝም ይላል።
በአማራ ክልል ዋግኽምራ ብሔረሰብ አስተዳደር የዝቋላ ተፈናቃዮች ከነበርንበት ቦታ እንደገና ወደ ሌላ ቦታ በመዛወራችን ለከፋ ችግር እየተጋለጥን ነው አሉ። የወረዳው አደጋ መከላከል ጽ/ቤት በበኩሉ ወረዳው ተፈናቃዮችን ወደ ሌላ ቦታ ሲያዛውር አላሳወቀኝም ይላል። የትራንስፖርት ችግር በመኖሩ ርዳታ በአግባቡ እየደረሳቸው እንዳልሆነም ተፈናቃዮቹ ይናገራሉ። የክልሉ መንግስት የትራንስፖርት ችግሩን ለማቃለል እየሠራሁ ነው ብሏል።
በአማራ ክልል ዋግኽምራ ብሔረሰብ አስተዳደር በሕወሓት ከተያዙ የዝቋላ ቀበሌዎች ተፈናቅለው በአንድ የሞያና ቴክኒክ ተጠልለው የነበሩ ተፈናቃዮች ከነበሩበት ቦታ ወዳልተመቸ ቦታ በመዛወራቸው ለመኝታ እጥረት መጋለጣቸውን ገለጡ። የምግብ እጥረት እንዳጋጠማቸው በመናገርም አማረዋል።
ሌላው ተፈናቃይ በበኩላቸው የሚመጣ ርዳታ ወደ ቦታው ስለማይደርስ ሌሎች ተፈናቃዮች እየተጠቀሙበት ነው ሲል ይከሳሉ። የዝቋላ ወረዳ የአደጋ መከላከል እና ምግብ ዋስትና ባለሞያ አቶ ንሥ አዱኛ ችግሮች እየተባባሱ መሆናቸውን አመልክተዋል። ተፈናቃዮችን ወደ ማኅበረሰቡ ለመበተን አቅደናልም ብለዋል። የመጠለያ ቦታው ስለመቀየሩ ግን ዕውቅና የለንም ሲሉም አክለዋል።
የዝቋላ ወረዳ ዋና አስተዳዳሪ አቶ ታፈረ ሚሰነ መጠለያ ጣቢያው ለሌላ ተግባር ስለተፈለገ ተፈናቃዮችን ወደ ሌላ ቦታ አዛውረናል ብለዋል፣ ያን ስናደርግ ግን ሌሎችን አለማማከራችን ስህተት ነበር ሲሉ አክለዋል። ርዳታ ለማድረስ ግን ከፍተኛ የተሸከርካሪ እጥረት እንዳለባቸው አመልክተዋል።
በምክትል ርዕሰ ማስተዳደር ማዕረግ የአማራ ክልል ማኅበራዊ ጉዳዮች አስተባባሪ አቶ ሥዩም መኮንን የትራንስፖርት ችግር መኖሩን ጠቁመው መፍትኄ ይፈለጋል ብለዋል። በአማራ ክልል 3 ሚሊዮን የሚጠጋ ተፈናቃይ ሲኖር፤ ከ11 ሚሊዮን በላይ የሚሆን ደግሞ የእለት ርዳታ የሚፈልግ የህብረተሰብ ክፍል ይገኛል።
ዓለምነው መኮንን
ማንተጋፍቶት ስለሺ
ኂሩት መለሰ