 የዉጪ ጉዳይ ሚንስቴር መግለጫ | ኢትዮጵያ | DW | 24.03.2022

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ኢትዮጵያ

የዉጪ ጉዳይ ሚንስቴር መግለጫ

የሚኒስቴሩ ቃል ዐቀባይ  ዲና ሙፍቲ ዛሬ ለጋዜጠኞች በሰጡት መግለጫ  "የዳቦ ስም የተሰጣቸው" ያሏቸው ረቂቅ ሕግጋት የኢትዮጵያ መንግሥት ደካማና የሚጠመዘዝ መንግሥት እንዲሆን የሚያደርጉ ናቸው ብለዋል

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«ረቂቅ ሕግጋቱ ከፀደቁ የሁለቱ ሐገራት ነባር ግንኙነት ይበላሻል» ኢትዮጵያ

የዩናይትድ ስቴትስ ሕግ መምሪያና መወሰኛ ምክር ቤቶች ያረቀቋቸዉ ኢትዮጵያን የሚመለከቱ ሁለት ሕግጋትን የኢትዮጵያ መንግሥት አጥብቆ እንደሚቃወማቸዉ  በአፍሪቃ ቀንድ ለዩናይትድ ስቴትስ  ልዩ መልዕክተኛ መናገሩን የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ገለፀ።የሚኒስቴሩ ቃል ዐቀባይ  ዲና ሙፍቲ ዛሬ ለጋዜጠኞች በሰጡት መግለጫ  "የዳቦ ስም የተሰጣቸው" ያሏቸው ረቂቅ ሕግጋት የኢትዮጵያ መንግሥት ደካማና የሚጠመዘዝ መንግሥት እንዲሆን የሚያደርጉ ናቸው ብለዋል።HR6600 እና S.3199 የተባሉት ረቂቅ ሕግጋት ከፀደቁ የሁለቱን ሐገራት ታሪካዊ ግንኙነት ክፉኛ ይጎዳሉ ሲሉ ምክትል ጠቅላይ ሚንስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን ለልዩ መልእክተኛው መናገራቸው አምባሳደር ዲና አስታዉቀዋል።

ሰለሞን ሙጬ 

ነጋሽ መሐመድ

አዜብ ታደሰ

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«ረቂቅ ሕግጋቱ ከፀደቁ የሁለቱ ሐገራት ነባር ግንኙነት ይበላሻል» ኢትዮጵያ  

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17.03.2022 A general view before Ukraine's President Volodymyr Zelenskiy addresses Germany's lower house of parliament, the Bundestag, via videolink, after Russia's invasion of Ukraine, in Berlin, Germany, March 17, 2022. REUTERS/Annegret Hilse

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ዩናይትድስቴትስ በኢትዮጵያው የሚካሄደውን ጦርነት ለማስቆም እንዲቻል ዲኘሎማሲያዊ ድጋፏን አጠናክራ እንደምትቀጥል አስታወቀች። የአሜሪካ ውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤት ቃል አቀባይ ኔድ ኘራይስ ትናንት ለጋዜጠኞች በሰጡት መግለጫ የኢትዮጵያ መንግስት ተዓማኒነት ያለውና ሁሉንም ያሳተፈ ብሄራዊ ውይይት እንዲጀምር ጥሪ አቅርበዋል።