 የዋጋ ግሽበቱና ኢኮኖሚያዊ መፍትሄው ከባለሞያዎች አንጻር | ኢትዮጵያ | DW | 08.04.2022

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ኢትዮጵያ

የዋጋ ግሽበቱና ኢኮኖሚያዊ መፍትሄው ከባለሞያዎች አንጻር

በኢትዮጵያ ለተከታታይ ዓመታት ሲባባስ እንጂ መፍትሄ ሲበጅለት የማይታየው የዋጋ ግሽበት ያስከተለው የኑሮ ውድነት ችግርን ለመፍታት ለሰላምና መረጋጋት ቅድሚያ ሊሰጥ እንደሚገባ ተጠቆመ። በግብርና ላይ የተመሰረተው የአገሪቱን ኤኮኖሚ ለመታደግም  አምራቾችን የትኩረት ማዕከል ማድረግ እንደሚገባ የምጣኔ ኃብታዊ ፖለቲካ አጥኚ ገለጹ፡፡

አውዲዮውን ያዳምጡ። 04:13

በኢትዮጵያ የዋጋ ግሽበቱን ለመግታት ምን ይደረግ?

በኢትዮጵያ ለተከታታይ ዓመታት ሲባባስ እንጂ መፍትሄ ሲበጅለት የማይታየው የዋጋ ግሽበት ያስከተለው የኑሮ ውድነት ችግር ለመፍታት ለሰላም እና መረጋጋት ቅድሚያ ሊሰጥ እንደሚገባ ተጠቆመ። በግብርና ላይ የተመሰረተው የአገሪቱን ኤኮኖሚ ለመታደግም አምራቾችን የትኩረት ማዕከል ማድረግ እንደሚገባ የምጣኔ ኃብታዊ ፖለቲካ አጥኚ ለዶቼ ቬለ ገልጸዋል፡፡ 
በሀገሪቱ ሰፊ የገጠር ማኅበረሰብ ላይ የሚያተኩር የፋይናንስ አቅርቦት በመጨመር ምርታማነትን ማሳደግ ቀዳሚው ሊሆን እንደሚገባው የምጣኔ ኃብታዊ ፖለቲካ አጥኚው ሸዋፈራሁ ሽታሁን ለዶይቼ ቬለ ተናግረዋል። የፋይናንስ ተቋማት አቅም ማጠናከር እና ወደ ኢትዮጵያ የባንክ ዘርፍ ይገባሉ ተብሎ የሚጠበቀው ዓለም አቀፍ የፋይናንስ ተቋማት ችግሩን ለማስወገድ በጎ ሚና እንደሚኖረውም ነው የተጠቆመው ።
ስዩም ጌቱ 
ታምራት ዲንሳ
ሸዋዬ ለገሠ

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በኢትዮጵያ የዋጋ ግሽበቱን ለመግታት ምን ይደረግ?  

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የዋጋ ግሽበት በኢትዮጵያ

የዋጋ ግሽበት በኢትዮጵያ 13.08.2020

በኢትዮጵያ የዋጋ ግሽበት ካለፈው ዓመትም ይሁን ካለፉት ወራት በንፅፅር በሐምሌ ወር ከፍተኛ ጭማሪ ማሳየቱን የማዕከላዊ ስታቲስቲክስ ኤጀንሲ ገልጿል። የኑሮ ውድነት በየጊዜው መጨመሩንና የመሠረታዊ የምግብ ሸቀጦች ዋጋ መናር እንደፈተናቸው ደግሞ ነዋሪዎች ይናገራሉ።