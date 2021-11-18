 የዉጪ ጉዳይ ሚንስቴር መግለጫ | ኢትዮጵያ | DW | 20.01.2022

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ኢትዮጵያ

የዉጪ ጉዳይ ሚንስቴር መግለጫ

ቃል አቀባይ ዲና ሙፍቲ ዛሬ ለጋዜጠኞች አንደነገሩት የኮሮና ተሕዋሲ ስርጭትን ምክንያት በማድረግ ጉባኤዉ አዲስ አበባ ዉስጥ እንዳይደረግ ግፊት ሲደረግ ነበር።ዛሬ ከኢትዮጵያ መንግስት ባለስልጣናት ጋር እዚያዉ አዲስ አበባ ዉስጥ ስለሚነጋገሩት የዩናይትድ ስቴትስ ዲፕሎማቶች ተልዕኮ ግን አምባሳደር ዲና መረጃ የላቸዉም

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የኢትዮጵያ የዉጪ ጉዳይ ሚንስቴር መግለጫ

35ኛዉ የአፍሪቃ ሕብረት የመሪዎች ጉባኤ በአካል አዲስ አበባ ዉስጥ እንዳይካሔድ የተደረገዉን ግፊት የኢትዮጵያ መንግስት ማክሸፉን የሐገሪቱ ዉጪ ጉዳይ ሚንስቴር አስታወቀ።ሚንስቴሩ ቃል አቀባይ ዲና ሙፍቲ ዛሬ ለጋዜጠኞች አንደነገሩት የኮሮና ተሕዋሲ ስርጭትን ምክንያት በማድረግ ጉባኤዉ አዲስ አበባ ዉስጥ እንዳይደረግ ግፊት ሲደረግ ነበር።ዛሬ ከኢትዮጵያ መንግስት ባለስልጣናት ጋር እዚያዉ አዲስ አበባ ዉስጥ ስለሚነጋገሩት የዩናይትድ ስቴትስ ዲፕሎማቶች ተልዕኮ ግን አምባሳደር ዲና መረጃ የላቸዉም።ቃል አቀባዩ ስለሕዳሴ ግድብ፣ የኢትዮጵያ መንግስት ጦር ትግራይ ዉስጥ ያደርሰዋል ስለተባለዉ የአየር ድብደባና በሌሎችም ጉዳዮች ላይ ለተነሱ ጥያቄዎች መልስ ሰጥተዋል።

ሰለሞን ሙጬ 

ነጋሽ መሐመድ

ሸዋዬ ለገሰ

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የኢትዮጵያ የዉጪ ጉዳይ ሚንስቴር መግለጫ  

ተዛማጅ ዘገባዎች

18.11.2021, Adis Abeba, Äthiopien, Dina Mufti bei der Pressekonferenz des Ministeriums für auswärtige Angelegenheiten zu aktuellen diplomatischen und geopolitischen Themen

የኢትዮጵያ ዉጪ ጉዳይ ሚንስቴር መግለጫ 18.11.2021

የኢትዮጵያ ዉጪ ጉዳይ ሚንስቴር ቃል አቀባይ ዲና ሙፍቲ ዛሬ ለጋዜጠኞች እንደነገሩት በጦርነቱ ለተጎዳዉ ሕዝብ ርዳታ ለመስጠት የበረራ ፈቃድ የጠየቁ ድርጅቶች ፍቃዱ ተሰጥቷቸዋል። የርዳታዉን መጠንና  ለችግረኛዉ የሚደርስበትን ጊዜ ግን ቃል አቀባዩ አልገለጡም።

20.11.2021 Äthiopien Hawassa | University. Ambassador Dina Mufti, Spokesperson of the Foreign Affairs of Ethiopia

የኢትዮጵያ መንግስት ወቀሳ 14.12.2021

የሚንስቴሩ ቃል አቀባይ ዲና ሙፍቲ ዛሬ ለጋዜጠኞች እንደነገሩት በመጪዉ ሰኔ ኢትዮጵያ ዉስጥ ሊደረግ የታቀደዉ ዓለም አቀፍ የቴሌኮሙኒኬሽን ስብሰባ ወደ ሌላ ሐገር እንዲዛወር ቅስቀሳ እየተደረገ ነዉ።

18.11.2021, Adis Abeba, Äthiopien, Dina Mufti bei der Pressekonferenz des Ministeriums für auswärtige Angelegenheiten zu aktuellen diplomatischen und geopolitischen Themen

የኢትዮጵያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር መግለጫ 06.01.2022

የተጠናቀቀው የጎርጎረስያኑ 2021 ኢትዮጵያ ብርቱ የዲፕሎማሲ ጫና የተጋፈጠችበት ነበር ሲል የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ገለፀ። ያም ሆኖ አገሪቱ የገጠማትን የውጭ ጫና በአሸናፊነት ማጠናቀቋን የሚኒስቴሩ ቃል ዐቀባይ አምባሳዳደር ዲና ሙፍቲ ተናገሩ። የሰብዓዊ መብት ተሟጋቹ ሒውማን ራይትስ ዎች ያወጣውን መግለጫ አምባሳደር ዲና "ድርሰት" ብለውታል