“የወታደራዊ ኩብለላ ጥፋተኝነት” ፍርደኞች አቤቱታ

«106 ተጠርጣሪዎች በወታደራዊ ፍርድ ቤቱ ከታሰሩ ከ1ዓመት በኋላ ግንቦት 21 ቀን 2015 ዓ.ም. ነጻ ናችሁ በሚል ቢለቀቁም በተመሳሳይ ወንጀል የተጠረጠሩ 723 ባልደረቦቻቸው ግን በዚያው አፋር ክልል ውስጥ በሚገኘው ቱላ የወታደራዊ ማሰልጠኛ ካምፕ ውስጥ ታስረው ይገኛሉ፡፡ 723 ያህሉ ደግሞ ከ2 እስከ 6 ኣመት ተፈርዶባቸዋል፡፡»
ሰሜን ኢትዮጵያው ጦርነት ወቅት በኮብላይነት ተከሰው የተፈረደባቸው የሰራዊት አባላት አስቸጋሪ ባሉት የኑሮ ሁኔታ ውስጥ መውደቃቸውን ገለጹ።ከአንድ ዓመት በላይ አፋር ክልል ውስጥ ከፍተኛ ሙቀት ባለበት ቱላ ወታደራዊ ካምፕ ውስጥ እንገኛለን ያሉት የቀድሞ የሰራዊቱ አባላት የፕሪቶሪያ የሰላም ስምምነት ያመጣቸው ትሩፋቶች እንዲደርሳቸውም ይጠይቃሉ።የኢትዮጵያ መከላከያ ሚኒስቴር የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ ኮሎኔል ጌትነት አዳነ ስለ እስረኞቹ ሁኔታ እና ቁጥር ማብራሪያ ከመስጠት ተቆጥበው፤ መሰል ጉዳይን በተመለከተ ተቋማቸው አጥፊ ያሏቸውን የሚቀጣበት አሰራር ግን መኖሩን ለዶቼ ቬለ አብራርተዋል፡፡ሥዩም ጌቱ ዝርዝር ዘገባ አለው።
AAሰኔ 22 ቀን 2013 ዓ.ም. የኢትዮጵያ መንግስት ሠራዊት ከትግራይ ኃይሎች ጋር ሲዋጋ አፋር ክልል አባዓላ በሚባል አከባቢ ቆስለው ደቡብ ጎንደር ዞን ወረታ ከተማ ወደሚገኙ ቤተሰባቸው እንደተቀላቀሉ የሚገልጹት አስር አለቃ ጋሻው ታዘብ በቤተሰብ ምክንያት ባሉት ሰበብ ወደ ሠራዊቱ ሳይመለሱ መቅረታቸውን አልሸሸጉም፡፡ ከዚያም ግንቦት 03 ቀን 2014 ዓ.ም. በአማራ ክልል ፀጥታ አካላት በኮብላይነት ተጠርጥረው ተይዘው በተመሳሳይ ወታደራዊ ወንጀል ከተጠረጠሩ 839 የሠራዊቱ አባላት ጋር በመከላከያ ሠራዊቱ ፍርድ ቤት መቅረባቸውን ያስረዳሉ፡፡ እርሳቸው እንደሚሉት እሳቸውን ጨምሮ 106 ተጠርጣሪዎች በወታደራዊ አስራር ፍርድ ቤቱ ከታሰሩ ከአንድ ዓመት በኋላ ግንቦት 21 ቀን 2015 ዓ.ም. ነጻ ናችሁ በሚል ቢለቀቁም በተመሳሳይ ወንጀል የተጠረጠሩ 723 ባልደረቦቻቸው ግን በዚያው አፋር ክልል ውስጥ በሚገኘው ቱላ የወታደራዊ ማሰልጠኛ ካምፕ ውስጥ ታስረው ይገኛሉ፡፡ “ችሎት ቀርበን ነበር፡፡ ነገር ግን 106 ሰው ክሳችን ተቋርጦ ነጻ ተብለን ከእስር ተፈተናል፡፡ 723 ህሉ ደግሞ ከ2 እስከ ስድስት ኣመት ተፈርዶባቸዋል፡፡ የሁላችንም ክስ የህወሓት አሸባሪ በሰሜን ዕዝ ላይ ውጊያ ስከፍት በመኮብለል በሚል ነበር የተከሰስነው፡፡ አሁን የህወሓት አሸባሪ የሚለው ወንጀል ውድቅ ሆኖ እነሱም ስልጣን ይዘዋል፡፡ የኛስ ክስ ውድቅ የማይሆነው ለምንድነው የሚለው አንደኛው ጥያቄያችን ነው፡፡ ሁለተኛው ደግሞ የተከሰስንበት ወንጀላችን ያው ሆኖ ፍርዳችን እንዴት ተለያየ የሚል ነው፡፡”
አስተያየት ሰጪው በወታደራዊ ካምፑ የታሰሩት አስቸጋሪ ያሉት ሁኔታ ውስጥ እንደሚገኙም አክለው አብራርተዋል፡፡ “እዛ ያሉት አሁንም አስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ ስላሉ በናንተ በኩል ድምጽ እንድትሆናቸው ነው፡፡ በዚያ ከፍተኛ ሙቀት ባለበት ስፍራ በደረቅ ብስኩት ነው ኑሮን ሚገፉት፡፡”
ሻምበል ባሻ ፈንታሁን ወዳጄ ደግሞ አስተያየታቸውን የሰጡን ከዚው በእስር ላይ ከሚገኙበት ቱላ ወታደራዊ ካምፕ መሆኑን ነው ነገሩን፡፡ “ከአመጣጣችን አብዛኞቻችን ለእረፍትና ህክምና የመጣን ነበር፡፡ ከዚያን ግንቦት ወር 2014 ዓ.ም. ተጣርታችሁ ትመለሳላችሁ በሚል በክልል ጸጥታ ኃሎች ወደ ጋይንት ማረሚያ ቤት ካሰባሰቡን በኋላ ነው ግንቦት 27 ቀን 2014 ዓ.ም. ወደ አፋር ክልል ቱላ ካምፕ ያመጡን፡፡ አሁንም ቢሆን ከፍተኛ ሙቀት ባለበት የውሀ እና የህክምና ችግሮች እለም ኮሾሮ እየበላን ነው ቀን የምንገፋው፡፡ ከ50 ሜትር ውጪ ያለ እንቅስቃሴም አይፈቀድልንም፡፡”
ለእረፍት ወጥተው እያሉ እረፍታቸውን ሳይጨርሱ መያዛቸውን የሚገልጹት እኚህ አስተያት ሰጪ፤ የመከላከያ ሚኒስቴር ክሳቸውን ውድቅ አድርጎላቸዋል ተብሎ ካሰናበታቸው 106ቱ የተለየ የተከሰስንበት ክስም የለም ሲሉ ሞግተዋል፡፡
የኢትዮጵያ መከላከያ ሚኒስቴር የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ ኮሎኔል ጌትነት አዳነ ስለ እስረኞቹ ሁኔታ እና ቁጥር ማብራሪያ ከመስጠት ተቆጥበው፤ መሰል ጉዳይን በተመለከተ የተቋማቸው አሰራር ነው ያሉት ላይ ለዶቼ ቬለ ማብራሪያ ሰጥተዋል፡፡ “ተቋሙ ማንም የሚዳኝበት ወታደራዊ ፍርድ ቤት አለው፡፡ ቦታ መርጦ መታሰር የሚፈቅድ አሰራር የለም፡፡ በተቋማችን ማንኛውም ሰው ቢያጠፋ የተቋም የፍትህ አሰራር አለን፤ በሱ ፍርድ ያገኛል፡፡ ከዚያ ባሻገር በተቋሙ የውስጥ አሰራር እና ለአገሪቱ ሰብዓዊ ተቋማት ቅሬታቸውን ማቅረብ ይችላሉ፡፡”
ስዩም ጌቱ
ኂሩት መለሰ
ታምራት ዲንሳ