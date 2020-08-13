የዋጋ ግሽበቱና ኢኮኖሚያዊ መፍትሄው ከባለሞያዎች አንጻር

በኢትዮጵያ ለተከታታይ ዓመታት ሲባባስ እንጂ መፍትሄ ሲበጅለት የማይታየው የዋጋ ግሽበት ያስከተለው የኑሮ ውድነት ችግርን ለመፍታት ለሰላምና መረጋጋት ቅድሚያ ሊሰጥ እንደሚገባ ተጠቆመ። በግብርና ላይ የተመሰረተው የአገሪቱን ኤኮኖሚ ለመታደግም አምራቾችን የትኩረት ማዕከል ማድረግ እንደሚገባ የምጣኔ ኃብታዊ ፖለቲካ አጥኚ ገለጹ፡፡
በኢትዮጵያ ለተከታታይ ዓመታት ሲባባስ እንጂ መፍትሄ ሲበጅለት የማይታየው የዋጋ ግሽበት ያስከተለው የኑሮ ውድነት ችግር ለመፍታት ለሰላም እና መረጋጋት ቅድሚያ ሊሰጥ እንደሚገባ ተጠቆመ። በግብርና ላይ የተመሰረተው የአገሪቱን ኤኮኖሚ ለመታደግም አምራቾችን የትኩረት ማዕከል ማድረግ እንደሚገባ የምጣኔ ኃብታዊ ፖለቲካ አጥኚ ለዶቼ ቬለ ገልጸዋል፡፡
በሀገሪቱ ሰፊ የገጠር ማኅበረሰብ ላይ የሚያተኩር የፋይናንስ አቅርቦት በመጨመር ምርታማነትን ማሳደግ ቀዳሚው ሊሆን እንደሚገባው የምጣኔ ኃብታዊ ፖለቲካ አጥኚው ሸዋፈራሁ ሽታሁን ለዶይቼ ቬለ ተናግረዋል። የፋይናንስ ተቋማት አቅም ማጠናከር እና ወደ ኢትዮጵያ የባንክ ዘርፍ ይገባሉ ተብሎ የሚጠበቀው ዓለም አቀፍ የፋይናንስ ተቋማት ችግሩን ለማስወገድ በጎ ሚና እንደሚኖረውም ነው የተጠቆመው ።
ስዩም ጌቱ
ታምራት ዲንሳ
ሸዋዬ ለገሠ