 የዋጋ ንረትና የኢትዮጵያዉያን ሮሮ | ኢትዮጵያ | DW | 06.04.2022

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ኢትዮጵያ

የዋጋ ንረትና የኢትዮጵያዉያን ሮሮ

የአዲስ አበባ ነዋሪዎች እንደሚሉት በተራዉ ዜጋና በባለስልጣናት፣ በድሆችና ሐብታሞች መካከል የሚታየዉ እጅግ የሰፋ የኑሮ ተባለጥ ችግረኞች የአመፅና ዘረፋ አማራጭን እንዲያማትሩ እያስገደደ ነዉ

አውዲዮውን ያዳምጡ። 03:32

«የኑሮ ዉድነቱ ሰዎችን ወደ አመፅና ዘረፋ እንዳያስገባ ያሰጋል» ነዋሪዎች

ኢትዮጵያ ዉስጥ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየናረ የመጣዉ የመሰረታዊ ሸቀጦች ዋጋ ሕዝቡን ክፉኛ እያስጨነቀ፣ አንዳዶችን ደግሞ ለተመፅዋችነት እየዳረገ ነዉ።የአዲስ አበባ ነዋሪዎች እንደሚሉት በተራዉ ዜጋና በባለስልጣናት፣ በድሆችና ሐብታሞች መካከል የሚታየዉ እጅግ የሰፋ የኑሮ ተባለጥ ችግረኞች የአመፅና ዘረፋ አማራጭን እንዲያማትሩ እያስገደደ ነዉ።የንግድና ቀጠናዊ ሚንስቴር ትናንት ለሐገሪቱ ምክር ቤት እንደራሴዎች ባቀረበዉ ዘገባ ግን ችግሩን «ዉጪያዊ» አድርጎ አቅርቦታል።አንዳድ የምክር ቤት አባላት ግን የችግሩን ጥልቀት ለመጀመሪያ ጊዜ ጠንከር ባሉ ቃላት ሲገልፁና መንግስትን ሲያስጠነቅቁ ተሰምተዋል።

ሰለሞን ሙጬ 

ነጋሽ መሐመድ

ሸዋዬ ለገሰ

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«የኑሮ ዉድነቱ ሰዎችን ወደ አመፅና ዘረፋ እንዳያስገባ ያሰጋል» ነዋሪዎች  

ተዛማጅ ዘገባዎች

ልጓም ያልተበጀለት የኑሮ ውድነት በኢትዮጵያ

ልጓም ያልተበጀለት የኑሮ ውድነት በኢትዮጵያ 13.03.2022

መሰረታዊ የፍጆታ እቃዎች መወደድ አብዛኛው ኢትዮጰያዊ የእለት ኑሮውን ለመግፋት እንዳስቸገረው በተደጋጋሚ ይሰማል። ከከተማ ገጠር ሳይሉ የኑሮ ውድነቱ ያላንኳኳበት ስፍራ እንደሌለም ነው የሚነገረው። ሌለው ቀርቶ የዘይት ጠብታ እንኳን ዋጋው በአጭር ጊዜ ጣራ በመንካቱ ብርቅ መሆን ጀምሯል። የኑሮ ውድነቱን የሚቃኝ ውይይት አካኺደናል። ከታች ያድምጡ።

Market in Addis Ababa- Cost of living getting high in Ethiopia. Customers and merchants’ reaction on the recent cost of living.

የኑሮ ውድነቱ ያላማረረው ማግኘት ይከብዳል። 13.03.2022

 የጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ አራት የሥልጣን ዓመታት

 የጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ አራት የሥልጣን ዓመታት 06.04.2022

ከአራት ዓመታት በፊት የሕዝብ የለውጥ ትግል ሲያይል ኢህአዴግም በውስጡ በመፍረክረኩ ማሻሻያዎችን ለማድረግ ቃል ገብቶ አዲስ አመራር ወደ መምረጡ ነበር የሄደው።