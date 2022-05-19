 የዋስትና መብትና የባለሙያ አስተያየት | ኢትዮጵያ | DW | 13.06.2022

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ኢትዮጵያ

የዋስትና መብትና የባለሙያ አስተያየት

የሕግ አማካሪ እና ጠበቃ ሽብሩ በለጠ ድርጊቱ ገና ከተጠርጣሪው እስር እንደሚጀምር ይናገራሉ። ተጠርጣሪው ወንጀል ስለመፈጸሙ በማስረጃ ተረጋግጦ በቁጥጥር ሥር ሲውል የምርመራ የቀጠሮ ጊዜ እንደሚያሳጥር፣ ፖሊስ ተጠርጣሪውን ይዞ ወንጀል መፈለግ ግን ከስነስርዓት ውጭ ከመሆኑም በላይ ማለቂያ ለሌለው የምርመራ ቀነ ቀጠሮ ጥያቄ ይዳርጋል ብለዋል።

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የዋስትና መብትና የባለሙያ አስተያየት

ኢትዮጵያ ውስጥ የተጠርጣሪዎች የዋስትና ጥያቄዎች እና በሥር ፍርድ ቤት የሚሰጡ ውሳኔዎች ያለምንም ቅድመ ሁኔታ ሊከበሩ እንደሚገባ የሕግ ባለሙያዎች አሳሰቡ። ሁለት የሕግ ባለሙያ እና ጠበቆች ለዶቼ ቬለ (DW) በጉዳዩ ላይ በሰጡት አስተያየት የስር ፍርድ ቤቶች ዋስትና እንዲፈቀድ ውሳኔ ሲሰጡ ፖሊስ ይግባኝ ጠይቄያለሁ በሚል ተጠርጣሪን አስሮ ማቆየት እየተዘወተረ መሆኑን በመጥቀስ የተጠርጣሪዎች መብት የሚጋፋ በመሆኑ ሊታረም እንደሚገባው አጽንኦት ሰጥተዋል።

በወንጀል ነክ ጉዳዮች በተለይም ከፖለቲካ ጋር በተያያዘ በፖሊስ ቁጥጥር ሥር የሚውሉ ተጠርጣሪዎች ተደጋጋሚ የ14 ቀናት የምርመራ ጊዜ ሲጠየቅባቸው ይስተዋለል።  ጉዳያቸው ዋስትና የማያስከለክል መሆኑን በመጥቀስ የስር ፍርድ ቤት የዋስትና መብት ይከበር ብሎ ሲወስን ፖሊስ ለበላይ ፍርድ ቤት አቤት ብያለሁ በሚል የፍርድ ቤት ውሳኔ ያለ የበላይ ፍርድ ቤት መሻሪያ እግድ ተጠርጣሪን አልቀም ማለቱ እየታየ ያለ የዘወትር ክስተት እየሆነ ነው። 
የሕግ አማካሪ እና ጠበቃ ሽብሩ በለጠ ድርጊቱ ገና ከተጠርጣሪው እስር እንደሚጀምር ይናገራሉ። ተጠርጣሪው ወንጀል ስለመፈጸሙ በማስረጃ ተረጋግጦ በቁጥጥር ሥር ሲውል የምርመራ የቀጠሮ ጊዜ እንደሚያሳጥር፣ ፖሊስ ተጠርጣሪውን ይዞ ወንጀል መፈለግ ግን ከስነስርዓት ውጭ ከመሆኑም በላይ ማለቂያ ለሌለው የምርመራ ቀነ ቀጠሮ ጥያቄ ይዳርጋል ብለዋል።

በማንኛውም ፍርድ ቤት የሕግ አማካሪና ጠበቃ አቶ ሰሎሞን ገዛኸኝም የአቶ ሽብሩን ሐሳብ ይጋራሉ። የስር ፍርድ ቤት ውሳኔዎች ያለምንም ቅድመ ሁኔታ መከበር እንዳለባቸው በማከል።

የበላይ ፍርድ ቤት የዋስትና መብት ተግባራዊ እንዳይሆን እግድ ባልሰጠበት ሁኔታ ተጠርጣሪን አስሮ ማቆየት ተገቢ እንዳሆነ የገለጹልን ጠበቃ ሽብሩ በለጠ የምርመራ ሂደቱን በበላይነት የሚመራው ፍትሕ ሚኒስቴር ለጉዳዩ ትኩረት ሰጥቶ መፍትሔ እንዲያፈለልግ አሳስበዋል።

ዮሐንስ ገብረ እግዚአብሔር 

ሽዋዬ ለገሠ


 

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