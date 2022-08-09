 የወባ ወረርሺኝ በድሬዳዋ መቀስቀሱ | ጤና እና አካባቢ | DW | 02.09.2022

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ጤና እና አካባቢ

የወባ ወረርሺኝ በድሬዳዋ መቀስቀሱ

በድሬደዋ ከተማ በመገባደድ ላይ ባለው ዓመት የወባ በሽታ ስርጭት መጠን መጨመሩን የመስተዳድሩ ጤና ቢሮ ዐስታውቋል። በቅርቡ «ሴፋንሲ» የተሰኘ አዲስ ትንኝ በአድተዳደሩ መገኘቱ በትንኝ ንክሻ የሚተላለፉ በሽታዎች ስጋት ሊጨምር መቻሉ ተገልጿል።

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በድሬደዋ ከተማ በመገባደድ ላይ ባለው ዓመት የወባ በሽታ ስርጭት መጠን መጨመሩን የመስተዳድሩ ጤና ቢሮ ዐስታውቋል። በቅርቡ «ሴፋንሲ» የተሰኘ አዲስ ትንኝ በአድተዳደሩ መገኘቱ በትንኝ ንክሻ የሚተላለፉ በሽታዎች ስጋት ሊጨምር መቻሉ ተገልጿል። 

የድሬደዋ አስተዳደር ጤና ቢሮ ኃላፊ ወ/ሮ ለምለም በዛብህ በዓመቱ የወባ በሽታ ስርጭት መጨመሩን እና በተለይም በቅርቡ አዲስ ትንኝ በአስተዳደሩ መገኘቱ በትንኝ ንክሻ የሚተላለፉ በሽታዎች ስጋት እንዲጨምር ማድረጉን ገልፀዋል። 

በጤና ሚንስቴር የፕሮግራም ዘርፍ አማካሪ አቶ ሌሊሳ አማኑኤል አስተዳደሩን ጨምሮ በተወሰኑ የሀገሪቱ አካባቢዎች የተገኘችው አዲስ ትንኝ ለቁጥጥር አስቸጋሪ መሆኗን በመጥቀስ አዲስ የመከላከል ሥራን መሥራት እንደሚጠይቅ አስረድተዋል። 

አስተያየታቸውን ለዶይቼ ቬለ የሰጡ የድሬደዋ ነዋሪ በመስተዳድሩ እንደቀድሞ በወባ ምክንያት የሚታይ ሞት ባይኖርም አሁንም ስጋት መሆኑን እና በመንግስትም በኅብረተሰቡም የመከላከል ሥራ መስራት እንደሚገባ ጠቁመዋል።

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ነጋሽ መሐመድ

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