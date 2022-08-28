የወልድያ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ቅጥር ግቢውን ለቀው መውጣታቸውን የዐይን እማኞች ተናገሩ

የወልድያ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ከቅጥር ግቢው ለቀው መውጣታቸውን የዐይን እማኞች ለዶይቼ ቬለ ተናገሩ። የመጓጓዣ አገልግሎት ያጡ በርካታ ተማሪዎች በእግር መንገድ ጀምረዋል ተብሏል። አንድ የወልድያ ከተማ ነዋሪ "አቅም ያለው በእግሩ እየሔደ ነው። አቅም የሌለው ደግሞ ጥላ እየፈለገ ቁጭ ብሎ ሲያዝን፣ ሲያለቅስ ሲተክዝ ነው የምታያቸው" ሲሉ ተናግረዋል።
ከቆቦ ከተማ በ50 ኪሎ ሜትር ገደማ ርቀት ላይ የሚገኘው የወልድያ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ቅጥር ግቢውን ለቀው መውጣታቸውን የዐይን እማኞች ለዶይቼ ቬለ ተናገሩ። ከዩኒቨርሲቲው አስተዳደር በጉዳዩ ላይ የተሰጠ መግለጫ ባይኖርም ተማሪዎች በራሳቸው ፈቃድ መውጣታቸውን ዶይቼ ቬለ ከዩኒቨርሲቲ መምህራን ለመረዳት ችሏል።
አንድ የዩኒቨርሲቲው ተማሪ ከቅጥር ግቢው ለቆ መውጣቱን ለዶይቼ ቬለ አረጋግጧል። ዶይቼ ቬለ በጉዳዩ ላይ ተጨማሪ ማብራሪያ ለመጠየቅ ወደ ወልድያ ዩኒቨርሲቲ ባለሥልጣናት በተደጋጋሚ ስልክ ቢደውልም መልስ ማግኘት አልቻለም። የከተማው ነዋሪዎች ግን ተማሪዎቹ "ከእናታቸው ቤት ይዘው የመጡትን ሻንጣ አንጠልጥለው" ሲጓዙ መመልከታቸውን ይናገራሉ። አንድ የወልድያ ከተማ ነዋሪ "አቅም ያለው በእግሩ እየሔደ ነው። አቅም የሌለው ደግሞ ጥላ እየፈለገ ቁጭ ብሎ ሲያዝን፣ ሲያለቅስ ሲተክዝ ነው የምታያቸው" ሲሉ ተናግረዋል።
"ለቁርስ ይሁን ለምን ይሁን ይዘውት የወጡትን ዳቦ ቁጭ ቁጭ ላለው ወታደር ሲያበሉ፤ ውኃ ሲያጠጡ እኔ በዐይኔ አይቻለሁ" የሚሉት የወልድያ ነዋሪ የተማሪዎቹን ሁኔታ "በጣም አንጀት የሚሰብር" ሲሉ ገልጸውታል። ሌላ የወልድያ ከተማ ነዋሪ በበኩላቸው "ትራንስፖርት የለም። ተማሪዎቹ በእግራቸው ለቀው ወጥተዋል" ሲሉ የተመለከቱትን ለዶይቼ ቬለ ተናግረዋል።
በወልድያ ከተማም ይሁን በዙሪያዋ በሚገኙ አካባቢዎች የጦር መሳሪያ የተኩስ ልውውጥ ድምጽ እንደማይሰማ የዐይን እማኞች ይናገራሉ። ይሁንና የኢትዮጵያ መንግሥት እና የትግራይ ኃይሎች የሚያደርጉት ውጊያ ነሐሴ 18 ቀን 2014 እንደገና አገርሽቶ ወደ ቆቦ ሲደርስ በወልድያ ነዋሪዎች ዘንድ ሥጋት መፈጠሩን አምስት የዐይን እማኞች ገልጸዋል። ከከተማው "ሰዉ በነቂስ ወጥቷል። ወታደር ደግሞ ግማሹ ይሔዳል፤ ግማሹ ይመጣል። አወዛጋቢ ነገር ነው" ሲሉ የወልድያ ነዋሪ የታዘቡትን ይገልጻሉ።
ቆቦ፣ አራዶ እና ሮቢት ከተባሉ አካባቢዎች "በእግራቸው ቀን እና ለሊት ሲጓዙ ቆይተው" ወልድያ ከተማ የደረሱ ወታደሮች "ስሜታቸው ያሳዝናል" የሚሉት የወልድያ ነዋሪ "ንጹሀን ላይ እንዳትተኩሱ፤ አፈግፍጉ፤ ወደ ኋላ ተመለሱ" የሚል ትዕዛዝ እንደተሰጣቸው መናገራቸውን ለዶይቼ ቬለ አስረድተዋል። በከተማቸው ከፍተኛ የጸጥታ አስከባሪዎች እንቅስቃሴ መታዘባቸውን ለዶይቼ ቬለ የገለጹ ሌላ ነዋሪም "ከሕዝቡም የሸሸ አለ። ነጋዴዎች ዕቃቸውን እየጠቀለሉ ወደየቤታቸው ገብተዋል። በቃ ሕዝቡ መሸበር ነው። ጭንቀት ላይ ነው ያለው" በማለት ተናግረዋል።
የወልድያ ከተማ አስተዳደር ከዛሬ ነሐሴ 22 ቀን 2014 ከምሽቱ 1:00 ሰዓት እስከ ንጋቱ 12:00 ሰዓት ድረስ ከጸጥታ ኃይሎች በስተቀር ማንኛውም ሰው እንዳይንቀሳቀስ የሚከለክል የሰዓት ዕላፊ አውጇል። የከተማው የኮምዩንኬሽን ጉዳዮች ጽህፈት ቤት እንዳለው ለጸጥታ ስራ ስምሪት ከተሰጠው ተሽከርካሪ ውጭ ማንኛውም ተሽከርካሪ ከምሽቱ 12:00 ሰዓት ጀምሮ መንቀሳቀስ አይችልም።
የሰሜን ወሎ ዞን አስተዳደር መቀመጫ የሆነችው የወልድያ ከተማ ከቆቦ በ50 ኪሎ ሜትር ገደማ ርቀት ላይ የምትገኝ ነች። የኢትዮጵያ መከላከያ ሠራዊት ከቆቦ ለቆ መውጣቱን መንግሥት የገለጸው ትላንት ቅዳሜ ነሐሴ 21 ቀን 2014 ነበር።
ዶይቼ ቬለ የሰሜን ወሎ ዞን ባለሥልጣናትን ለማግኘት ያደረገው ጥረት አልተሳካም። የአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግሥት ግን ትላንት ቅዳሜ ባወጣው መግለጫ "አሸባሪ" ካለው ህወሓት "የተቃጣበትን ወረራ ለመቀልበስ የሚያስችል አስፈላጊ እና ተመጣጣኝ ዝግጅት" እያደረገ መሆኑን ገልጾ ነበር።
እሸቴ በቀለ
ታምራት ዲንሳ