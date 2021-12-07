 የዉጭ ሃገራት ወቀሳ እና የኢትዮጵያ መንግሥት ምላሽ | ኢትዮጵያ | DW | 07.12.2021

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ኢትዮጵያ

የዉጭ ሃገራት ወቀሳ እና የኢትዮጵያ መንግሥት ምላሽ

ዩናይትድ ስቴትስ አሜሪካ፣ ዩናይትድ ኪንግደም እና ካናዳን ጨምሮ ስድስት ሃገራት በኢትዮጵያ ውስጥ ብሔርን መሠረት ያደረገ እስር «አሳስቦናል» አሉ። ስድስቱ ሃገራት በመግለጫው «የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ መታወጅን ተከትሎ የአንድ ብሔር ተወላጆች ተለይተው መታሰራቸው» ስጋት እንዳሳደረባቸው አስረድተዋል።

አውዲዮውን ያዳምጡ። 04:30

መንግሥት«ከህግ አግባብ ውጭ ያሰርኩት አንድም ዜጋ የለም»


ዩናይትድ ስቴትስ አሜሪካ፣ ዩናይትድ ኪንግደም እና ካናዳን ጨምሮ ስድስት ሃገራት በኢትዮጵያ ውስጥ ብሔርን መሠረት ያደረገ እስር «አሳስቦናል» አሉ። 
በአሜሪካ የውጭ ጉዳይ ቢሮ ድረ ገጽ ላይ የወጣው የስድስቱ ሃገራት መግለጫ «የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ መታወጅን ተከትሎ የአንድ ብሔር ተወላጆች ተለይተው መታሰራቸው» ስጋት እንዳደረባቸው ያስረዳል። የኢትዮጵያ መንግሥት በበኩሉ ብሔርን መሰረት በማድረግ ከሕግ አግባብ ውጭ ያሰርኩት አንድም ዜጋ የለም ሲል ክሱን ተከላክሎታል፡፡ 

Ethnic Tigrians rally against TPLF in Addis Abeba, Ethiopia


በጉዳዩ ላይ ለዶይቼ ቬለ ማብራሪያ የሰጡት በኢፌዴሪ ፍትህ ሚኒስቴር የጠቅላይ አቃቤ ሕግ ዘርፍ ሚኒስትር ዴኤታ አቶ ፍቃዱ ፀጋ አዋጁ ብሔር ላይ የማተኮር ፍላጎት ያለው ሳይሆን መሰረቱ የዜጎችን ደህንነት ማስጠበቅ ነው ይላሉ፡፡
የኢትዮጵያ መንግሥት ከፍተኛ ቁጥር ያላቸው ዜጎችን «ብሔራቸውን መሠረት በማድረግ ያለ ክስ እያሰረ ነው» ያሉት አገራት አሜሪካ፣ ካናዳ፣ አውስትራሊያ፣ ዴንማርክ፣ ኔዘርላንድስ እና ዩናይትድ ኪንግደም ናቸው። ዶይቼ ቬለ ከአዲስ አበባ ያነጋገራቸው እና እናታቸው መታሰራቸውን የሚገልጹት አንድ ስማቸውን ከመግለጽ የተቆጠቡት ነዋሪ እንደሚሉት በተለይም ከአንድ ወር ወዲህ መሰል ክስተቶችን ማስተዋላቸውን ገልጸዋል፡፡ በሌላ በኩል መንግሥትን የሚፋለመው ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ (ህወሓት)ን በመቃወም ባለፈው እሁድ በአዲስ አበባ በተካሄደው ሰልፍ ላይ አስተያየታቸውን ለዶይቼ ቬለ የሰጡት የትግራይ ተወላጅ የመዲናዋ ነዋሪ ሀሳቡን ውድቅ አድርገዋል፡፡ 

Ethnic Tigrians rally against TPLF in Addis Abeba, Ethiopia


በዚሁ በአገራቱ ክስ እና የነዋሪዎች ቅሬታ ላይ ዶይቼ ቬለም የመንግሥትን አቋም የጠየቃቸው በፍትህ ሚኒስቴር የጠቅላይ አቃቤ ህግ ዘርፍ ሚኒስትር ዴኤታ አቶ ፍቃዱ ፀጋ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ዓላማ ለአገር ስጋት የሆኑ ቡድኖችን በመደገፍ የተጠረጠሩት ላይ ብቻ የሚያተኩር መሆኑን ይናገራሉ። የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን (ኢሰመኮ) ከሳምንታት በፊት ባወጣው መግለጫው ብሔር ተኮር እስራት እንደሚፈጸም እና ይህም እንዳሳሰበው ገልጿል። የፍትህ ሚኒስትር ዴኤታ ፍቃዱ ፀጋ ግን የመንግሥት እርምጃ የሕግና ሰብዓዊ መብት ድንጋጌዎችን የሳተ አለመሆኑን ነው ያብራሩት፡፡ ዓመትን የተሻገረው የሰሜን ኢትዮጵው ጦርነት መጠነ ሰፊ የሰብዓዊ መብት ጥሰቶች፣ ሞት እና የንብረት ውድመቶችን ማስከተሉም በተደጋጋሚ ተዘግቧል።


ስዩም ጌቱ 
አዜብ ታደሰ 
ማንተጋፍቶት ስለሺ
 

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