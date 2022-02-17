 የዋጋ ውድነት የተጫነው የበዓል ገበያ | ኢትዮጵያ | DW | 20.04.2022

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ኢትዮጵያ

የዋጋ ውድነት የተጫነው የበዓል ገበያ

በየጊዜዉ የሚያሻቅበዉ የሸቆጦችና የአገልግሎች ዋጋ የሕዝቡን የመግዛት አቅም እየተፈታተነ ኑሮዉንም እያቃወሰዉ መሆኑ እየተነገረ ነዉ።የብሔራዊ ስታቲስቲክ ድርጅት እንደሚለው ባለፈዉ መጋቢት ወር አጠቃላይ የዋጋ ንረት 34 በመቶ፣ የምግብና ምግብ ነክ ደግሞ 43 በመቶ ነበር። ነዋሪዎች ከዓመት በዓላት መቃረብ ጋር የሸቀጦች ዋጋ መናሩ እያስመረራቸዉ ነዉ

አውዲዮውን ያዳምጡ። 04:04

የዋጋ ውድነት የተጫነው የበዓል ገበያ

በብሔራዊ ስታቲስቲክስ አገልግሎት የስታቲስቲክስ ጥናቶችና የኢኮኖሚክ ቆጠራዎች ዘርፍ ምክትል ዋና ዳይሬክተር አቶ አማረ ለገሰ ለዶይቼ ቬለ በሰጡት ማብራሪያ የዋጋ ንረቱ ያለፉትን 2 ወራት ውጤት እንኳ ሲታይ የዋጋ ጭማሪው አጠቃላ ሁኔታ የ34 በመቶ ማሻቀብ ሲያሳይ በምግብ ላይ እስከ 43 በመቶ የዋጋ ጭማሪ ተስተውሏል፡፡

መጪው የሳምንቱ መጨረሻ የትንሳኤ በዓል እና ከአንድ ሳምንት በኋላ የሚከበረውን የኢድ በዓል መዳረሻ ላይ በደረስንበት ባሁን ዋጋ ዋጋው እንደማይቀመስ ሸማቾችም አምርረው ይገልጹታል፡፡

በአዲስ አበባ ኮልፌ ክፍለ ከተማ ጦር ኃይሎች አደባባይ ተብሎ በሚታወቀው ስፍራ በንግድ ትርዒት ላይ የራሷ ምርት የሆነውን እንቁላል ይዛ በመቅረብ አንዱን በሰባት ብር የምትሸጠው ወጣት ሰናይት ግን አምራቾችን ከሸማቾች ቀጥታ ማገናኘቱ ጥሩ መፍትሄ መሆኑን እኛ ማሳያ ነን ትላለች፡፡ አፕ…

ገቢያውን ያረጋጋሉ በሚል እምነት ከወጡትና ለበዓል መዳረሻ የሚሆን የመሰረታዊ ፍጆታ እቃዎች ከያዙት ሌሎችንም አነጋግረናል፡፡

Äthiopien | Markt in Addis Abeba

የብሔራዊ ስታቲስቲክ ድርጅት እንደሚለው ባለፈዉ መጋቢት ወር አጠቃላይ የዋጋ ንረት 34 በመቶ፣ የምግብና ምግብ ነክ ደግሞ 43 በመቶ ነበር።

ሌላው አሁን ያለውን የሸማቾች ፍላጎት ያረጋጋሉ ተብለው በአሁን ወቅት ወደ ገቢያው ከተሰማሩት የሸማቾች ህብረት ስራ ማህበራት ይጠቀሳሉ፡፡ አቶ ታምሩ አባገሮ ቤዛ ሸማቾች ህብረት ስራ ማህበርን በዋና ስራ አስኪያጅነት የሚመሩ ናቸው፡፡ ሸማቾች ግን ይጠይቃሉ፡፡ ይህም ርካሽ አሊያም ተመጣጣጨኝ ዋጋ ሊባል የሚችል አይነት አይደለም፡፡

የቤዛ ሸማቾች ህብረት ስራ ማህበር ኃላፊ አቶ ታምሩ ግን የዋጋ ንረቱ ሌሎች ምክኒያቶችም ያለው ነው ባይ ናቸው፡፡

የዋጋ ንረት መስተዋል ለኢኮኖሚ እንቅስቃሴው መልካም ቢሆንም በአንድ ዲጂት ብቻ መገደብ ያለበት ነው የሚሉት የኢትዮጵያ ስታቲስቲክስ አገልግት የስታቲስቲክስ ጥናቶችና የኢኮኖሚክ ቆጠራዎች ዘርፍ ምክትል ዋና ዳይሬክተር አቶ አማረ ለገሰ ችግሩን በአጭር ጊዜ ለመፍታት ፈታኝ ሲሉም በመግለጽ መፍትሄንም ጠቃቅሰዋል፡፡

ስዩም ጌቱ

ነጋሽ መሐመድ

እሸቴ በቀለ

 

 

 

 

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የዋጋ ውድነት የተጫነው የበዓል ገበያ  

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