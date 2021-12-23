 የዋግኽምራ ብሔረሰብ አስተዳደር የጤና ተቋማት ጉዳይ | ኢትዮጵያ | DW | 27.12.2021

ለርስዎ የምናቀርበውን አገልግሎታችንን ለማሻሻል በማሰብ ኩኪዎችን እንጠቀማለን። ስለዚሁ ጉዳይ ተጨማሪ መረጃዎችን ከሰነድ አጠባበቅ መግለጫችን ማግኘት ይችላሉ።

ተጨማሪ መረጃዎች እሺ
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
ማስታወቂያ

ኢትዮጵያ

የዋግኽምራ ብሔረሰብ አስተዳደር የጤና ተቋማት ጉዳይ

በአማራ ክልል ዋግኽምራ ብሔረሰብ አስተዳደር የጤና ተቋማት አገልግሎት መስጠት የሚያስችል ሁኔታ  ላይ ባለመሆናቸዉ ኅብረተሰቡ ለከፋ ጤና ችግር መጋለጡን የአካባቢው ነዋሪዎችና ባለስልጣናት ተናገሩ።

አውዲዮውን ያዳምጡ። 03:46

ኅብረተሰቡ ለከፋ ጤና ችግር ተጋልጦአል

በአማራ ክልል ዋግኽምራ ብሔረሰብ አስተዳደር የጤና ተቋማት አገልግሎት መስጠት የሚያስችል ሁኔታ  ላይ ባለመሆናቸዉ ኅብረተሰቡ ለከፋ ጤና ችግር መጋለጡን የአካባቢው ነዋሪዎችና ባለስልጣናት ተናገሩ። የብሔረሰብ አስተዳደሩ በህወሓት ኃይሎች በተያዘበት ወቅት አካባቢዉ ላi የሚገኙ ሊቀ-ጳጳስ አቡነ ባርናባስ ባደረጉት ጥረት የአካባቢው ሆስፒታል በከፊልም ቢሆን ጉዳት እንዳልደረሰበት ነዋሪዎች ለዶይቼ ቬለ አመልክተዋል፡፡
በኢትዮጵያ መንግስት በአሸባሪነት የተፈረጀው የህወሓት ኃይል በሰቆጣ ከተማ ተደጋጋሚ ወረራ በማድረግ ከፍተኛ የማህበራዊ መስጫ ተቋማት ማውደሙን ነዋሪዎች ተናግረዋል። በተለይ በከተመው የሚገኙት 4 ጤና ኬላዎችና አንድ ጤና ጣቢያ መቶ በመቶ መውደማቸውን የከተማ አስተዳደሩ ከንቲባ አቶ አሸብር ግርማ አመልክተዋል። ሥራ የሚያስጀምር ሁኔታ ባለመኖሩ ወደ ስራ መግባት እንዳልተቻለ ደግሞ የሰቆጣ ከተማ አስተዳደር ጤና ጽ/ቤት ኃላፊ አቶ ታምሩ ቢምረው ተናግረውናል።

Äthiopien Tigray Konflikt l Warenlager von Rebellen zerstört, Shewa Robit


ለአማራ ክልል ጤና ቢሮ ጤና ተቋማት ስራ የሚጀምሩበት ሁኔታ እንዲፈጠር ተጠይቋል ግን ምላሽ ባለመኖሩ ተላላፊና ተላላፊ ያልሁኑ በሽታዎች እንዳይከሰቱ ሰጋት መኖሩን አስረድተዋል። የዋግኽምራ ብሔረሰብ አስተዳደርና የምዕራብ ካናዳ ሊቀ ጳጳስ አቡነ ባርናባስ በጦርነቱ ወቅት ተቋማት እንዳይዘረፉና እንዳይወድሙ ጥረት ማድረጋቸውንና በዚህም መሰረት ሆስፒታሉ የከፋ ጉዳት አልደረሰበትም ብለዋል። በጤና ተቋማቱ ዝርፊያና ውድመት ተሳትፎ አለው ስለተባለው የአገው ብሔራዊ ሸንጎና የአማራ ክልል ጤና ቢሮ ተቋማቱን ስራ ለማሰጀመር እንቅስቃሴ አላደረገም ስለተባለው ስሞታ አስተያየት ለማካተት ያደረግሁት ጥረት አልተሳካም፡፡


ዓለምነው መኮንን


አዜብ ታደሰ 
ሸዋዬ ለገሠ
 

Audios and videos on the topic

ኅብረተሰቡ ለከፋ ጤና ችግር ተጋልጦአል  

ተዛማጅ ዘገባዎች

የዓፋር ክልል ችግረኞች

የዓፋር ክልል ችግረኞች 23.12.2021

በዓፋር ክልል በሰሜን ኢትዮጵያ  ለአንድ ዓመት በዘለቀው ጦርነት ምክንያት ወደ 376 ሺ የክልሉ ተወላጆች አስቸኳይ እርዳታ እንደሚያስፈልጋቸው አንድ የከልሉ ባለስልጣን አስታወቁ።

Hundreds of thousands have had to leave everything behind to escape the fighting in Amhara. One local official said more than 700 000 displaced people found refuge in Dessie alone but were forced to flee further south as the Tigrayan forces approached. In Debre Berhan, schools were closed and transformed into camps. But living conditions are dire. “There is nothing to eat, there are children here, there is a shortage of clothes and people have left their homes without taking anything with them”, explained Mamito Belachew who came from Ataye. Even with the retake of the areas by the Ethiopian army, many residents haven’t returned home yet. “We are told now it’s peaceful there but if we go, there is nothing. What could we do if we go back? The houses are burned down”, Mamito said.

ኢትዮጵያ፦ ግጭቱ በአማራ ክልል ትቶት ያለፈው ጠባሳ 17.12.2021

በአማራ ክልል ስልታዊ ከተሞች ውስጥ የትግራይ ተዋጊዎች፤ የኢትዮጵያ መንግሥት እና የአማራ ክልል ኃይላት አካባቢውን ለመቆጣጠር ባደረጉት ፍልሚያ መጠነ ሰፊ ውድመት፤ መፈናቀል እና ስቃይ ተከስቷል።

TOPSHOT - Amhara Fano militia fighters walk in the ransacked terminal at the Lalibela airport in Lalibela, on December 7, 2021. - Residents of Lalibela, a city in northern Ethiopia home to storied medieval rock-hewn churches, are reeling from the recent occupation by the Tigray People's Liberation Front (TPLF) insurgent group. Until government forces drove them out last werk, the rebels looted homes and health facilities, while residents lost touch with the outside world due to cuts in transportation, electricity, banking and communications. (Photo by Solan Kolli / AFP) (Photo by SOLAN KOLLI/AFP via Getty Images)

እንወያይ፤ ኢትዮጵያ ወዴት? 19.12.2021

በጦርነቱ የተከሰተዉ ሁኔታ እጅግ የሚያሳዝን እና ምናልባትም በኢትዮጵያ ታሪክ ታይቶ የማይታወቅ ነዉ። በጦርነት የንብረት መዉደም የሰብዓዊ መብት ጥሰቱ እና በሁሉም ቦታ የሚታየዉ ወቀሳ ሊነገር ለአፍ የሚከብድ ለሰሚ ግራ የሚገባ እና ለጆሮ የሚቀፍ ነዉ። እንዲህ ይሆናል ብለዉ አስበዉ ነበር? 